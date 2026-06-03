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Strona główna » Moja firma » Biznes » e-Firma » Technologia » Microsoft Scout, MAI-Thinking-1, chip kwantowy Majorana 2 – czyli co Microsoft zaprezentował na Build 2026? Sztuczna inteligencja w firmach

Microsoft Scout, MAI-Thinking-1, chip kwantowy Majorana 2 – czyli co Microsoft zaprezentował na Build 2026? Sztuczna inteligencja w firmach

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03 czerwca 2026, 13:16
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Szczęścliwy szef firmy przy biurku z superkomputerem z AI i wieloma ekranami
Konferencja Microsoftu Build 2026 - AI, nowe narzędzia, sztuczna inteligencja nawet w Power Point
ShutterStock

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Microsoft zaprezentował na konferencji Build 2026 autonomicznego agenta Scout, który zarządza kalendarzem i przygotowuje spotkania w Teams i Outlook, oraz pierwszy autorski model AI: MAI-Thinking-1 do złożonych zadań biznesowych. Ogłoszono też nowy chip kwantowy Majorana 2 z czasem życia qubita do 60 sekund i platformę Microsoft Discovery dla naukowców. Sprawdź najważniejsze nowości z obszaru sztucznej inteligencji, narzędzi deweloperskich i technologii kwantowych.

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Microsoft Scout – autonomiczny agent do zarządzania pracą

Microsoft Scout to nowy autonomiczny agent AI, który proaktywnie wykonuje rutynowe zadania bez pytania użytkownika. Co robi Microsoft Scout?

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  • Przygotowuje spotkania (zbiera informacje, dokumenty, kontekst);
  • Zarządza kalendarzem (rozwiązuje konflikty terminów);
  • Wykonuje rutynowe zadania w Microsoft Teams i Outlook.

Jak to działa? Scout jest zbudowany na platformie OpenClaw i Work IQ – rozumie, jak pracujesz, używa narzędzi, których już używasz, i działa w tle. Nowość jest obecnie dostępna dla klientów z programu Frontier.

Przykład

Przed spotkaniem Scout automatycznie przygotuje podsumowanie wcześniejszej korespondencji, powiązanych dokumentów i agendę – bez Twojego udziału.

NIS2 W POLSCE - JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ NA NOWE WYMOGI CYBERBEZPIECZEŃSTWA?

MAI-Thinking-1 – pierwszy autorski model AI od Microsoft

MAI-Thinking-1 to pierwszy model sztucznej inteligencji zaprojektowany przez Microsoft od podstaw, dedykowany do:

  • Realizacji złożonych, wieloetapowych zadań;
  • Analizy dużych ilości informacji;
  • Generowania kodu.

Parametry techniczne to:

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  • 35 miliardów aktywnych parametrów;
  • 256K okno kontekstu (obsługuje bardzo długie dokumenty);
  • Niski koszt tokenów – efektywność dla zastosowań biznesowych;
  • Trenowany na czystych, komercyjnie licencjonowanych danych (bez spornych źródeł)

Porównanie z konkurencją: W niezależnych testach użytkownicy wolą MAI-Thinking-1 od Sonnet 4.6, a w generowaniu kodu dorównuje Opus 4.6 (benchmark SWE Bench Pro). Model jest dostępny w prywatnym podglądzie na Microsoft Foundry.

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KALKULATOR DAT

MAI-Image-2.5 – generowanie i edycja obrazów, czyli AI weszło do Power Point

MAI-Image-2.5 to nowy model do:

  • Generowania obrazów z tekstu (numer 3 na Arena AI leaderboard);
  • Edycji obrazów (image-to-image, numer 2 na Arena AI leaderboard, wyprzedza Nano Banana 2).

Gdzie dostępny?

  • PowerPoint (już działa);
  • OneDrive (wdrażanie);
  • Microsoft Foundry (od 2 czerwca).

Zastosowania: tworzenie prezentacji, edycja grafik w środowisku pracy bez przełączania się do zewnętrznych narzędzi.

Web IQ – wiedza z internetu + wiedza firmy

Web IQ to nowy element platformy Microsoft IQ, który:

  • Zapewnia agentom AI dostęp do aktualnych informacji z internetu;
  • Łączy je z wiedzą organizacji (dokumenty, emaile, dane firmowe);
  • Działa 2,5x szybciej niż najlepsza alternatywa na rynku.

Dlaczego to ważne? Agent AI może odpowiadać na pytania, łącząc najnowsze dane z sieci (np. zmiany w przepisach, kursy walut) z wewnętrzną wiedzą firmy (raporty, umowy, polityki). Microsoft IQ jest już ogólnie dostępny w GitHub Copilot, Microsoft Foundry i Copilot Studio.

Agent 365 – nadzór nad agentami AI w firmie

Agent 365 to platforma do:

  • Nadzoru nad agentami AI;
  • Zarządzania nimi;
  • Zabezpieczania – niezależnie od miejsca działania (chmura, lokalne serwery, różne frameworki).

Dlaczego to potrzebne? W firmach może działać wiele agentów AI (od różnych dostawców, na różnych platformach). Agent 365 zapewnia jednolitą kontrolę, bezpieczeństwo i zgodność z politykami bez spowalniania pracy.

Surface RTX Spark Dev Box – potężny komputer dla deweloperów AI

Surface RTX Spark Dev Box to nowy komputer dedykowany deweloperom pracującym z AI, umożliwiający lokalne uruchamianie zaawansowanych modeli bez potrzeby chmury.

Parametry superkomputera do pracy nad AI to:

  • Do 1 petaflop mocy obliczeniowej AI;
  • 128 GB zunifikowanej pamięci;
  • Obsługa modeli do 120 miliardów parametrów z kontekstem do 1 miliona tokenów;
  • Napędzany układem NVIDIA RTX Spark.

Dla kogo ten komputer od Microsoft? Deweloperzy prowadzący długotrwałe zadania: trenowanie modeli, fine-tuning, agentic AI pipelines – lokalnie, bez kosztów instancji GPU w chmurze. W USA będzie dostępny jeszcze w tym roku.

Microsoft Discovery – AI dla naukowców

Microsoft Discovery to platforma AI dla naukowców i zespołów badawczo-rozwojowych, która:

  • Przyspiesza proces odkryć naukowych;
  • Wspiera rozwój nowych technologii;
  • Obejmuje pełny cykl pracy naukowej

Konkretne przykłady zastosowania podane przez Microsoft to:

  • poszukiwanie rozwiązań do ługowania miedzi w miesiącach zamiast lat;
  • przyspieszenie rozwoju półprzewodników;
  • iteracje w odkrywaniu leków.

Dostępność: Ogólnie dostępna (wersja enterprise na Azure), bezpłatna aplikacja lokalna w podglądzie (wymaga konta GitHub Copilot).

Majorana 2 – przełom w technologii kwantowej, czyli nowy chip kwantowy

Majorana 2 to nowy chip kwantowy Microsoft, który stanowi „gigantyczny krok w kierunku skali" - tak twierdzą sami twórcy.

Parametry to:

  • Średni czas życia qubita: 20 sekund (przypadki do 60 sekund);
  • 1000 razy wyższa niezawodność niż poprzednia generacja;
  • Ścieżka do 1 miliona qubitów na chipie mieszczącym się w dłoni.

Cel: Zbudowanie skalowalnego komputera kwantowego do 2029 roku – przy wsparciu agentowej sztucznej inteligencji.

Co przygotował Microsoft - skrót

Microsoft na konferencji Build 2026 zaprezentował autonomicznego agenta Scout (zarządzanie kalendarzem, spotkaniami w Teams i Outlook), pierwszy autorski model AI MAI-Thinking-1 (35 mld parametrów, złożone zadania biznesowe), model graficzny MAI-Image-2.5 (PowerPoint, OneDrive), platformę Web IQ (wiedza z internetu + firma), Agent 365 (nadzór nad agentami AI), komputer Surface RTX Spark Dev Box (1 petaflop mocy AI, modele do 120B parametrów lokalnie), Microsoft Discovery (AI dla naukowców, np. BHP, GSK) oraz chip kwantowy Majorana 2 (czas życia qubita do 60 sekund, 1000x wyższa niezawodność, cel: komputer kwantowy do 2029).

Pytania i odpowiedzi - konferencja Build 2026 i nowości od Microsoft

Kiedy Microsoft Scout będzie ogólnie dostępny?

Obecnie jest w fazie testów dla klientów Frontier. Microsoft zapowiedział rozszerzenie dostępności – szczegóły wkrótce.

Czy MAI-Thinking-1 jest darmowy?

Model jest dostępny w prywatnym podglądzie na Microsoft Foundry – dostęp wymaga subskrypcji platformy.

Gdzie mogę użyć MAI-Image-2.5?

Już działa w PowerPoint, wdraża się w OneDrive, dostępny na Microsoft Foundry.

Czy Surface RTX Spark Dev Box będzie dostępny w Polsce?

Na razie zapowiedziano dostępność w USA (jeszcze w 2026). Informacji o innych rynkach nie podano.

Do czego służy Agent 365?

Do centralnego zarządzania, monitorowania i zabezpieczania agentów AI w firmie – niezależnie od tego, gdzie działają i na jakim frameworku zostały zbudowane.

Źródło: Microsoft

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Źródło: INFOR
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