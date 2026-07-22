Dlaczego tak wiele projektów transformacyjnych kończy się na papierze? Bo największym wyzwaniem nie jest zaplanowanie zmiany, lecz sprawienie, by stała się ona naturalnym sposobem działania całej organizacji. O sukcesie transformacji nie decyduje jakość planu, lecz to, czy pracownicy zmieniają sposób działania także wtedy, gdy nikt ich nie kontroluje.

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Zarządzanie zmianą - dlaczego to trudne

W niemal każdej organizacji można znaleźć projekty, które na etapie planowania zapowiadały się bardzo obiecująco. Powstała strategia, określono cele, przygotowano harmonogram, wyznaczono odpowiedzialności i uruchomiono komunikację. Z formalnego punktu widzenia wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami zarządzania. Mimo to po kilku miesiącach okazuje się, że pracownicy nadal podejmują decyzje w taki sam sposób jak wcześniej, współpraca między działami niewiele się zmieniła, a nowe rozwiązania funkcjonują jedynie tam, gdzie ktoś aktywnie pilnuje ich stosowania.

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To jeden z najczęściej spotykanych paradoksów współczesnego zarządzania. Organizacje coraz lepiej potrafią projektować zmianę, ale wciąż mają trudność z jej trwałym wdrożeniem. Nie wynika to z braku wiedzy ani kompetencji. Problem pojawia się w miejscu, w którym strategia spotyka się z codzienną praktyką.

W swojej pracy wielokrotnie obserwowałem organizacje znajdujące się w bardzo różnych momentach rozwoju – od firm porządkujących procesy sprzedażowe, przez przedsiębiorstwa przechodzące reorganizację, po spółki realizujące złożone programy transformacyjne. Niezależnie od branży powtarzał się ten sam mechanizm. Największym wyzwaniem nie było opracowanie właściwego kierunku zmian. Znacznie trudniejsze okazywało się doprowadzenie do sytuacji, w której nowy sposób działania stawał się naturalnym wyborem pracowników.

To właśnie tutaj warto postawić pytanie, które w wielu organizacjach pojawia się zbyt późno. Czy rzeczywiście zarządzamy zmianą, czy jedynie zarządzamy projektem zmiany? To nie jest gra słów. To dwie zupełnie różne perspektywy.

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Projektem można zarządzać za pomocą harmonogramu, budżetu i listy zadań. Można określić terminy, przypisać odpowiedzialność i monitorować postępy. Zmiana organizacyjna nie przebiega jednak według logiki projektu. Jest procesem społecznym. Obejmuje ludzi, którzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zrozumieć sens decyzji kierownictwa, pogodzić nowe oczekiwania z dotychczasowymi doświadczeniami i jednocześnie nadal skutecznie wykonywać swoją pracę.

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To właśnie dlatego dwie organizacje dysponujące podobnym budżetem, porównywalnymi kompetencjami i niemal identycznym planem działania mogą osiągnąć zupełnie różne rezultaty. Różnica bardzo rzadko wynika z jakości samej strategii. Znacznie częściej decyduje o niej sposób, w jaki menedżerowie prowadzą ludzi przez okres niepewności.

Dlaczego komunikowanie zmiany nie wystarcza

Jednym z największych błędów popełnianych podczas transformacji jest założenie, że ludzie zaakceptują zmianę, jeśli otrzymają wystarczającą ilość informacji. Dlatego organizacje inwestują w prezentacje, spotkania, newslettery i komunikaty zarządu. Wszystkie te działania są potrzebne, ale same w sobie nie prowadzą jeszcze do zmiany sposobu działania.

Pracownicy nie podejmują codziennych decyzji na podstawie slajdów pokazanych podczas spotkania inaugurującego projekt. Znacznie większy wpływ mają na nich zachowania ich bezpośrednich przełożonych, obowiązujące kryteria oceny, sposób rozwiązywania problemów oraz to, co rzeczywiście dzieje się w zespole każdego dnia. Jeżeli nowa strategia nie znajduje odzwierciedlenia w tych elementach, bardzo szybko przegrywa z dotychczasowymi przyzwyczajeniami.

Warto pamiętać, że organizacje nie funkcjonują tylko dzięki strategiom. Na co dzień działają dzięki rutynom. To właśnie one sprawiają, że większość decyzji podejmowana jest szybko i bez konieczności każdorazowego analizowania wszystkich możliwości. Rutyny są niezbędne, ponieważ pozwalają zachować efektywność. Jednocześnie stają się największym wyzwaniem podczas transformacji. Zmiana organizacyjna oznacza bowiem konieczność zastąpienia jednych utrwalonych sposobów działania innymi.

To proces znacznie bardziej wymagający, niż mogłoby się wydawać. Ludzie nie rezygnują z dotychczasowych nawyków dlatego, że usłyszeli o nowej strategii. Robią to dopiero wtedy, gdy nowe zachowania okazują się łatwiejsze, bardziej użyteczne i konsekwentnie wzmacniane przez otoczenie.

Dlatego skuteczny menedżer nie ogranicza się do komunikowania zmiany. Projektuje środowisko pracy w taki sposób, aby oczekiwane zachowania miały szansę się utrwalić. Zastanawia się, czy system celów wspiera nowe priorytety, czy sposób podejmowania decyzji zachęca do współpracy, czy procesy nie premiują starych rozwiązań i czy kierownicy wszystkich szczebli wysyłają pracownikom spójne sygnały.

Rola lidera w skutecznym wdrażaniu zmiany organizacyjnej

To właśnie w tym miejscu wiele transformacji zaczyna tracić impet. Organizacja oczekuje nowych zachowań, ale jednocześnie nagradza stare. Mówi o współpracy, lecz rozlicza wyłącznie indywidualne wyniki. Zachęca do samodzielności, a każdą istotną decyzję centralizuje. Oczekuje innowacyjności, jednocześnie traktując każdy błąd jako powód do krytyki. W takich warunkach pracownicy bardzo szybko uczą się, że oficjalne komunikaty są mniej ważne niż rzeczywiste zasady funkcjonowania organizacji.

Najlepsi liderzy rozumieją, że ludzie znacznie uważniej obserwują zachowania swoich przełożonych niż słuchają ich deklaracji. Każda decyzja menedżera staje się komunikatem pokazującym, co naprawdę ma znaczenie. Jeżeli przełożony podczas spotkania mówi o konieczności współpracy, a kilka godzin później publicznie nagradza wyłącznie indywidualne osiągnięcia, zespół nie zapamięta treści prezentacji. Zapamięta jego zachowanie.

To właśnie dlatego skuteczne przywództwo w czasie zmiany zaczyna się od spójności. Nie od charyzmy, nie od wprawności w wystąpieniach publicznych, ani nie od liczby spotkań z pracownikami. Spójność sprawia, że ludzie zaczynają wierzyć, że nowy kierunek rzeczywiście będzie obowiązywał również za kilka miesięcy. Dopiero wtedy pojawia się gotowość do trwałej zmiany własnych zachowań.

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Opór wobec zmiany czy niepewność pracowników?

Ludzie często mówią o „oporze wobec zmiany”, jakby był on głównym przeciwnikiem każdej transformacji. W praktyce taki sposób myślenia prowadzi do uproszczeń. Znacznie częściej problemem nie jest sam opór, lecz niepewność. Pracownicy próbują zrozumieć, jak zmiana wpłynie na ich odpowiedzialność, pozycję w zespole, relacje z innymi czy sposób oceny ich pracy. Dopóki nie znają odpowiedzi na te pytania, naturalnie szukają stabilności w tym, co już znają.

To właśnie dlatego dojrzały menedżer nie traktuje każdej krytycznej uwagi jako zagrożenia dla projektu. Potrafi odróżnić niechęć do zmiany od troski o jakość jej wdrożenia. W wielu organizacjach osoby określane mianem „największych sceptyków” okazują się pracownikami najlepiej rozumiejącymi funkcjonowanie procesów operacyjnych. Ich doświadczenie pozwala dostrzec ryzyka, które nie są widoczne z poziomu sali zarządu czy zespołu projektowego.

Nie oznacza to oczywiście, że każda wątpliwość powinna prowadzić do zmiany kierunku transformacji. Ostateczna odpowiedzialność za decyzje pozostaje po stronie kierownictwa. Warto jednak stworzyć środowisko, w którym ludzie mogą otwarcie mówić o problemach, zanim staną się one kosztownymi błędami. Organizacje uczą się znacznie szybciej wtedy, gdy pracownicy nie obawiają się zgłaszać trudności, zadawać pytań i przyznawać do pomyłek. Cisza w zespole bardzo rzadko oznacza, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Częściej świadczy o tym, że ludzie przestali wierzyć, iż ich głos może cokolwiek zmienić.

Jak menedżerowie średniego szczebla prowadzą zespół przez zmianę

Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym procesie na menedżerach średniego szczebla. To oni znajdują się najbliżej codziennej pracy zespołów i jednocześnie odpowiadają za realizację decyzji podejmowanych przez zarząd. W praktyce pełnią rolę tłumaczy strategii. Z jednej strony muszą rozumieć biznesowe uzasadnienie transformacji, z drugiej potrafić przełożyć je na konkretne działania wykonywane przez ludzi każdego dnia.

To zadanie jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Menedżer średniego szczebla sam przechodzi przez proces adaptacji do nowej rzeczywistości, a jednocześnie oczekuje się od niego, że będzie wspierał innych. Jeżeli organizacja nie poświęci wystarczająco dużo uwagi przygotowaniu tej grupy, bardzo szybko pojawi się rozdźwięk pomiędzy strategią a codziennym funkcjonowaniem zespołów. Pracownicy nie interpretują bowiem zmiany przez pryzmat prezentacji zarządu. Oceniają ją na podstawie decyzji podejmowanych przez swoich bezpośrednich przełożonych.

Z tego powodu skuteczne transformacje rozpoczynają się znacznie wcześniej niż w dniu oficjalnego ogłoszenia projektu. Najpierw organizacja buduje wspólne zrozumienie wśród kadry kierowniczej. Dopiero później rozpoczyna komunikację skierowaną do pozostałych pracowników. Jeżeli sami menedżerowie mają odmienne interpretacje celów zmiany, trudno oczekiwać, że zespoły będą działały w sposób spójny.

Jak uniknąć przeciążenia zespołu podczas transformacji

Warto również pamiętać, że każda transformacja oznacza nie tylko konieczność nauczenia się czegoś nowego, ale również świadomą rezygnację z części dotychczasowych działań. Organizacje bardzo chętnie dodają nowe inicjatywy, znacznie rzadziej zadając sobie pytanie, z czego powinny zrezygnować. W efekcie liczba projektów rośnie szybciej niż możliwości ich realizacji.

Z perspektywy pracownika wygląda to zazwyczaj podobnie. Pojawiają się nowe cele, nowe narzędzia, nowe procedury i kolejne spotkania, natomiast dotychczasowe obowiązki pozostają bez zmian. W krótkim czasie prowadzi to do przeciążenia, spadku koncentracji i poczucia, że organizacja oczekuje jednocześnie kilku różnych priorytetów. W takich warunkach ludzie instynktownie wracają do zachowań, które dobrze znają i które przez lata pozwalały im skutecznie wykonywać swoją pracę.

Dlatego jedną z najważniejszych kompetencji lidera staje się umiejętność upraszczania organizacji. Każda decyzja o rozpoczęciu nowego działania powinna być poprzedzona pytaniem, z czego możemy zrezygnować. Paradoksalnie to właśnie rezygnacja bywa jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspierających zmianę. Organizacje, które potrafią świadomie eliminować zbędne procesy i aktywności, znacznie łatwiej utrwalają nowe sposoby działania niż te, które jedynie dokładają kolejne zadania do już istniejących obowiązków.

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Kiedy zmiana organizacyjna naprawdę kończy się sukcesem

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest również przekonanie, że transformacja kończy się w momencie zrealizowania harmonogramu. Z punktu widzenia projektu może to być prawda. Wszystkie działania zostały wykonane, system wdrożono, szkolenia przeprowadzono, a wskaźniki projektu osiągnęły założone wartości. Z perspektywy organizacji jest to jednak dopiero moment, w którym można zacząć oceniać, czy zmiana rzeczywiście zaczęła funkcjonować.

Trwałość transformacji poznaje się po zachowaniach ludzi, a nie po statusie projektu. Jeżeli kilka miesięcy po zakończeniu wdrożenia menedżerowie nadal podejmują decyzje zgodnie z nowymi zasadami, zespoły wykorzystują nowe rozwiązania również wtedy, gdy nikt ich nie kontroluje, a współpraca między obszarami przebiega inaczej niż wcześniej, można mówić o rzeczywistej zmianie organizacyjnej. Jeżeli natomiast nowe praktyki znikają wraz z zakończeniem projektu, oznacza to, że organizacja wdrożyła rozwiązanie, ale nie zmieniła sposobu działania.

Z tego powodu warto odejść od myślenia, że sukces transformacji można ocenić wyłącznie za pomocą wskaźników projektowych. Terminowa realizacja harmonogramu, liczba przeszkolonych pracowników czy uruchomienie nowego systemu są ważne, ale mówią przede wszystkim o jakości zarządzania projektem. Znacznie trudniejsze, a jednocześnie znacznie bardziej wartościowe jest zmierzenie tego, czy zmieniły się decyzje podejmowane przez ludzi.

To wymaga od liderów cierpliwości. Zmiana zachowań nie następuje w dniu ogłoszenia nowej strategii ani nawet po zakończeniu cyklu szkoleń. Ludzie potrzebują czasu, aby nowe sposoby działania stały się dla nich naturalne. W tym okresie szczególnie istotna jest konsekwencja menedżerów. Każde odstępstwo od nowych zasad, każda decyzja przecząca wcześniejszym deklaracjom i każda zgoda na powrót do dawnych praktyk osłabiają wiarygodność całej transformacji.

Jak utrwalić zmianę organizacyjną w codziennej pracy

Dlatego skuteczne organizacje traktują wdrożenie nie jako jednorazowe przedsięwzięcie, lecz jako proces ciągłego uczenia się. Regularnie analizują, co działa zgodnie z założeniami, gdzie pojawiają się trudności i które rozwiązania wymagają korekty. Takie podejście wymaga pokory. Zakłada bowiem, że nawet najlepiej przygotowany plan będzie wymagał modyfikacji w konfrontacji z rzeczywistością. Paradoksalnie to właśnie organizacje gotowe do uczenia się w trakcie zmiany osiągają najlepsze rezultaty.

Warto również pamiętać, że żadna transformacja nie odbywa się w próżni. W czasie jej trwania zmienia się otoczenie rynkowe, oczekiwania klientów, sytuacja konkurencyjna czy priorytety biznesowe. Oznacza to, że skuteczny lider nie może traktować planu jako dokumentu, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Jego zadaniem jest utrzymanie kierunku przy jednoczesnym dostosowywaniu sposobu działania do zmieniających się warunków. Elastyczność nie oznacza rezygnacji z celu. Oznacza gotowość do modyfikowania drogi prowadzącej do jego osiągnięcia.

Ostatecznie powodzenie transformacji nie zależy od tego, jak dobrze organizacja potrafi zarządzać zmianą. Zależy od tego, czy potrafi stworzyć środowisko, w którym ludzie chcą i mogą zmieniać sposób swojej pracy. To zasadnicza różnica. Nie chodzi o przekonanie pracowników do kolejnej inicjatywy ani o przygotowanie bardziej atrakcyjnej komunikacji. Chodzi o zbudowanie organizacji, w której oczekiwane zachowania są jednocześnie najłatwiejszymi zachowaniami do wykonania.

To właśnie dlatego największym wyzwaniem współczesnego przywództwa nie jest opracowanie kolejnej strategii. Strategii większości organizacji nie brakuje. Znacznie trudniejsze jest stworzenie warunków, w których strategia zaczyna być widoczna w codziennych decyzjach podejmowanych przez setki ludzi. Dopiero wtedy można powiedzieć, że zmiana została naprawdę wdrożona.

Najbardziej trwałe transformacje nie są więc wynikiem pojedynczej decyzji zarządu ani efektem dobrze przygotowanego projektu. Powstają każdego dnia – podczas rozmów menedżerów z zespołami, sposobu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, reagowania na błędy i konsekwentnego wzmacniania nowych standardów pracy. To właśnie w tych pozornie niewielkich momentach organizacja decyduje o swojej przyszłości. Strategia wyznacza kierunek, ale to codzienne zachowania ludzi przesądzają o tym, czy ten kierunek stanie się rzeczywistością.

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