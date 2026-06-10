Sprzedawcy elektroniki i AGD tylko do 31 lipca 2026 mają czas na wdrożenie systemu napraw - nowe obowiązki

Do końca lipca 2026 roku firmy z branży elektroniki i AGD muszą wdrożyć dyrektywę Right to Repair. Nowe przepisy oznaczają obowiązek naprawy sprzętu nawet po gwarancji, dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej. Brak dostosowania to ryzyko sporów z klientami i sankcji prawnych. Sprawdź szczegóły, obowiązki sprzedawców i uprawnienia kupujących.

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Czym jest Right to Repair i kogo dotyczy?

Right to Repair to prosta nazwa unijnej dyrektywy, którą Polska musi wprowadzić do 31 lipca 2026 r. Przepisy dotyczą wszystkich firm, które produkują, importują lub sprzedają elektronikę i sprzęt AGD na terenie UE.

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Główne założenie: produkty muszą być projektowane tak, aby można je było naprawić – także po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Firma nie może zablokować klientowi dostępu do naprawy, wymuszając kupno nowego sprzętu.

Ważne Kluczowe dane z Komisji Europejskiej, które spowodowały uchwalenie dyrektywy Right to Repair: 35 mln ton odpadów elektronicznych rocznie w UE;

odpadów elektronicznych rocznie w UE; 30 mln ton zużytych surowców;

zużytych surowców; 260 mln ton emisji gazów cieplarnianych;

emisji gazów cieplarnianych; 4,8 mld euro – szacowana wartość rynku napraw.

Jakie nowe obowiązki dla firm?

Dyrektywa wprowadza konkretne wymogi operacyjne:

Dostęp do części zamiennych – firma musi zapewnić ich dostępność przez określony czas po wycofaniu produktu z rynku.

– firma musi zapewnić ich dostępność przez określony czas po wycofaniu produktu z rynku. Dokumentacja techniczna – instrukcje naprawy i schematy muszą być dostępne dla serwisów.

– instrukcje naprawy i schematy muszą być dostępne dla serwisów. Projektowanie z myślą o naprawie – produkty muszą umożliwiać wymianę podzespołów.

– produkty muszą umożliwiać wymianę podzespołów. Naprawa po gwarancji – konsument musi mieć realną możliwość naprawy, nie tylko wymiany.

„Dotychczas odpowiedzialność producenta była w dużej mierze ograniczona do okresu gwarancji. Nowe regulacje znacząco ją rozszerzają" – wyjaśnia mec. Michał Jeleń z kancelarii LEGALLY.SMART. REKLAMA

Ile będzie kosztować dostosowanie działalności do Right to Repair?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z nowymi wydatkami.

Koszty bezpośrednie:

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Magazynowanie części zamiennych przez wydłużony czas;

Rozbudowa sieci serwisowej lub współpraca z zewnętrznymi partnerami;

Aktualizacja dokumentacji technicznej i przekładów;

Zmiana procesów projektowania produktów.

Koszty pośrednie:

Modyfikacja umów z dystrybutorami i podwykonawcami;

Szkolenia dla zespołów obsługi klienta i serwisu;

Ryzyko sporów konsumenckich i kontroli UOKiK.

„Naprawialność przestaje być wyłącznie elementem polityki ESG. Staje się kryterium zgodności z prawem" – podkreśla ekspert.

Kiedy zacząć przygotowania?

Termin wdrożenia: do 31 lipca 2026 r. – ale przygotowania powinny ruszyć już teraz. Dlaczego? Przepisy będą dotyczyć produktów projektowanych i wprowadzanych na rynek od momentu wejścia w życie. Jeśli firma projektuje teraz nowy model sprzętu, który trafi do sklepów w 2026 roku – musi już uwzględnić wymogi naprawialności.

Kto ryzykuje najbardziej?

Największe wyzwania czekają na wiele podmiotów, a zwłaszcza na:

Firmy działające w modelu szybkiej wymiany sprzętu zamiast napraw;

Importerów sprzętu bez dostępu do dokumentacji producenta;

Dystrybutorów, którzy nie mają kontroli nad łańcuchem dostaw.

Brak reakcji może oznaczać: utratę konkurencyjności, wzrost kosztów operacyjnych w krótkim czasie oraz ryzyko kar regulacyjnych.

Co robić już teraz? 5 kroków dla firm objętych Right to Repair

Przeanalizuj portfolio produktów – które modele będą wymagały przebudowy. Skontaktuj się z dostawcami – upewnij się, że masz dostęp do części i dokumentacji. Zaktualizuj umowy – dodaj klauzule dotyczące naprawialności. Sprawdź polisę OC – czy obejmuje ryzyko związane z nowymi obowiązkami. Skonsultuj zmiany z prawnikiem – zwłaszcza jeśli działasz w e-commerce lub importujesz towar.

Right to Repair to część szerszego trendu: gospodarka obiegu zamkniętego, dyrektywa CS3D, wymogi ESG. Firmy, które już dziś zaczną dostosowania, zyskają przewagę rynkową. Presja czasowa już jest.

FAQ – najważniejsze pytania o Right to Repair

Czy Right to Repair dotyczy również małych firm?

Tak, jeśli sprzedajesz lub importujesz elektronikę czy AGD – przepisy Cię obowiązują, niezależnie od wielkości firmy.

Jak długo trzeba będzie zapewniać części zamienne?

Szczegółowe terminy określi polska ustawa wdrażająca dyrektywę. Zazwyczaj mowa o 7-10 latach od zakończenia produkcji danego modelu.

Co grozi za brak dostosowania?

Konsumenci mogą składać reklamacje, domagać się naprawy lub odszkodowań. Dodatkowo grożą kontrole UOKiK i sankcje administracyjne.

Czy dyrektywa obejmuje tylko nowe produkty?

Przepisy dotyczą produktów wprowadzonych na rynek po dacie wdrożenia dyrektywy w Polsce.

Źródło: LEGALLY.SMART