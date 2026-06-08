Inteligencja emocjonalna, pomnażanie majątku, kobiety liderki i AI w firmach rodzinnych - III edycja Family Business Future Summit tym inspirowała liderów firm rodzinnych

Ponad 160 uczestników, reprezentujących firmy rodzinne, spotkało się podczas III edycji Family Business Future Summit 2026, aby rozmawiać o sukcesji, odpowiedzialności, relacjach międzypokoleniowych i przyszłości polskiego biznesu rodzinnego. Tegoroczna edycja wydarzenia pokazała, że firmy rodzinne potrzebują dziś nie tylko eksperckiej wiedzy, ale także przestrzeni do szczerej rozmowy o wartościach, zmianie i ciągłości.

W dniach 16–17 kwietnia 2026 r. Olsztyn stał się centrum debaty o przyszłości firm rodzinnych. Wydarzenie odbyło się w dwóch wyjątkowych przestrzeniach: Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz Przystań Hotel & Restaurants****. Program łączył panele merytoryczne, rozmowy ekspertów, networking i mniej formalne spotkania, które sprzyjały wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami z różnych branż i pokoleń.

REKLAMA

REKLAMA

Family Business Future Summit

Jak podkreśla mec. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk, organizatorka wydarzenia, Family Business Future Summit od początku miał być czymś więcej niż klasyczną konferencją biznesową.

Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której firmy rodzinne mogą mówić nie tylko o strukturach, majątku i sukcesji, ale także o emocjach, odpowiedzialności i relacjach. Bo w firmach rodzinnych decyzje biznesowe bardzo często są jednocześnie decyzjami osobistymi, rodzinnymi i pokoleniowymi. Tegoroczna frekwencja pokazała, że taka rozmowa jest naprawdę potrzebna – wskazała mec. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk.

Najważniejszą ideą Family Business Future Summit pozostaje przekonanie, że firma rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo, ale również historia, wartości i odpowiedzialność za przyszłość. W centrum tegorocznych rozmów znalazły się m.in. fundacja rodzinna jako mechanizm do reinwestowania majątku rodzinnego, inteligencja emocjonalna w zarządzaniu, rola kobiet-liderek w biznesach rodzinnych oraz narzędzia AI, które pomagają rozwijać firmy rodzinne.

REKLAMA

Pierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej panelem inauguracyjnym poświęconym nieszablonowej współpracy międzypokoleniowej, pomiędzy sukcesorką Małgorzatą Rdest a nestorem Krzysztofem Rdest (twórcami firmy Emka). Wieczór zwieńczył koncert orkiestry Big Band oraz kolacja networkingowa. Drugiego dnia uczestnicy spotkali się w Przystani Hotel & Restaurants, gdzie kontynuowano rozmowy o praktycznych wyzwaniach właścicieli firm rodzinnych, sukcesorów i osób odpowiedzialnych za planowanie wielopokoleniowej przyszłości biznesu. Ważnym elementem tegorocznej edycji były także spotkania prowadzone przez osoby, które nadały rozmowom szczególny rytm i głębię. Jarosław Kuźniar poprowadził panel poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji w firmie, kierując uwagę uczestników na to, jak nowe technologie mogą wspierać rozwój przedsiębiorstw rodzinnych, usprawniać procesy i otwierać kolejne obszary odpowiedzialnego wzrostu. Z kolei psycholog Michał Dąbski poprowadził część poświęconą inteligencji emocjonalnej - kompetencji przyszłości, która w biznesie rodzinnym ma szczególne znaczenie, bo decyzje zarządcze często przenikają się z relacjami, lojalnością i odpowiedzialnością wobec bliskich. Dopełnieniem merytorycznych rozmów były warsztaty kulinarne, które stworzyły mniej formalną przestrzeń do spotkania, integracji i budowania relacji, dokładnie w duchu idei FBFS: rozmawiać nie tylko o biznesie, ale także o tym, co łączy ludzi i pokolenia.

Zdaniem mec. Piotra Aleksiejuka, organizatora wydarzenia, zainteresowanie tegoroczną edycją pokazuje, że firmy rodzinne coraz częściej myślą o przyszłości w sposób strategiczny i długofalowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z roku na rok, coraz większa liczba przedstawicieli firm rodzinnych na wydarzeniu to dla nas bardzo ważny sygnał. Pokazuje on, że chcą oni rozmawiać o przyszłości świadomie, nie tylko przez pryzmat bieżącego zarządzania, ale również sukcesji, bezpieczeństwa majątku, ładu rodzinnego i odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń - wskazuje mec. Piotr Aleksiejuk.

Doświadczenie i praktyka

To, co wyróżnia FBFS, to odejście od typowej formuły konferencji. Wydarzenie nie opiera się wyłącznie na wykładach i prezentacjach, lecz na wymianie doświadczeń praktyków: właścicieli, sukcesorów, doradców, przedstawicieli świata prawa, finansów i biznesu. Dzięki temu kongres tworzy przestrzeń, w której prawo spotyka się z psychologią, strategia z emocjami, a tradycja z nowoczesnym zarządzaniem.

Naszą ambicją jest, aby Family Business Future Summit był miejscem, w którym przedsiębiorcy rodzinni mogą poczuć, że nie są sami ze swoimi pytaniami. Sukcesja, przekazanie odpowiedzialności, rozmowa o majątku czy roli dzieci w firmie to tematy trudne, ale konieczne. Im wcześniej zaczynamy o nich rozmawiać, tym większa szansa, że firma rodzinna będzie trwała, rozwijała się i pozostała źródłem dumy dla kolejnych pokoleń - dodaje mec. Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk.

Family Business Future Summit 2026 pokazał, że rozmowa o przyszłości firm rodzinnych nie jest już tematem niszowym. To ważna część debaty o polskiej gospodarce, odpowiedzialnym przywództwie i trwałości przedsiębiorstw budowanych przez lata. Tegoroczna edycja potwierdziła, że idea spotkania pokoleń, wartości i wizji przyszłości znajduje coraz silniejszy oddźwięk wśród polskich przedsiębiorców rodzinnych.

Za rok znów spotkamy się tam, gdzie biznes ma twarz rodziny. Family Business Future Summit 2027 | 8–10 kwietnia 2027 roku