Polskie firmy chcą inwestować w AI. Problemem są rosnące koszty oprogramowania
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Firmy chcą przeznaczać środki na sztuczną inteligencję, ale znaczną część budżetów pochłania utrzymanie istniejących systemów. Rosnące koszty subskrypcji oprogramowania niepokoją już ponad połowę przedsiębiorstw, podczas gdy 52% planuje inwestycje w AI i rozwój własnych aplikacji.
Licencje kontra innowacje. Subskrypcje ograniczają rozwój AI w firmach
Firmy, od startupów po duże korporacje, chcą inwestować w sztuczną inteligencję i własne aplikacje. Problem w tym, że rosnące koszty licencji i subskrypcji chmurowych zjadają im budżety przeznaczone na rozwój. To tylko część wniosków z badania przeprowadzonego przez Forscope wśród polskich firm. Ponad połowa z nich przyznała, że ceny subskrypcji oprogramowania to już dziś poważny problem. Co ciekawe, prawie 8% respondentów przyznało, że ich firma korzysta wyłącznie z licencji wieczystych.
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Firmy nie tylko bronią się przed rosnącymi kosztami IT. Aktywnie szukają też sposobów na wzrost. Aż 52% ankietowanych wskazało rozwój aplikacji i wdrożenie AI jako biznesowy priorytet. Dopiero na trzecim miejscu uplasował się temat oszczędności w IT wymieniany przez 33% ankietowanych.
Budżety pod presją
Wśród kolejnych obszarów zainteresowania przedsiębiorcy i menedżerowie wymienili audyty oprogramowania (7%) oraz sprzedaż nieużywanych licencji (6%). Ten drugi wątek pojawia się szczególnie wśród przedstawicieli średnich i dużych firm. To sygnał, że część organizacji patrzy już nie tylko na nowe zakupy, ale też na cyfrowe aktywa, jako źródło przychodów.
„Dane z naszych badań jasno pokazują, że rynek osiągnął swoisty punkt nasycenia. Firmy nie chcą bez końca płacić za chmurę. Znalazły się w paradoksalnej sytuacji: chcą budować rozwiązania AI, ale ich budżety pochłania codzienne utrzymanie systemów. W 2026 roku wygrają te firmy, które zapanują nad swoim labiryntem licencyjnym, odważą się łączyć chmurę z licencjami wieczystymi i zainwestują odzyskane środki we własną przyszłość” – komentuje wyniki Igor Weinlich z Forscope.
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