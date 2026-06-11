Polskie firmy chcą inwestować w AI. Problemem są rosnące koszty oprogramowania

Firmy chcą przeznaczać środki na sztuczną inteligencję, ale znaczną część budżetów pochłania utrzymanie istniejących systemów. Rosnące koszty subskrypcji oprogramowania niepokoją już ponad połowę przedsiębiorstw, podczas gdy 52% planuje inwestycje w AI i rozwój własnych aplikacji.

Licencje kontra innowacje. Subskrypcje ograniczają rozwój AI w firmach

Firmy, od startupów po duże korporacje, chcą inwestować w sztuczną inteligencję i własne aplikacje. Problem w tym, że rosnące koszty licencji i subskrypcji chmurowych zjadają im budżety przeznaczone na rozwój. To tylko część wniosków z badania przeprowadzonego przez Forscope wśród polskich firm. Ponad połowa z nich przyznała, że ceny subskrypcji oprogramowania to już dziś poważny problem. Co ciekawe, prawie 8% respondentów przyznało, że ich firma korzysta wyłącznie z licencji wieczystych.

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Firmy nie tylko bronią się przed rosnącymi kosztami IT. Aktywnie szukają też sposobów na wzrost. Aż 52% ankietowanych wskazało rozwój aplikacji i wdrożenie AI jako biznesowy priorytet. Dopiero na trzecim miejscu uplasował się temat oszczędności w IT wymieniany przez 33% ankietowanych.

Budżety pod presją

Wśród kolejnych obszarów zainteresowania przedsiębiorcy i menedżerowie wymienili audyty oprogramowania (7%) oraz sprzedaż nieużywanych licencji (6%). Ten drugi wątek pojawia się szczególnie wśród przedstawicieli średnich i dużych firm. To sygnał, że część organizacji patrzy już nie tylko na nowe zakupy, ale też na cyfrowe aktywa, jako źródło przychodów.

„Dane z naszych badań jasno pokazują, że rynek osiągnął swoisty punkt nasycenia. Firmy nie chcą bez końca płacić za chmurę. Znalazły się w paradoksalnej sytuacji: chcą budować rozwiązania AI, ale ich budżety pochłania codzienne utrzymanie systemów. W 2026 roku wygrają te firmy, które zapanują nad swoim labiryntem licencyjnym, odważą się łączyć chmurę z licencjami wieczystymi i zainwestują odzyskane środki we własną przyszłość” – komentuje wyniki Igor Weinlich z Forscope.