Strona główna » Moja firma » Prawo » 40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]

40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]

10 kwietnia 2026, 13:31
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Nowelizacja przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znacząco zmienia skalę obowiązków po stronie przedsiębiorstw. Do tej pory regulacje obejmowały około 500 podmiotów. Teraz mowa już o dziesiątkach tysięcy firm. Szacunki wskazują, że będzie to nawet 40–50 tysięcy organizacji. To nie jest kosmetyczna zmiana. To zupełnie nowy poziom odpowiedzialności.

Kogo obejmą nowe przepisy

Kluczowe znaczenie ma branża, w której działa firma. Ustawa wprost wskazuje sektory objęte obowiązkami. To między innymi:

  • energetyka
  • transport
  • przemysł spożywczy
  • chemia
  • logistyka

Ale to nie wszystko. Obowiązki mogą objąć także firmy spoza tych branż, jeśli współpracują z podmiotami objętymi ustawą. Innymi słowy, nawet jeśli nie jesteś bezpośrednio „na liście”, możesz się na niej znaleźć jako partner biznesowy.

Podmioty ważne i krytyczne – co to oznacza

Firmy zostaną podzielone na dwie kategorie:

  • podmioty ważne
  • podmioty krytyczne

Różnica sprowadza się do poziomu wymagań. Podmioty krytyczne będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne standardy – zarówno techniczne, jak i formalne. Obejmuje to m.in. bardziej rozbudowane procedury bezpieczeństwa, raportowania i zarządzania ryzykiem.

Samozgłoszenie i czas na przygotowanie

Pierwszym krokiem będzie tzw. samozgłoszenie. Firmy mają na to 6 miesięcy. W tym czasie muszą określić, czy podlegają pod nowe przepisy i do której kategorii się kwalifikują.

Na wdrożenie wymaganych zmian przewidziano kolejne 12 miesięcy. W praktyce daje to około 18 miesięcy na pełne dostosowanie.
To sporo, ale tylko z pozoru. Dla wielu firm to bardzo krótki czas.

Analiza ryzyka – fundament wszystkiego

Największym wyzwaniem nie będą same przepisy, ale coś, czego wiele firm do tej pory nie robiło: rzetelna analiza ryzyka.

Każde przedsiębiorstwo będzie musiało:

  • zidentyfikować możliwe zagrożenia
  • ocenić ich wpływ na działalność
  • przygotować scenariusze reakcji
  • wdrożyć środki ograniczające ryzyko

To oznacza konieczność dokładnego „sprawdzenia się od środka”. Inwentaryzacja systemów, procesów i zasobów stanie się punktem wyjścia.
W praktyce wiele organizacji dopiero na tym etapie odkryje, że ich procedury są nieaktualne albo niekompletne.

Incydent to nie tylko atak hakerski

Wciąż pokutuje przekonanie, że incydent to wyłącznie spektakularny cyberatak. Tymczasem definicja jest znacznie szersza.

Incydentem może być na przykład:

  • wysłanie danych do niewłaściwego odbiorcy
  • wyciek danych osobowych
  • awaria systemu wpływająca na działanie firmy

Nowe przepisy wymagają szybkiej reakcji. W niektórych przypadkach czas na zgłoszenie incydentu wynosi 24 godziny.
To oznacza jedno: firmy muszą wiedzieć, co robić, zanim coś się wydarzy.

Praktyka zamiast teorii

Dobrze przygotowana organizacja nie improwizuje w kryzysie. Ma gotowe procedury i działa według nich.
Dlatego coraz częściej rekomendowanym rozwiązaniem jest:

  • outsourcing usług bezpieczeństwa
  • stały monitoring systemów
  • wsparcie w reagowaniu na incydenty

To trochę jak ochrona fizyczna budynku. Firma zewnętrzna monitoruje sytuację i reaguje, zanim problem się rozwinie.

Ryzyko jest bliżej, niż się wydaje

Cyberzagrożenia nie dotyczą tylko dużych korporacji. Nawet mała firma może być narażona.

Dobrym przykładem jest piekarnia. Właściciel może uznać, że strona internetowa nie jest kluczowa. Ale jeśli piec produkcyjny jest podłączony do sieci i zostanie zablokowany, skutki mogą być poważne – aż do zatrzymania działalności.
Dlatego kluczowe jest zrozumienie, co naprawdę jest krytyczne dla działania firmy.

Kary: finansowe i osobiste

Nowe przepisy przewidują wysokie sankcje za brak przygotowania.
W grę wchodzą:

  • kary finansowe sięgające nawet 10 mln
  • kary do 2% rocznego obrotu
  • odpowiedzialność osobista członków zarządu

To jednak nie wszystko. Możliwe są także konsekwencje zawodowe, takie jak zakaz pełnienia funkcji kierowniczych.
Co ważne, kara nie jest za sam incydent. Kara jest za brak działań zapobiegawczych.

Skala zagrożeń rośnie

Według danych przywołanych w rozmowie, w Polsce w 2025 roku odnotowano około 270 tysięcy incydentów. To średnio ponad 800 dziennie.

Ataki nasilają się szczególnie w okresach świątecznych i długich weekendów, gdy czujność organizacji spada.
To pokazuje, że problem nie jest teoretyczny.

Brakuje specjalistów

Jednym z największych wyzwań jest niedobór kadr. Szacuje się, że na rynku brakuje kilkunastu tysięcy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Firmy mają więc trzy główne opcje:

  • szkolić własnych pracowników
  • korzystać z automatyzacji i narzędzi wspieranych przez AI
  • zlecać usługi na zewnątrz

W praktyce większość organizacji będzie musiała łączyć te podejścia.

Co to oznacza dla firm

Nowelizacja przepisów to sygnał, że cyberbezpieczeństwo przestaje być opcją. Staje się obowiązkiem biznesowym.

Firmy, które zaczną działać teraz, zyskają czas i przewagę. Te, które zignorują temat, mogą zapłacić wysoką cenę – nie tylko finansową. Najważniejsze pytanie nie brzmi już „czy coś się wydarzy”, ale „czy jesteśmy na to gotowi”.

Złoto spada w nagłówkach, ale nie w fundamentach. Co naprawdę dzieje się na rynku? [Gość Infor.pl]
Złoto spada w nagłówkach, ale nie w fundamentach. Co naprawdę dzieje się na rynku? [Gość Infor.pl]
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
Nowelizacja przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znacząco zmienia skalę obowiązków po stronie przedsiębiorstw. Do tej pory regulacje obejmowały około 500 podmiotów. Teraz mowa już o dziesiątkach tysięcy firm. Szacunki wskazują, że będzie to nawet 40–50 tysięcy organizacji. To nie jest kosmetyczna zmiana. To zupełnie nowy poziom odpowiedzialności.
Dostawcy najsłabszym ogniwem. Polskie firmy odstają od wymogów NIS2
10 kwi 2026

Łańcuch dostaw pozostaje największą słabością firm w Polsce – jego poziom zaawansowania jest niski, a jednocześnie dla blisko 40 proc. organizacji to najbardziej niejasny obszar NIS2. Taka kombinacja zwiększa ryzyko poważnych problemów, co potwierdza badanie Business Growth Review na grupie 1018 dużych przedsiębiorstw.
Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe
08 kwi 2026

ONZ przewiduje, że do 2050 roku populacja świata osiągnie 9,7 miliarda. Wraz ze zmianami klimatu i ograniczonymi zasobami naturalnymi rośnie potrzeba modyfikacji systemów rolniczych. Należy zapewnić wyższą produktywność, lepszą jakość i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Kluczową rolę pełni tu innowacyjność. Uprawa roślin wkracza w nowy etap dzięki NGT - Nowe Techniki Genomowe. Jak wygląda przyszłość europejskiego rolnictwa?
Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.

REKLAMA

Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego? Oto ranking kompetencji, które realnie zyskują na znaczeniu
04 kwi 2026

Rynek szkoleń w Polsce bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wiele firm i instytucji traktowało szkolenia jako dodatek. Coś, co „warto zrobić”, jeśli zostanie budżet. Dziś coraz częściej są one traktowane jak narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. I słusznie. Bo tempo zmian jest już zbyt duże, by opierać rozwój organizacji wyłącznie na doświadczeniu zdobytym kilka lat temu.
Dla naszego bezpieczeństwa czy dla kontroli? KSeF, AML, likwidacja gotówki
04 kwi 2026

Państwo bardzo rzadko odbiera przedsiębiorcy wolność w sposób gwałtowny. Nie robi tego jednym aktem. Nie robi tego wprost. Robi to etapami. Pod hasłem transparentności. Pod szyldem uszczelnienia systemu. W imię walki z nadużyciami, przestępczością finansową, szarą strefą i terroryzmem. Brzmi rozsądnie. Nawet odpowiedzialnie. I właśnie dlatego ten proces jest tak skuteczny.
Polska królestwem wikliny! Dlaczego nasze kosze podbijają świat
02 kwi 2026

Polska, a zwłaszcza podkarpackie zagłębie wikliniarskie, przeżywa renesans tradycji, która w Europie niemal zanikła. Polskie kosze i wyroby rękodzielnicze zdobywają serca klientów na całym świecie.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2
01 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 wprowadza nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą wielu firm w całej Unii Europejskiej. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, wyjaśniając kluczowe kwestie. Sprawdź, co zmienia się w przepisach i jak przygotować się na nowe regulacje.

REKLAMA

Dyrektywa NIS2 w Polsce – co się zmienia i dla kogo
31 mar 2026

3 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wdrażająca dyrektywę NIS2. Przepisy obejmą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy firm i instytucji – znacznie więcej niż dotychczas. Nowe obowiązki dotyczą zarządów, nie tylko działów IT, a ich niedopełnienie grozi karami sięgającymi 10 mln euro (egzekwowanymi od kwietnia 2028 r.). Poniżej wyjaśniamy, kogo obejmują nowe przepisy, co konkretnie trzeba wdrożyć i w jakich terminach.
Feedback, który naprawdę działa. Jak budować kulturę informacji zwrotnej w zespole
03 kwi 2026

Większość menedżerów wie, że feedback jest ważny. Niewielu potrafi go dawać tak, żeby naprawdę coś zmieniał. Efekt? Rozmowy oceniające raz do roku, ogólne komentarze w stylu „dobra robota” albo „trochę się postaraj” – i zero realnej zmiany zachowania. Tymczasem dobrze używany feedback to jedno z najpotężniejszych narzędzi budowania zespołu. I nie kosztuje nic poza uwagą.
