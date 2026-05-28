Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów

Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów

28 maja 2026, 08:27
oprac. Łucja Orzeł
Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów
Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów
Shutterstock

Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy oraz spedytorzy należą do najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce – wynika z opublikowanego raportu ManpowerGroup. Blisko 70 proc. firm z tej branży w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problemy z rekrutacją nowych pracowników.

Z raportu wynika, że największym „wyzwaniem” podczas rekrutacji, wskazywanym przez przedsiębiorstwa logistyczne pozostają rosnące koszty zatrudnienia oraz wysokie oczekiwania finansowe kandydatów. Istotnym problemem jest także niedopasowanie kompetencyjne oraz silna konkurencja o pracownika.

Problemy rekrutacyjne w branży logistycznej

68 proc. badanych organizacji przyznało, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problem ze znalezieniem nowych pracowników. Największe trudności dotyczyły zatrudnienia operatorów wózków widłowych lub maszyn – wskazało je 88 proc. firm, a także kierowców - 72 proc. i spedytorów - 51 proc. Przedsiębiorcy wymienili też trudności w obsadzaniu stanowisk dla pracowników niewykwalifikowanych - 48 proc., zajmujących się obsługą klientów - 44 proc. oraz specjalistów IT - 42 proc.

Rosnące koszty zatrudnienia i oczekiwania płacowe kandydatów

Rosnące koszty zatrudnienia stanowiły barierę dla 60 proc. respondentów. Przy tym zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów wskazało 53 proc. Problemem był też brak odpowiednich kwalifikacji. Niedostateczne kompetencje miękkie kandydatów wskazało 45 proc. badanych firm, a kompetencji twardych - 43 proc.

Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na dużą konkurencję o pracownika (43 proc.) oraz trudności w pozyskiwaniu osób gotowych do pracy zmianowej - również 43 proc. 32 proc. organizacji wskazało też, że na rynku po prostu brakuje dostępnych kandydatów.

Aby pozyskać potrzebne kompetencje, organizacje najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników. 44 proc. wskazało na szkolenia, a 39 proc. na reskilling, czyli przygotowanie zatrudnionych do nowych ról. 28 proc. firm stawia też na cyfryzację i automatyzację procesów. 26 proc. stara się pozyskać pracowników spośród już zatrudnionych w branży 25 proc. podnosi wynagrodzenia, 24 proc. poszerza ofertę świadczeń pozapłacowych.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2026 roku i objęło 239 wywiadów z przedstawicielami firm z branży logistycznej.

Źródło: PAP
Moja firma
Kontrahent nie wykonał umowy - odstąpienie, odszkodowanie czy kara umowna? Praktyczny przewodnik dla firm
28 maja 2026

Kontrahent nie dowiózł? Nie wykonał usługi? Nie dostarczył towaru? Przestał odbierać telefonu? Wysłał lakoniczne „pracujemy nad tym”, choć termin minął dwa tygodnie temu? I teraz pojawia się klasyczne pytanie przedsiębiorcy: co robić? Odstąpić od umowy? Żądać odszkodowania? Naliczyć karę umowną? A może wszystko naraz?
Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca
27 maja 2026

Trwają zapisy na Poland Business Run 2026. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Firmy i inne zespoły mogą zgłosić swój udział tylko do 10 czerwca 2026 r.
Droższy diesel uderza w przedsiębiorców. Firmy transportowe pod presją rosnących kosztów paliwa
27 maja 2026

W przeciwieństwie do prywatnych kierowców przedsiębiorcy w większości korzystają z diesla, którego cena wzrosła w większym stopniu, a także nie wpływa na nich obniżka VAT, który i tak odliczają - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Do 18 czerwca 2026 rejestracja i aktualizacja zakładów utrzymujących zwierzęta w PIW, do tego aplikacja IRZplus. Dotyczy nawet pszczelarzy
25 maja 2026

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.
Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?
25 maja 2026

W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.
Miliony na audyt, grosze na komunikację. Dlaczego proces fuzji lub przejęcia może okazać się porażką mimo świetnego due diligence?
25 maja 2026

Mimo wielomiesięcznych i kosztownych procesów due diligence, wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) nie przynosi zakładanych rezultatów biznesowych. Dlaczego w pewnych sytuacjach inwestorzy tracą pieniądze, choć wydawało im się, że przejmowali firmę, która jest świetnie zarządzana i dochodowa? Eksperci wskazują, że przyczyna bardzo często leży nie w ukrytych wadach prawnych czy finansowych, lecz w błędach komunikacyjnych, nieprawidłowym podejściu do zarządzania nastrojami pracowników i wreszcie braku odpowiedniej strategii ogłoszenia transakcji, których skutki ujawniają się dopiero po przejęciu organizacji.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.

KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Boom w półprzewodnikach szansą dla Polski. Kluczowe będzie kształcenie inżynierów
22 maja 2026

Światowa branża półprzewodników do 2030 r. będzie potrzebować ok. milion dodatkowych specjalistów, w tym ponad 100 tys. inżynierów w Europie - wynika z opublikowanego w piątek raportu ManpowerGroup. Polska powinna mocniej postawić na kształcenie takich pracowników - uważają eksperci firmy.
