Masz u siebie zwierzęta? Do 18 czerwca 2026 musisz zgłosić je do weterynarza oraz w aplikacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.

Czy te obowiązki dotyczą Ciebie?

Jeśli trzymasz w gospodarstwie: bydło, owce, kozy, jelenie, wielbłądy, świnie, konie, kury, gęsi, kaczki, indyki lub pszczoły – tak, to Cię dotyczy. Jeśli prowadzisz działalność związaną ze zwierzętami (np. skup bydła, przewóz zwierząt, ubojnia) – tak, to Cię dotyczy. Jeśli masz tylko psa lub kota – nie, jesteś wyłączony z tego obowiązku.

Ważne Termin: 18 czerwca 2026 – to już za niecały miesiąc!

Co to jest WNI?

WNI (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny) to unikalny numer nadawany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PIW) dla każdego miejsca, gdzie trzymasz zwierzęta gospodarskie. Działa trochę jak NIP dla przedsiębiorców, ale chodzi o inne obowiązki prawne – i dotyczy tylko gospodarstw ze zwierzętami.

Po co to? Dzięki WNI państwo wie, gdzie są zwierzęta, co ułatwia kontrole weterynaryjne, zapobiega chorobom zakaźnym (np. ASF, ptasia grypa) i pozwala szybko reagować w razie epidemii.

Co musisz zrobić? Instrukcja krok po kroku

Sytuacja 1: Dopiero zaczynasz – nie masz jeszcze WNI

KROK 1: Złóż wniosek do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) właściwego dla miejsca, gdzie trzymasz zwierzęta. KROK 2: PIW nada Ci WNI (ma na to 30 dni). KROK 3: Po otrzymaniu WNI zaloguj się do aplikacji IRZplus i zarejestruj swoją działalność.

Ważne Musisz to zrobić tak, by PIW zdążył nadać WNI przed 18 czerwca 2026. Czasu jest więc już za mało, jeżeli sprawa potrwa pełne 30 dni.

Sytuacja 2: Masz już nadany WNI (np. dla bydła, świń), ale zmieniasz profil działalności

KROK 1: Skontaktuj się z PIW i zweryfikuj dane – czy wszystko się zgadza (adres, liczba zwierząt, rodzaj działalności). KROK 2: Jeśli są potrzebne zmiany – PIW udzieli ci informacji, co powinieneś zmienić. KROK 3: Zaloguj się do IRZplus i zaktualizuj dane działalności.

Termin jest taki sam - do 18 czerwca 2026. Ale masz prościej, bo musisz tylko zaktualizować dane, a nie czekać na nadanie WNI, jak w pierwszej sytuacji.

Sytuacja 3: Trzymasz już konie, choćby na własne potrzeby, ale nigdy nie miałeś WNI

Wcześniej mogłeś być zarejestrowany w ARIMR (np. jako hodowca koni), ale nie miałeś obowiązku rejestracji w PIW. Teraz już musisz:

KROK 1: Złóż wniosek do PIW o nadanie WNI. KROK 2: Po otrzymaniu WNI zaloguj się do IRZplus i zarejestruj działalność.

Termin to również do 18 czerwca 2026. Jak w sytuacji nr 1 - spiesz się.

Gdzie złożyć wniosek i jak się zalogować w nowym systemie?

PIW (Powiatowy Inspektorat Weterynarii):

Znajdź adres i telefon na stronie: www.wetgiw.gov.pl (zakładka "Kontakt", a potem wybierz swoje województwo i powiat).

IRZplus (aplikacja):

Zaloguj się przez: www.irzplus.pl (potrzebujesz tam konta – jeśli nie masz, załóż).

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do swojego PIW – urzędnicy są przeszkoleni i pomogą.

Najważniejsze informacje dla rolników

Termin: 18 czerwca 2026 – musisz zarejestrować się lub zaktualizować dane w PIW i IRZplus. Kogo dotyczy: posiadacze zwierząt w gospodarstwie, np. bydła, owiec, kóz, świń, koni, drobiu, ale też pszczół w ulach. Co zrobić: Złóż wniosek do PIW o WNI (jeśli nie masz) lub zweryfikuj dane (jeśli masz), a potem zaktualizuj w IRZplus w razie takiej potrzeby.

Ważne Pamiętaj: zostały niecałe 4 tygodnie – nie czekaj do ostatniej chwili, czasu już jest bardzo mało.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - podsumowanie artykułu w pytaniach i odpowiedziach

1. Mam 5 kur na podwórku – czy muszę się rejestrować?

Tak, drób podlega obowiązkowi rejestracji (nawet niewielka ilość).

2. Mam tylko psa i kota – czy dotyczy mnie ten obowiązek?

Nie. Zwierzęta domowe towarzyszące są wyłączone.

3. Co jeśli nie zdążę do 18 czerwca?

Ryzykujesz karą administracyjną za niedochowanie obowiązku.

4. Ile kosztuje nadanie WNI?

Procedura jest bezpłatna.

5. Jak długo PIW nadaje WNI?

Ma 30 dni od złożenia wniosku, więc nie zwlekaj – złóż wniosek jak najszybciej.

6. Czy mogę to załatwić online?

Wniosek o WNI składasz w PIW (osobiście, pocztą lub e-mailem – sprawdź w swoim PIW). Dostępna jest ścieżka online, np. przez e-Doręczenia. Rejestrację w IRZplus robisz tylko online.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa