Skup zbankrutował i nie zapłacił za zboże? Od maja 2026 możesz składać wniosek o rekompensatę dwa razy w roku

Skup zbankrutował i nie zapłacił za zboże? Od maja 2026 możesz składać wniosek o rekompensatę dwa razy w roku

20 maja 2026, 09:22
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
rolnik przegląda zboże, na to nałożony wykres w czerwonym kolorze oznaczający spadki lub bankructwo
Skup zbankrutował i nie zapłacił za zboże? Od maja 2026 możesz składać wniosek o rekompensatę dwa razy w roku
Shutterstock

Sprzedałeś pszenicę, mleko lub warzywa firmie skupującej, a ona zbankrutowała i nie zapłaciła? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło ważne zmiany od 13 maja 2026 roku. Teraz możesz składać wnioski o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa dwa razy w roku – w lutym-marcu i lipcu-sierpniu. To skraca czas oczekiwania na wsparcie i daje szansę szybszego odzyskania pieniędzy. Sprawdź nowe terminy, kto może dostać rekompensatę i jak złożyć wniosek do KOWR.

Co to jest Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Fundusz Ochrony Rolnictwa to specjalny fundusz państwowy, który ma chronić producentów rolnych przed stratami, gdy firma skupująca (np. skup zboża, mleczarnia, przetwórnia mięsa) zbankrutuje i nie zapłaci za dostarczone produkty.

Jak to działa? Firmy skupujące produkty rolne wpłacają składki do tego funduszu. Gdy firma zbankrutuje, rolnik może złożyć wniosek o rekompensatę za nieopłacone faktury. Pieniądze wypłaca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ważne

Rekompensata nie zawsze pokrywa 100% należności – wysokość wypłaty zależy od liczby wniosków i dostępnych środków w funduszu. Obowiązuje także ograniczenie maksymalne - teraz podwyższone do równowartości 300 000 euro.

Co się zmieniło od 13 maja 2026? Najważniejsza informacja

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło dwa terminy składania wniosków w ciągu roku zamiast jednego. To oznacza, że jeśli firma skupująca zbankrutowała w maju, nie musisz czekać do lutego następnego roku – możesz złożyć wniosek już w lipcu.

Stare przepisy (do 12 maja 2026):

Wnioski można było składać raz w roku – tylko w lutym i marcu. Jeśli firma zbankrutowała w kwietniu, rolnik czekał prawie rok na możliwość złożenia wniosku.

Nowe przepisy (od 13 maja 2026):

Wnioski można składać dwa razy w roku – to skraca czas oczekiwania i pozwala szybciej odzyskać pieniądze.

Nowe terminy składania wniosków – tabela 2026

Termin składania wniosków

Termin wypłaty rekompensaty

Dla kogo?

1 lutego - 31 marca

Do 30 czerwca

Rolnicy z nieopłaconymi fakturami od firm, które zbankrutowały do końca stycznia przed terminem składania wniosków

1 lipca - 31 sierpnia

Do 30 listopada

Rolnicy z nieopłaconymi fakturami od firm, które zbankrutowały do końca czerwca przed terminem składania wniosków

Przykład

Skup zboża ogłosił upadłość 10 kwietnia 2026. Rolnik może złożyć wniosek już w lipcu-sierpniu 2026 i otrzymać pieniądze do 30 listopada 2026. Wcześniej musiałby czekać do lutego 2027.

Czy te zmiany dotyczą Ciebie? Lista do sprawdzenia

  1. Czy sprzedałeś produkty rolne (zboże, mleko, mięso, warzywa, owoce) firmie skupującej w ostatnich latach?
  2. Czy ta firma zbankrutowała, ogłoszono jej upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne?
  3. Czy nie otrzymałeś zapłaty za dostarczone produkty (masz nieopłacone faktury, choćby częściowo)?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytania 1 i 2 i 3 – możesz ubiegać się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Nowe przepisy ułatwiają i przyspieszają ten proces. Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 1, ale firma jeszcze nie zbankrutowała – zachowaj faktury i umowy. W razie problemów będziesz miał dokumenty potrzebne do wniosku.

Kto może dostać rekompensatę? Warunki

Według komunikatu Ministerstwa Rolnictwa z 18 maja 2026 roku, o rekompensatę mogą ubiegać się producenci rolni oraz grupy producentów rolnych. Wsparcie przysługuje wtedy, gdy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne od firmy prowadzącej skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, która stała się niewypłacalna.

Rekompensata obejmuje należności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR – zawsze w kwotach netto, czyli bez podatku VAT. To ważne, bo niektórzy rolnicy mylą kwotę brutto (z VAT-em) z kwotą netto. Do wniosku wpisujesz wartość netto z faktury.

Firma skupująca uznawana jest za niewypłacalną, gdy ogłoszono jej upadłość, otwarto wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne, sąd oddalił wniosek o upadłość z powodu braku środków na prowadzenie postępowania lub umorzono postępowanie upadłościowe. Jeśli którakolwiek z tych sytuacji miała miejsce, możesz składać wniosek.

Ile możesz dostać? Ważne ograniczenia

Wysokość rekompensaty nie jest stała – zależy od trzech czynników:

  1. Ile rolników złożyło wnioski w danym okresie;
  2. Ile pieniędzy jest w Funduszu Ochrony Rolnictwa;
  3. Maksymalny limit rekompensaty.

Jeśli wniosków jest dużo, a środków mało, każdy rolnik dostanie proporcjonalnie mniejszą kwotę. Dlatego nie zawsze odzyskasz 100% należności. Ponadto zawsze obowiązuje też maksymalny limit kwotowy - nie odzyskasz więcej niż równowartość 300 000 euro (ok. 1,3 miliona złotych), nawet jeśli masz faktury nieopłacone na większą łączną kwotę.

Ważne

Dla rolników działających w ramach grupy producentów: Od 13 maja 2026 obowiązuje limit 300 000 euro (około 1,3 mln zł) na jedną grupę producencką w ciągu trzech lat. Wcześniej nie było takiego ograniczenia.

Jak złożyć wniosek? Instrukcja krok po kroku

KROK 1: Zbierz dokumenty

Potrzebujesz:

  • Nieopłacone faktury VAT lub VAT RR (oryginały lub kopie),
  • Dokument potwierdzający niewypłacalność firmy (np. postanowienie sądu o upadłości – możesz sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym online),
  • Dane firmy skupującej (NIP, nazwa, adres).

KROK 2: Pobierz wzór wniosku

Wzory wniosków są dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR): www.kowr.gov.pl

KROK 3: Wypełnij wniosek

Wpisz:

  • Swoje dane (imię, nazwisko, adres, NIP),
  • Dane firmy skupującej,
  • Kwoty netto z faktur (suma wszystkich nieopłaconych faktur),
  • Dołącz kopie faktur.

KROK 4: Złóż wniosek w terminie

Wniosek składasz do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego dla Twojego województwa. Możesz to zrobić:

  • Osobiście w biurze KOWR,
  • Pocztą,
  • Elektronicznie (jeśli KOWR udostępni taki sposób – sprawdź na stronie).

KROK 5: Czekaj na decyzję

KOWR sprawdzi Twój wniosek, zweryfikuje faktury i wyda decyzję o przyznaniu rekompensaty. Pieniądze wpłyną na Twoje konto do 30 czerwca (wnioski lutowe-marcowe) lub do 30 listopada (wnioski lipcowe-sierpniowe).

Przykład

Pan Jan, rolnik z Mazowsza

Sytuacja:

Pan Jan dostarczył w marcu 2026 roku 20 ton pszenicy do skupu zbożowego "Agrohandel". Wartość dostawy: 30 000 zł netto (faktura VAT RR). W maju 2026 firma "Agrohandel" ogłosiła upadłość i nie zapłaciła.

Co zrobił Pan Jan:

  • Sprawdził w Krajowym Rejestrze Sądowym, że ogłoszono upadłość skupu (7 maja 2026),
  • Pobrał wzór wniosku ze strony KOWR w czerwcu 2026,
  • Wypełnił wniosek i dołączył kopię nieopłaconej faktury,
  • Złożył wniosek 15 lipca 2026 (termin: 1.07–31.08).

Co dostał:

  • KOWR wypłacił rekompensatę 30 000 zł (100% należności – bo w tym roku w funduszu wystarczyło pieniędzy na pełne rekompensaty),
  • Pan Jan pieniądze dostał 20 listopada 2026.

Wniosek: Dzięki wiedzy o przepisach dotyczących rekompensaty, Pan Jan uratował gospodarstwo przed problemami finansowymi.

Szybka piątka: najważniejsze zasady w Funduszu Ochrony Rolnictwa i rekompensatach dla rolników od maja 2026

  1. Dwa terminy w roku – wnioski składasz w lutym-marcu lub lipcu-sierpniu (wcześniej raz w roku),
  2. Szybsze wypłaty – nie czekasz rok, tylko max. pół roku od upadłości firmy,
  3. Nowy wyższy limit rekompensaty 300 000 euro, ale obowiązuje też dla grup producentów – max. 300 tys. euro w ciągu 3 lat,
  4. Rekompensata za faktury netto,
  5. Wypłaty do 30.06 lub 30.11 – w zależności od terminu złożenia wniosku.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Od kiedy obowiązują nowe terminy składania wniosków?

Od 13 maja 2026 roku.

2. Kiedy mogę złożyć wniosek o rekompensatę?

Dwa razy w roku: od 1 lutego do 31 marca lub od 1 lipca do 31 sierpnia.

3. Kto może dostać rekompensatę?

Producenci rolni i grupy producentów, którzy nie otrzymali zapłaty od firmy skupującej, która zbankrutowała.

4. Czy rekompensata pokrywa VAT, jeżeli wystawiam faktury z VAT?

Nie. Rekompensata dotyczy kwoty netto z faktury (bez VAT).

5. Ile czeka się na wypłatę?

Do 30 czerwca (wnioski lutowe i marcowe) lub do 30 listopada (wnioski lipcowe i sierpniowe).

6. Czy dostanę 100% należności?

Niekoniecznie. Wysokość zależy od liczby wniosków i środków w funduszu. Obowiązuje też maksymalne ograniczenie 300 000 euro.

7. Jaki jest limit dla grup producentów?

Dodatkowo, jeżeli działasz jako rolnik w grupie producentów, to dla całej grupy obowiązuje limit 300 000 euro (ok. 1,3 mln zł) w ciągu trzech lat.

8. Gdzie składam wniosek?

Do oddziału terenowego KOWR w Twoim województwie. Lista oddziałów: www.kowr.gov.pl

9. Co jeśli firma zbankrutowała w 2025 roku, a nie złożyłem wniosku?

Możesz złożyć wniosek w najbliższym terminie.

10. Czy mogę składać wniosek za kilka firm, które zbankrutowały?

Tak, ale dla każdej firmy osobny wniosek.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

