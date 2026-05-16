Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?

Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?

16 maja 2026, 16:26
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Telefony pod lupą: ustawa KSC 2026 wprowadziła kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Co zrobić?
Od kwietnia 2026 roku obowiązuje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2. Firmy muszą mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami – telefonami, laptopami, tabletami. Problem? Tylko 19% polskich firm jest na to przygotowanych, a kary mogą sięgać 10 milionów euro. Sprawdź, czy ustawa dotyczy Twojej firmy i co musisz zrobić, by uniknąć sankcji.

W skrócie dla niecierpliwych – 5 najważniejszych informacji, czego dotyczy artykuł

  1. Ustawa KSC obowiązuje od kwietnia 2026 – musisz mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami.
  2. Kary sięgają 10 mln euro (lub 2% obrotu) + sankcje osobiste dla zarządu.
  3. Tylko 19% polskich firm jest gotowych – większość ryzykuje kontrolą.
  4. MDM (zarządzanie urządzeniami mobilnymi) to klucz – możesz wdrożyć własne lub zlecić outsourcing.
  5. Mac oszczędza ok. 2000 zł/urządzenie w 5 lat – spójny ekosystem obniża koszty IT.

Czy ustawa KSC dotyczy Twojej firmy? Sprawdź w 30 sekund

Odpowiedz na 3 pytania:

  1. Czy Twoja firma zatrudnia powyżej 50 osób lub ma roczne przychody powyżej 10 mln euro?
  2. Czy działasz w sektorze: energetyka, transport, bankowość, ochrona zdrowia, administracja publiczna, usługi cyfrowe, gospodarka odpadami lub infrastruktura krytyczna?
  3. Czy Twoi pracownicy używają służbowych telefonów, laptopów lub tabletów?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytania 1 i 3 – ustawa KSC prawdopodobnie dotyczy Twojej firmy.

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 2 – ustawa na pewno Cię obejmuje, niezależnie od wielkości firmy.

Ważne

Termin na wdrożenie: Przepisy obowiązują od kwietnia 2026 – jeśli jeszcze nie wdrożyłeś zmian, ryzykujesz kontrolą i karami.

NIS2 W POLSCE - JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ NA NOWE WYMOGI CYBERBEZPIECZEŃSTWA?

Co to jest ustawa KSC? [definicja dla przedsiębiorców]

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) to polskie prawo wdrażające unijną dyrektywę NIS2. Określa wymogi bezpieczeństwa cyfrowego dla firm i nakazuje pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami używanymi w organizacji – od komputerów, przez telefony, po tablety.

W praktyce oznacza to:

  • Monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym (musisz wiedzieć, co dzieje się z każdym służbowym iPhone'em czy laptopem),
  • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) na wszystkich urządzeniach,
  • Zarządzanie aktualizacjami (żadne urządzenie nie może działać na nieaktualnym systemie),
  • Dokumentację wszystkich działań (przy audycie musisz wykazać, co i kiedy zrobiłeś),
  • Raporty poincydentalne (każdy problem bezpieczeństwa musi być opisany i przeanalizowany).

Ile wynoszą kary za brak zgodności z KSC? Tabela sankcji

Typ podmiotu

Maksymalna kara administracyjna

Dodatkowe sankcje

Podmiot kluczowy (np. energetyka, banki)

Do 10 mln euro lub 2% rocznego globalnego obrotu

Kara dla zarządu: do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia

Podmiot ważny (np. usługi cyfrowe, transport)

Do 7 mln euro lub 1,4% rocznego obrotu

zakaz pełnienia funkcji kierowniczych (czasowy)

Osoby zarządzające (prezes, członek zarządu, dyrektor jednostki sektora publicznego)

Grzywna do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia

możliwa odpowiedzialność cywilna (odszkodowanie cywilne) i karna

Przykład

Przykładowo:

  • Firma z obrotem 50 mln zł rocznie może dostać karę do 1 mln zł (2% z 50 mln).
  • Prezes zarabiający 20 000 zł/mies. – karę do 60 000 zł.

Jak polskie firmy oceniają swoją gotowość? Dane z raportu 2025

Według raportu „Incydenty pod kontrolą" (Mediarecovery, Safesqr, PMR Market Experts, 2025):

  • 91% firm słyszało o NIS2 i uważa, że dotyczy ich bezpośrednio lub pośrednio
  • Tylko 19% ocenia, że w znacznym stopniu spełnia wymagania
  • Średnia samoocena gotowości: 3,27/5 (stan niepewności)
  • 77% firm wskazuje ograniczony budżet IT jako główną barierę
  • Tylko 5% przygotowuje raporty poincydentalne (obowiązkowe według KSC)
  • 89% planuje wydatki IT związane z dostosowaniem do NIS2
Ważne

Wniosek: Większość firm wie o problemie, ale nie jest gotowa. Czas działa na Twoją niekorzyść.

Co musisz zrobić, by spełnić wymogi KSC? Instrukcja dla zarządu

KROK 1: Zrób audyt urządzeń (do końca maja 2026)

Ustal:

  • Ile urządzeń końcowych (telefony, laptopy, tablety) działa w firmie?
  • Kto z nich korzysta?
  • Czy masz nad nimi pełną kontrolę? (możliwość zdalnego blokowania, aktualizacji, monitoringu)

Narzędzie, które możesz wykorzystać to na przykład Arkusz Excel ze spisem + rozmowa z działem IT.

KROK 2: Wdróż system MDM – Mobile Device Management (czerwiec 2026)

Co to jest MDM? To system centralnego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Pozwala administratorowi:

  • Zdalnie aktualizować systemy,
  • Wymuszać stosowanie MFA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe),
  • Blokować zgubione/skradzione urządzenia,
  • Automatycznie logować wszystkie zdarzenia bezpieczeństwa,
  • Tworzyć raporty dla audytów.

Gdzie wdrożyć? Możesz:

  • Zrobić to wewnętrznie (potrzebujesz działu IT),
  • Zlecić na zewnątrz (outsourcing – często szybciej i taniej).

KROK 3: Wybierz rozwiązanie technologiczne (lipiec 2026)

Eksperci rekomendują spójne ekosystemy (np. Apple, Samsung), które:

  • Mają wbudowane funkcje bezpieczeństwa,
  • Wymagają mniej wsparcia IT (mniej zgłoszeń problemów),
  • Generują niższe koszty w długim terminie.
Ważne

Twarde dane: Według raportu Forrester Consulting (2024, na zlecenie Apple) Mac może zaoszczędzić ok. 2000 zł na urządzenie w ciągu 5 lat (mniej napraw, mniej problemów, mniej czasu IT).

KROK 4: Wdróż polityki bezpieczeństwa i dokumentację (sierpień 2026)

Stwórz pisemne procedury:

  • Polityka aktualizacji (kiedy i jak często),
  • Polityka haseł i MFA,
  • Procedura zgłaszania incydentów,
  • Procedura reakcji na zgubienie urządzenia.
Ważne

KSC wymaga dokumentacji każdego działania. Bez niej podczas audytu nie udowodnisz zgodności.

Cytat eksperta:

„Odpowiedzialne zarządzanie urządzeniami zgodne z zasadami bezpieczeństwa nie jest już wyborem, ale wymogiem. Firmy, które do tej pory odkładały tę kwestię, mają teraz konkretną datę i konkretne konsekwencje. Dla nas oznacza to, że rozmowy z klientami nie dotyczą już tego, czy wdrażać narzędzia Mobile Device Management, ale jak zrobić to możliwie szybko i efektywnie." - komentuje Mariusz Pik, ekspert ds. wdrożeń w iMad.

Jakie grożą konsekwencje prawne za brak wdrożenia? Odpowiada radca prawny

„Na gruncie KSC maksymalne administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty kluczowe mogą sięgać 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego globalnego obrotu firmy, a w przypadku podmiotów ważnych – do 7 milionów euro lub 1,4% obrotu. Nowe regulacje pozwalają również na nakładanie sankcji bezpośrednio na osoby zarządzające. Członkowie zarządów podmiotów kluczowych i ważnych mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, a wobec kierujących podmiotami kluczowymi może zostać wydana decyzja czasowo zakazująca pełnienia funkcji kierowniczych. Dodatkowo brak należytej staranności może skutkować odpowiedzialnością cywilną." - podaje Agnieszka Wachowska, radca prawny, Co-Managing Partner w Traple Konarski Podrecki i Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – ustawa KSC 2026

1. Od kiedy obowiązuje ustawa KSC?

Od kwietnia 2026 roku. Firmy objęte ustawą muszą już teraz spełniać wymogi.

2. Czy ustawa dotyczy małych firm?

Tak, jeśli działasz w sektorze kluczowym (np. zdrowie, transport, finanse). W przypadku innych sektorów – jeśli zatrudniasz 50+ osób lub masz roczny obrót 10+ mln euro.

3. Co to jest MDM?

Mobile Device Management – system do centralnego zarządzania telefonami, laptopami i tabletami w firmie.

4. Ile kosztuje wdrożenie MDM?

Zależy od wielkości firmy. Outsourcing często jest tańszy niż budowanie własnego działu IT. Mac generuje oszczędności ok. 2000 zł/urządzenie w 5 lat.

5. Czy mogę dostać karę osobiście jako prezes?

Tak. Możesz dostać grzywnę do 3x miesięcznej pensji, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych lub odpowiedzialność cywilną/karną.

6. Co grozi za brak raportów poincydentalnych?

Brak dokumentacji = brak zgodności z KSC = kara administracyjna podczas audytu.

7. Jak szybko mogę wdrożyć MDM?

Z partnerem outsourcingowym – 2-4 tygodnie. Samodzielnie – 3-6 miesięcy.

Źródło: iMad (Apple Business Partner) + raport „Incydenty pod kontrolą" (Mediarecovery, Safesqr, PMR 2025), Forrester Consulting (2024)

Notka o firmie iMad: iMad, Apple Business Partner i Authorized Service Provider, działa w Polsce od 2010 roku, posiadając punkty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Konstancinie-Jeziornie i Katowicach oraz sklep internetowy imad.pl. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy bolttech.

Moja firma
Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?
16 maja 2026

Od kwietnia 2026 roku obowiązuje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2. Firmy muszą mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami – telefonami, laptopami, tabletami. Problem? Tylko 19% polskich firm jest na to przygotowanych, a kary mogą sięgać 10 milionów euro. Sprawdź, czy ustawa dotyczy Twojej firmy i co musisz zrobić, by uniknąć sankcji.
Kiedy lider przestaje nadążać
15 maja 2026

Rozmowa z Dagmarą Kołodziejczyk, prezeską zarządu Together Consulting, o tym, jak Eko-Przywództwo* może zmienić podejście menedżerów do zarządzania zespołami
Ostatni moment dla przedsiębiorców. ZUS podał termin rozliczenia składki zdrowotnej
14 maja 2026

Część przedsiębiorców do 20 maja musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozliczenie należy uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.

Nowe firmy szturmują rynek, ale w tych branżach liczba upadłości rośnie. Nowe dane GUS
13 maja 2026

W I kwartale 2026 r. odnotowano 108 upadłości podmiotów gospodarczych, tj. o 8 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny.
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.
Cyberbezpieczeństwo 2027. Dlaczego przedsiębiorcy muszą zająć się bezpieczeństwem danych już w 2026 r.
11 maja 2026

Od 2027 roku tysiące polskich firm będzie musiało udowodnić, że ich zarządy faktycznie panują nad cyberbezpieczeństwem. To skutek wdrożenia dyrektywy NIS2 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W razie zaniedbań sankcje mogą uderzyć nie tylko w spółkę, lecz także bezpośrednio w członków zarządu – nawet do trzykrotności ich miesięcznego wynagrodzenia.

Małe firmy toną w długach
11 maja 2026

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorstwa działające w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców są zadłużone na łączną kwotę 2,53 mld zł. Dominują wśród nich jednoosobowe działalności gospodarcze, a największe zaległości mają firmy z branży handlowej, transportowej, magazynowej oraz budowlanej.
Sztuczna inteligencja wkracza do polskich firm na szeroką skalę. Zaskakujące dane
09 maja 2026

Pierwsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję zaimplementowało już lub wciąż wdraża 71 proc. polskich firm usługowych - wynika z badania EY. W publikacji dodano, że przedsiębiorstwa z tego sektora przerywały wprowadzanie rozwiązań AI częściej niż biznesy z innych branż.
