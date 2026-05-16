Ustawa KSC 2026 – kary do 10 mln euro za brak kontroli nad służbowymi telefonami. Czy Twoja firma jest gotowa?

Od kwietnia 2026 roku obowiązuje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2. Firmy muszą mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami – telefonami, laptopami, tabletami. Problem? Tylko 19% polskich firm jest na to przygotowanych, a kary mogą sięgać 10 milionów euro. Sprawdź, czy ustawa dotyczy Twojej firmy i co musisz zrobić, by uniknąć sankcji.

rozwiń >

W skrócie dla niecierpliwych – 5 najważniejszych informacji, czego dotyczy artykuł

Ustawa KSC obowiązuje od kwietnia 2026 – musisz mieć pełną kontrolę nad służbowymi urządzeniami. Kary sięgają 10 mln euro (lub 2% obrotu) + sankcje osobiste dla zarządu. Tylko 19% polskich firm jest gotowych – większość ryzykuje kontrolą. MDM (zarządzanie urządzeniami mobilnymi) to klucz – możesz wdrożyć własne lub zlecić outsourcing. Mac oszczędza ok. 2000 zł/urządzenie w 5 lat – spójny ekosystem obniża koszty IT.

Czy ustawa KSC dotyczy Twojej firmy? Sprawdź w 30 sekund

Odpowiedz na 3 pytania:

REKLAMA

REKLAMA

Czy Twoja firma zatrudnia powyżej 50 osób lub ma roczne przychody powyżej 10 mln euro? Czy działasz w sektorze: energetyka, transport, bankowość, ochrona zdrowia, administracja publiczna, usługi cyfrowe, gospodarka odpadami lub infrastruktura krytyczna? Czy Twoi pracownicy używają służbowych telefonów, laptopów lub tabletów?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytania 1 i 3 – ustawa KSC prawdopodobnie dotyczy Twojej firmy.

Jeśli odpowiedziałeś TAK na pytanie 2 – ustawa na pewno Cię obejmuje, niezależnie od wielkości firmy.

Ważne Termin na wdrożenie: Przepisy obowiązują od kwietnia 2026 – jeśli jeszcze nie wdrożyłeś zmian, ryzykujesz kontrolą i karami.

Co to jest ustawa KSC? [definicja dla przedsiębiorców]

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) to polskie prawo wdrażające unijną dyrektywę NIS2. Określa wymogi bezpieczeństwa cyfrowego dla firm i nakazuje pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami używanymi w organizacji – od komputerów, przez telefony, po tablety.

REKLAMA

W praktyce oznacza to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Monitoring urządzeń w czasie rzeczywistym (musisz wiedzieć, co dzieje się z każdym służbowym iPhone'em czy laptopem),

(musisz wiedzieć, co dzieje się z każdym służbowym iPhone'em czy laptopem), Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) na wszystkich urządzeniach,

na wszystkich urządzeniach, Zarządzanie aktualizacjami (żadne urządzenie nie może działać na nieaktualnym systemie),

(żadne urządzenie nie może działać na nieaktualnym systemie), Dokumentację wszystkich działań (przy audycie musisz wykazać, co i kiedy zrobiłeś),

(przy audycie musisz wykazać, co i kiedy zrobiłeś), Raporty poincydentalne (każdy problem bezpieczeństwa musi być opisany i przeanalizowany).

Ile wynoszą kary za brak zgodności z KSC? Tabela sankcji

Typ podmiotu Maksymalna kara administracyjna Dodatkowe sankcje Podmiot kluczowy (np. energetyka, banki) Do 10 mln euro lub 2% rocznego globalnego obrotu Kara dla zarządu: do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia Podmiot ważny (np. usługi cyfrowe, transport) Do 7 mln euro lub 1,4% rocznego obrotu zakaz pełnienia funkcji kierowniczych (czasowy) Osoby zarządzające (prezes, członek zarządu, dyrektor jednostki sektora publicznego) Grzywna do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia możliwa odpowiedzialność cywilna (odszkodowanie cywilne) i karna

Przykład Przykładowo: Firma z obrotem 50 mln zł rocznie może dostać karę do 1 mln zł (2% z 50 mln).

(2% z 50 mln). Prezes zarabiający 20 000 zł/mies. – karę do 60 000 zł.

Jak polskie firmy oceniają swoją gotowość? Dane z raportu 2025

Według raportu „Incydenty pod kontrolą" (Mediarecovery, Safesqr, PMR Market Experts, 2025):

91% firm słyszało o NIS2 i uważa, że dotyczy ich bezpośrednio lub pośrednio

firm słyszało o NIS2 i uważa, że dotyczy ich bezpośrednio lub pośrednio Tylko 19% ocenia, że w znacznym stopniu spełnia wymagania

ocenia, że w znacznym stopniu spełnia wymagania Średnia samoocena gotowości: 3,27/5 (stan niepewności)

(stan niepewności) 77% firm wskazuje ograniczony budżet IT jako główną barierę

firm wskazuje ograniczony budżet IT jako główną barierę Tylko 5% przygotowuje raporty poincydentalne (obowiązkowe według KSC)

przygotowuje raporty poincydentalne (obowiązkowe według KSC) 89% planuje wydatki IT związane z dostosowaniem do NIS2

Ważne Wniosek: Większość firm wie o problemie, ale nie jest gotowa. Czas działa na Twoją niekorzyść.

Co musisz zrobić, by spełnić wymogi KSC? Instrukcja dla zarządu

KROK 1: Zrób audyt urządzeń (do końca maja 2026)

Ustal:

Ile urządzeń końcowych (telefony, laptopy, tablety) działa w firmie?

Kto z nich korzysta?

Czy masz nad nimi pełną kontrolę? (możliwość zdalnego blokowania, aktualizacji, monitoringu)

Narzędzie, które możesz wykorzystać to na przykład Arkusz Excel ze spisem + rozmowa z działem IT.

KROK 2: Wdróż system MDM – Mobile Device Management (czerwiec 2026)

Co to jest MDM? To system centralnego zarządzania urządzeniami mobilnymi. Pozwala administratorowi:

Zdalnie aktualizować systemy,

Wymuszać stosowanie MFA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe),

Blokować zgubione/skradzione urządzenia,

Automatycznie logować wszystkie zdarzenia bezpieczeństwa,

Tworzyć raporty dla audytów.

Gdzie wdrożyć? Możesz:

Zrobić to wewnętrznie (potrzebujesz działu IT),

(potrzebujesz działu IT), Zlecić na zewnątrz (outsourcing – często szybciej i taniej).

KROK 3: Wybierz rozwiązanie technologiczne (lipiec 2026)

Eksperci rekomendują spójne ekosystemy (np. Apple, Samsung), które:

Mają wbudowane funkcje bezpieczeństwa,

Wymagają mniej wsparcia IT (mniej zgłoszeń problemów),

Generują niższe koszty w długim terminie.

Ważne Twarde dane: Według raportu Forrester Consulting (2024, na zlecenie Apple) Mac może zaoszczędzić ok. 2000 zł na urządzenie w ciągu 5 lat (mniej napraw, mniej problemów, mniej czasu IT).

KROK 4: Wdróż polityki bezpieczeństwa i dokumentację (sierpień 2026)

Stwórz pisemne procedury:

Polityka aktualizacji (kiedy i jak często),

Polityka haseł i MFA,

Procedura zgłaszania incydentów,

Procedura reakcji na zgubienie urządzenia.

Ważne KSC wymaga dokumentacji każdego działania. Bez niej podczas audytu nie udowodnisz zgodności.

Cytat eksperta: „Odpowiedzialne zarządzanie urządzeniami zgodne z zasadami bezpieczeństwa nie jest już wyborem, ale wymogiem. Firmy, które do tej pory odkładały tę kwestię, mają teraz konkretną datę i konkretne konsekwencje. Dla nas oznacza to, że rozmowy z klientami nie dotyczą już tego, czy wdrażać narzędzia Mobile Device Management, ale jak zrobić to możliwie szybko i efektywnie." - komentuje Mariusz Pik, ekspert ds. wdrożeń w iMad.

Jakie grożą konsekwencje prawne za brak wdrożenia? Odpowiada radca prawny

„Na gruncie KSC maksymalne administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty kluczowe mogą sięgać 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego globalnego obrotu firmy, a w przypadku podmiotów ważnych – do 7 milionów euro lub 1,4% obrotu. Nowe regulacje pozwalają również na nakładanie sankcji bezpośrednio na osoby zarządzające. Członkowie zarządów podmiotów kluczowych i ważnych mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia, a wobec kierujących podmiotami kluczowymi może zostać wydana decyzja czasowo zakazująca pełnienia funkcji kierowniczych. Dodatkowo brak należytej staranności może skutkować odpowiedzialnością cywilną." - podaje Agnieszka Wachowska, radca prawny, Co-Managing Partner w Traple Konarski Podrecki i Partnerzy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – ustawa KSC 2026

1. Od kiedy obowiązuje ustawa KSC?

Od kwietnia 2026 roku. Firmy objęte ustawą muszą już teraz spełniać wymogi.

2. Czy ustawa dotyczy małych firm?

Tak, jeśli działasz w sektorze kluczowym (np. zdrowie, transport, finanse). W przypadku innych sektorów – jeśli zatrudniasz 50+ osób lub masz roczny obrót 10+ mln euro.

3. Co to jest MDM?

Mobile Device Management – system do centralnego zarządzania telefonami, laptopami i tabletami w firmie.

4. Ile kosztuje wdrożenie MDM?

Zależy od wielkości firmy. Outsourcing często jest tańszy niż budowanie własnego działu IT. Mac generuje oszczędności ok. 2000 zł/urządzenie w 5 lat.

5. Czy mogę dostać karę osobiście jako prezes?

Tak. Możesz dostać grzywnę do 3x miesięcznej pensji, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych lub odpowiedzialność cywilną/karną.

6. Co grozi za brak raportów poincydentalnych?

Brak dokumentacji = brak zgodności z KSC = kara administracyjna podczas audytu.

7. Jak szybko mogę wdrożyć MDM?

Z partnerem outsourcingowym – 2-4 tygodnie. Samodzielnie – 3-6 miesięcy.

Źródło: iMad (Apple Business Partner) + raport „Incydenty pod kontrolą" (Mediarecovery, Safesqr, PMR 2025), Forrester Consulting (2024)