REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?

KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 maja 2026, 15:15
Paweł Nejman
Paweł Nejman
Pasjonat międzynarodowego doradztwa podatkowego i strategii sukcesji majątku. CEO w IBC24 firmy doradczej zajmującej się międzynarodową optymalizacją podatkową. Z radością wspiera przedsiębiorców w ich drodze na rynki zagraniczne, zapewniając kompleksową ochronę prawną
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.

rozwiń >

Obowiązkowy KSeF został wdrożony etapami. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek objął największych przedsiębiorców, a od 1 kwietnia 2026 roku został rozszerzony na większość pozostałych podatników. Ministerstwo Finansów wskazywało również, że najmniejsi podatnicy, u których miesięczna sprzedaż dokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, mają wystawiać faktury w KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Obowiązek odbierania faktur w KSeF wszedł natomiast w życie już od 1 lutego 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Dla polskiego przedsiębiorcy posiadającego spółkę w Wielkiej Brytanii, USA, Estonii, Czechach, Dubaju czy na Cyprze nie oznacza to automatycznie obowiązku wystawiania faktur w KSeF. Sama zagraniczna rejestracja spółki nie przesądza jednak również, że temat KSeF można zignorować. W praktyce decydujące znaczenie ma to, czy dana struktura ma związek z polskim VAT, polskimi kontrahentami, sprzedażą na terytorium Polski albo stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Sama spółka za granicą nie chroni przed polskimi obowiązkami

Wielu przedsiębiorców zakłada, że skoro działalność prowadzona jest przez spółkę zagraniczną, to polskie obowiązki formalne jej nie dotyczą. To uproszczenie może być niebezpieczne.

Spółka za granicą może być całkowicie neutralna z perspektywy KSeF, jeżeli faktycznie prowadzi działalność poza Polską, nie ma w Polsce stałego zaplecza, nie posiada tu zasobów organizacyjnych ani technicznych i nie wykonuje czynności, które powinny być dokumentowane polską fakturą. Ale sytuacja zmienia się, gdy zagraniczny podmiot zaczyna realnie działać w Polsce.

REKLAMA

Przykład? Spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii ma polskich klientów, polski zespół sprzedaży, osoby zarządzające operacyjnie z Polski, magazyn w Polsce albo regularnie wykonuje usługi na rzecz polskich kontrahentów. Wtedy nie wystarczy powiedzieć: „to nie jest polska firma”. Fiskus może analizować, gdzie faktycznie wykonywana jest działalność, kto podejmuje decyzje, gdzie znajdują się zasoby i czy powstają obowiązki na gruncie polskiego VAT.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy firma zagraniczna może wejść w KSeF?

Najważniejszym pojęciem jest tutaj stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 28 stycznia 2026 roku, zagraniczny podatnik może podlegać obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF, jeżeli posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a to miejsce uczestniczy w czynnościach, dla których wystawiana jest faktura.

W praktyce chodzi o sytuację, w której zagraniczna spółka ma w Polsce nie tylko formalny adres albo numer VAT, ale realne zaplecze pozwalające jej prowadzić działalność. Może to być personel, biuro, magazyn, infrastruktura techniczna, lokalny zespół sprzedażowy, zespół realizujący usługi albo inny stały zasób organizacyjny.

Co ważne, samo posiadanie polskiego numeru VAT nie musi jeszcze oznaczać obowiązku korzystania z KSeF. Jeżeli zagraniczny podmiot jest zarejestrowany do VAT w Polsce, ale nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności uczestniczącego w transakcjach, sytuacja wymaga osobnej analizy. Eksperci podatkowi podkreślają, że rejestracja VAT i stałe miejsce prowadzenia działalności to nie są pojęcia tożsame.

Oddział w Polsce to sygnał ostrzegawczy

Szczególną uwagę powinny zachować spółki zagraniczne posiadające oddział w Polsce. Oddział nie zawsze automatycznie przesądza o obowiązku KSeF, ale z perspektywy podatkowej jest mocnym sygnałem, że zagraniczny podmiot może mieć w Polsce zorganizowane zaplecze działalności.

Jeżeli oddział bierze udział w sprzedaży, obsłudze klientów, realizacji usług, logistyce albo innych czynnościach związanych z fakturowaniem, ryzyko wejścia w obowiązki KSeF znacząco rośnie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy polska obecność ma wyłącznie charakter pomocniczy, administracyjny albo reprezentacyjny i nie uczestniczy w transakcjach.

Dlatego przy analizie nie wystarczy sprawdzić, gdzie zarejestrowana jest spółka. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy polska struktura faktycznie bierze udział w działalności gospodarczej.

Kalkulator dat

Sprzedaż do Polski też może wymagać analizy

Polski przedsiębiorca działający przez spółkę zagraniczną powinien szczególnie przeanalizować sprzedaż do polskich klientów. Nie każda sprzedaż do Polski oznacza obowiązek KSeF, ale każda powinna zostać oceniona pod kątem VAT, miejsca świadczenia, sposobu fakturowania i ewentualnej rejestracji w Polsce.

Znaczenie może mieć między innymi to, czy nabywcą jest polska firma, konsument, podatnik VAT, czy sprzedaż dotyczy towarów, usług, usług elektronicznych, doradztwa, pośrednictwa, e-commerce, najmu, licencji albo usług wykonywanych fizycznie w Polsce.

Przykładowo, zagraniczna spółka sprzedająca usługi polskim firmom może funkcjonować poza polskim KSeF, jeżeli nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności i transakcje są rozliczane zgodnie z zasadami właściwymi dla usług międzynarodowych. Ale jeżeli ta sama spółka ma w Polsce ludzi, biuro, zaplecze operacyjne i to zaplecze uczestniczy w sprzedaży, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Polski VAT nie zawsze oznacza KSeF, ale nie wolno go lekceważyć

Jednym z częstych błędów jest automatyczne utożsamianie rejestracji do VAT w Polsce z obowiązkiem KSeF. To nie zawsze będzie poprawne. Zagraniczna spółka może być zarejestrowana w Polsce dla celów VAT, ale nie mieć w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Z drugiej strony polski numer VAT jest sygnałem, że działalność ma określony związek z polskim systemem podatkowym. To powinno uruchomić audyt: jakie faktury są wystawiane, komu, za co, z jakim miejscem opodatkowania i przy udziale jakich zasobów.

W praktyce przedsiębiorca powinien więc sprawdzić nie tylko, czy ma polski VAT, ale przede wszystkim, czy jego zagraniczna spółka wystawia faktury, które powinny być objęte polskimi zasadami fakturowania.

Zmiany w podatkach 2026

Największe ryzyko: spółka za granicą, zarządzanie z Polski

KSeF jest tylko jednym z elementów szerszego problemu. Jeżeli polski przedsiębiorca ma spółkę za granicą, ale zarządza nią z Polski, prowadzi sprzedaż z Polski, ma tu zespół i podejmuje kluczowe decyzje biznesowe z terytorium Polski, ryzyko nie ogranicza się wyłącznie do e-faktur.

W takiej sytuacji pojawiają się także pytania o rezydencję podatkową spółki, miejsce faktycznego zarządu, CFC, stały zakład, rozliczenia VAT, substance oraz dokumentację transakcji. KSeF może stać się po prostu kolejnym punktem, w którym polska administracja podatkowa zacznie widzieć, że „zagraniczna” struktura ma bardzo silny związek z Polską. Dlatego wdrożenie KSeF warto potraktować jako dobry moment na przegląd całej struktury, a nie tylko problem techniczny związany z fakturowaniem.

Co powinien zrobić przedsiębiorca ze spółką zagraniczną?

Przede wszystkim powinien przeprowadzić analizę faktycznego modelu działania. Kluczowe pytania brzmią:

  • Czy spółka zagraniczna ma w Polsce ludzi, biuro, magazyn, sprzęt albo inne stałe zaplecze?
  • Czy polski zespół uczestniczy w sprzedaży, obsłudze klientów albo realizacji usług?
  • Czy spółka jest zarejestrowana do VAT w Polsce?
  • Czy wystawia faktury dla polskich kontrahentów?
  • Czy polskie zasoby biorą udział w transakcjach, które są dokumentowane fakturami?
  • Czy decyzje zarządcze faktycznie zapadają za granicą, czy w Polsce?
  • Czy struktura ma realny substance w kraju rejestracji?

Dopiero odpowiedzi na te pytania pozwalają ocenić, czy KSeF jest dla danej spółki realnym obowiązkiem, czy jedynie tematem do monitorowania.

KSeF nie kończy planowania międzynarodowego, ale wymusza większą ostrożność.

KSeF nie oznacza, że prowadzenie spółki za granicą przestaje mieć sens. Oznacza jednak, że zagraniczna struktura musi być realna, spójna i prawidłowo poukładana podatkowo.

Spółka w UK, USA, Czechach, Estonii, Dubaju czy na Cyprze może być legalnym i efektywnym narzędziem biznesowym. Ale nie powinna być traktowana jako prosty sposób na „wyjście” z polskich obowiązków, jeżeli faktyczna działalność nadal odbywa się w Polsce.

Od 2026 roku przedsiębiorcy powinni patrzeć na KSeF nie tylko jako na system do wystawiania faktur, ale jako na element szerszej cyfryzacji kontroli podatkowej. Im więcej procesów fakturowych, sprzedażowych i podatkowych przechodzi przez systemy administracji, tym większe znaczenie ma zgodność formalnego modelu z rzeczywistością gospodarczą.

CIT 2026. Komentarz

Wniosek

Polski przedsiębiorca ze spółką za granicą nie zawsze będzie musiał korzystać z KSeF. Ale prawie zawsze powinien sprawdzić, czy jego model działalności nie tworzy obowiązków w Polsce.

Największym błędem jest założenie, że zagraniczna rejestracja automatycznie rozwiązuje temat. W praktyce liczy się to, gdzie firma faktycznie działa, gdzie ma zasoby, gdzie podejmowane są decyzje, kto obsługuje klientów i czy transakcje podlegają polskim zasadom fakturowania.

KSeF od 2026 roku będzie więc ważnym testem dla wielu struktur zagranicznych. Nie tylko technicznym, ale przede wszystkim podatkowym i organizacyjnym.

Powiązane
Cyberbezpieczeństwo 2027. Dlaczego przedsiębiorcy muszą zająć się bezpieczeństwem danych już w 2026 r.
Cyberbezpieczeństwo 2027. Dlaczego przedsiębiorcy muszą zająć się bezpieczeństwem danych już w 2026 r.
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.
Cyberbezpieczeństwo 2027. Dlaczego przedsiębiorcy muszą zająć się bezpieczeństwem danych już w 2026 r.
11 maja 2026

Od 2027 roku tysiące polskich firm będzie musiało udowodnić, że ich zarządy faktycznie panują nad cyberbezpieczeństwem. To skutek wdrożenia dyrektywy NIS2 do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W razie zaniedbań sankcje mogą uderzyć nie tylko w spółkę, lecz także bezpośrednio w członków zarządu – nawet do trzykrotności ich miesięcznego wynagrodzenia.
Małe firmy toną w długach
11 maja 2026

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że przedsiębiorstwa działające w miejscowościach liczących do 20 tys. mieszkańców są zadłużone na łączną kwotę 2,53 mld zł. Dominują wśród nich jednoosobowe działalności gospodarcze, a największe zaległości mają firmy z branży handlowej, transportowej, magazynowej oraz budowlanej.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja wkracza do polskich firm na szeroką skalę. Zaskakujące dane
09 maja 2026

Pierwsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję zaimplementowało już lub wciąż wdraża 71 proc. polskich firm usługowych - wynika z badania EY. W publikacji dodano, że przedsiębiorstwa z tego sektora przerywały wprowadzanie rozwiązań AI częściej niż biznesy z innych branż.
Cicha epidemia przeciążenia
08 maja 2026

Rozmowa z Weroniką Ławniczak, założycielką Instytutu Holispace w Warszawie, o tym, jak podejście do zdrowia liderów zmienia perspektywę zarządzania
Długi leasingowe rosną: 1,32 mld zł do odzyskania. Kto jest liderem dłużników?
08 maja 2026

Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,32 mld zł; 13,3 tys. przedsiębiorstw korzystających z leasingu nie reguluje rat w terminie – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największym dłużnikiem leasingodawców są przedsiębiorstwa transportowe.
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.

REKLAMA

UniCredit próbuje przejąć głównego akcjonariusza mBanku. Berlin mówi "nie"
05 maja 2026

UniCredit złożył we wtorek ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Oferta włoskiego banku jest ważna do 16 czerwca. Państwo niemieckie, posiadające ponad 12 proc. udziałów, sprzeciwia się sprzedaży. Zarówno politycy z Berlina, jak i szeregowi pracownicy banku postrzegają potencjalne przejęcie jako "wrogie".
Kilkaset listów dziennie i zero miejsca na błąd. Tak naprawdę wygląda praca listonosza
04 maja 2026

Kilkaset przesyłek dziennie, kilometry w nogach i tylko sekundy na każdą skrzynkę. Praca listonosza to nie spacer z torbą pod pachą – to zawód wymagający koncentracji, planowania i odpowiedzialności. Jak naprawdę wygląda dzień osoby, która codziennie doręcza nam korespondencję?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA