KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.

Obowiązkowy KSeF został wdrożony etapami. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek objął największych przedsiębiorców, a od 1 kwietnia 2026 roku został rozszerzony na większość pozostałych podatników. Ministerstwo Finansów wskazywało również, że najmniejsi podatnicy, u których miesięczna sprzedaż dokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto, mają wystawiać faktury w KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Obowiązek odbierania faktur w KSeF wszedł natomiast w życie już od 1 lutego 2026 roku.

Dla polskiego przedsiębiorcy posiadającego spółkę w Wielkiej Brytanii, USA, Estonii, Czechach, Dubaju czy na Cyprze nie oznacza to automatycznie obowiązku wystawiania faktur w KSeF. Sama zagraniczna rejestracja spółki nie przesądza jednak również, że temat KSeF można zignorować. W praktyce decydujące znaczenie ma to, czy dana struktura ma związek z polskim VAT, polskimi kontrahentami, sprzedażą na terytorium Polski albo stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Sama spółka za granicą nie chroni przed polskimi obowiązkami

Wielu przedsiębiorców zakłada, że skoro działalność prowadzona jest przez spółkę zagraniczną, to polskie obowiązki formalne jej nie dotyczą. To uproszczenie może być niebezpieczne.

Spółka za granicą może być całkowicie neutralna z perspektywy KSeF, jeżeli faktycznie prowadzi działalność poza Polską, nie ma w Polsce stałego zaplecza, nie posiada tu zasobów organizacyjnych ani technicznych i nie wykonuje czynności, które powinny być dokumentowane polską fakturą. Ale sytuacja zmienia się, gdy zagraniczny podmiot zaczyna realnie działać w Polsce.

Przykład? Spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii ma polskich klientów, polski zespół sprzedaży, osoby zarządzające operacyjnie z Polski, magazyn w Polsce albo regularnie wykonuje usługi na rzecz polskich kontrahentów. Wtedy nie wystarczy powiedzieć: „to nie jest polska firma”. Fiskus może analizować, gdzie faktycznie wykonywana jest działalność, kto podejmuje decyzje, gdzie znajdują się zasoby i czy powstają obowiązki na gruncie polskiego VAT.

Kiedy firma zagraniczna może wejść w KSeF?

Najważniejszym pojęciem jest tutaj stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 28 stycznia 2026 roku, zagraniczny podatnik może podlegać obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF, jeżeli posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a to miejsce uczestniczy w czynnościach, dla których wystawiana jest faktura.

W praktyce chodzi o sytuację, w której zagraniczna spółka ma w Polsce nie tylko formalny adres albo numer VAT, ale realne zaplecze pozwalające jej prowadzić działalność. Może to być personel, biuro, magazyn, infrastruktura techniczna, lokalny zespół sprzedażowy, zespół realizujący usługi albo inny stały zasób organizacyjny.

Co ważne, samo posiadanie polskiego numeru VAT nie musi jeszcze oznaczać obowiązku korzystania z KSeF. Jeżeli zagraniczny podmiot jest zarejestrowany do VAT w Polsce, ale nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności uczestniczącego w transakcjach, sytuacja wymaga osobnej analizy. Eksperci podatkowi podkreślają, że rejestracja VAT i stałe miejsce prowadzenia działalności to nie są pojęcia tożsame.

Oddział w Polsce to sygnał ostrzegawczy

Szczególną uwagę powinny zachować spółki zagraniczne posiadające oddział w Polsce. Oddział nie zawsze automatycznie przesądza o obowiązku KSeF, ale z perspektywy podatkowej jest mocnym sygnałem, że zagraniczny podmiot może mieć w Polsce zorganizowane zaplecze działalności.

Jeżeli oddział bierze udział w sprzedaży, obsłudze klientów, realizacji usług, logistyce albo innych czynnościach związanych z fakturowaniem, ryzyko wejścia w obowiązki KSeF znacząco rośnie. Inaczej wygląda sytuacja, gdy polska obecność ma wyłącznie charakter pomocniczy, administracyjny albo reprezentacyjny i nie uczestniczy w transakcjach.

Dlatego przy analizie nie wystarczy sprawdzić, gdzie zarejestrowana jest spółka. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy polska struktura faktycznie bierze udział w działalności gospodarczej.

Sprzedaż do Polski też może wymagać analizy

Polski przedsiębiorca działający przez spółkę zagraniczną powinien szczególnie przeanalizować sprzedaż do polskich klientów. Nie każda sprzedaż do Polski oznacza obowiązek KSeF, ale każda powinna zostać oceniona pod kątem VAT, miejsca świadczenia, sposobu fakturowania i ewentualnej rejestracji w Polsce.

Znaczenie może mieć między innymi to, czy nabywcą jest polska firma, konsument, podatnik VAT, czy sprzedaż dotyczy towarów, usług, usług elektronicznych, doradztwa, pośrednictwa, e-commerce, najmu, licencji albo usług wykonywanych fizycznie w Polsce.

Przykładowo, zagraniczna spółka sprzedająca usługi polskim firmom może funkcjonować poza polskim KSeF, jeżeli nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności i transakcje są rozliczane zgodnie z zasadami właściwymi dla usług międzynarodowych. Ale jeżeli ta sama spółka ma w Polsce ludzi, biuro, zaplecze operacyjne i to zaplecze uczestniczy w sprzedaży, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej.

Polski VAT nie zawsze oznacza KSeF, ale nie wolno go lekceważyć

Jednym z częstych błędów jest automatyczne utożsamianie rejestracji do VAT w Polsce z obowiązkiem KSeF. To nie zawsze będzie poprawne. Zagraniczna spółka może być zarejestrowana w Polsce dla celów VAT, ale nie mieć w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Z drugiej strony polski numer VAT jest sygnałem, że działalność ma określony związek z polskim systemem podatkowym. To powinno uruchomić audyt: jakie faktury są wystawiane, komu, za co, z jakim miejscem opodatkowania i przy udziale jakich zasobów.

W praktyce przedsiębiorca powinien więc sprawdzić nie tylko, czy ma polski VAT, ale przede wszystkim, czy jego zagraniczna spółka wystawia faktury, które powinny być objęte polskimi zasadami fakturowania.

Największe ryzyko: spółka za granicą, zarządzanie z Polski

KSeF jest tylko jednym z elementów szerszego problemu. Jeżeli polski przedsiębiorca ma spółkę za granicą, ale zarządza nią z Polski, prowadzi sprzedaż z Polski, ma tu zespół i podejmuje kluczowe decyzje biznesowe z terytorium Polski, ryzyko nie ogranicza się wyłącznie do e-faktur.

W takiej sytuacji pojawiają się także pytania o rezydencję podatkową spółki, miejsce faktycznego zarządu, CFC, stały zakład, rozliczenia VAT, substance oraz dokumentację transakcji. KSeF może stać się po prostu kolejnym punktem, w którym polska administracja podatkowa zacznie widzieć, że „zagraniczna” struktura ma bardzo silny związek z Polską. Dlatego wdrożenie KSeF warto potraktować jako dobry moment na przegląd całej struktury, a nie tylko problem techniczny związany z fakturowaniem.

Co powinien zrobić przedsiębiorca ze spółką zagraniczną?

Przede wszystkim powinien przeprowadzić analizę faktycznego modelu działania. Kluczowe pytania brzmią:

Czy spółka zagraniczna ma w Polsce ludzi, biuro, magazyn, sprzęt albo inne stałe zaplecze?

Czy polski zespół uczestniczy w sprzedaży, obsłudze klientów albo realizacji usług?

Czy spółka jest zarejestrowana do VAT w Polsce?

Czy wystawia faktury dla polskich kontrahentów?

Czy polskie zasoby biorą udział w transakcjach, które są dokumentowane fakturami?

Czy decyzje zarządcze faktycznie zapadają za granicą, czy w Polsce?

Czy struktura ma realny substance w kraju rejestracji?

Dopiero odpowiedzi na te pytania pozwalają ocenić, czy KSeF jest dla danej spółki realnym obowiązkiem, czy jedynie tematem do monitorowania.

KSeF nie kończy planowania międzynarodowego, ale wymusza większą ostrożność.

KSeF nie oznacza, że prowadzenie spółki za granicą przestaje mieć sens. Oznacza jednak, że zagraniczna struktura musi być realna, spójna i prawidłowo poukładana podatkowo.

Spółka w UK, USA, Czechach, Estonii, Dubaju czy na Cyprze może być legalnym i efektywnym narzędziem biznesowym. Ale nie powinna być traktowana jako prosty sposób na „wyjście” z polskich obowiązków, jeżeli faktyczna działalność nadal odbywa się w Polsce.

Od 2026 roku przedsiębiorcy powinni patrzeć na KSeF nie tylko jako na system do wystawiania faktur, ale jako na element szerszej cyfryzacji kontroli podatkowej. Im więcej procesów fakturowych, sprzedażowych i podatkowych przechodzi przez systemy administracji, tym większe znaczenie ma zgodność formalnego modelu z rzeczywistością gospodarczą.

Wniosek

Polski przedsiębiorca ze spółką za granicą nie zawsze będzie musiał korzystać z KSeF. Ale prawie zawsze powinien sprawdzić, czy jego model działalności nie tworzy obowiązków w Polsce.

Największym błędem jest założenie, że zagraniczna rejestracja automatycznie rozwiązuje temat. W praktyce liczy się to, gdzie firma faktycznie działa, gdzie ma zasoby, gdzie podejmowane są decyzje, kto obsługuje klientów i czy transakcje podlegają polskim zasadom fakturowania.

KSeF od 2026 roku będzie więc ważnym testem dla wielu struktur zagranicznych. Nie tylko technicznym, ale przede wszystkim podatkowym i organizacyjnym.