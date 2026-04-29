Strona główna » Moja firma » Aktualności » Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?

Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?

29 kwietnia 2026, 12:45
oprac. Łucja Orzeł
Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?
Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?
1 maja 2026 r. wchodzi w życie tymczasowe porozumienie handlowe UE–Mercosur, tworząc rynek liczący 700 mln konsumentów. W polskim biznesie nie widać entuzjazmu. Możliwe zyski widzą branże motoryzacyjna i... spożywcza – podaje w „Rz”.

Protesty rolników

Jak czytamy w „Rz”, choć debatę publiczną dotyczącą umowy zdominowały protesty rolników, jej priorytetem jest eksport przemysłowy oraz import surowców krytycznych, takich jak lit czy mangan. Cytowany przez dziennik Adam Grzybowski z KUKE przyznaje, że polski biznes wykazuje realne zainteresowanie tym kierunkiem, o czym świadczą napływające wnioski o ubezpieczenie inwestycji i przejęć w Brazylii, m.in. w branży turystycznej i budowlanej.

Szansa dla polskich producentów komponentów

Z kolei Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, podkreśla, że zniesienie wysokich ceł sięgających 35 proc. to szansa dla polskich producentów komponentów. Ekspert wskazuje również na strategiczne znaczenie dostępu do surowców niezbędnych dla europejskiej elektromobilności. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, studzi nadmierny optymizm w kwestii samodzielnych negocjacji krajowych filii, zauważając, że kluczowe decyzje o eksporcie części zapadają zazwyczaj w globalnych centralach firm.

Potencjał branży mleczarskiej

Pewien entuzjazm przejawia też branża mleczarska. Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka, widzi w umowie szansę na eksport serów długodojrzewających, apelując jednocześnie o wsparcie administracji w procedurach weterynaryjnych. Mniej optymistycznie nastawiony jest Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności , który – choć dostrzega potencjał dla zbytu słodyczy czy alkoholi – ocenia, że ryzyka dla rynku surowców rolnych pozostają niewspółmiernie wysokie względem prognozowanych korzyści z eksportu.

Źródło: PAP
Coraz bliżej umowy UE - Mercosur. Kto zyska, a kto może stracić?
29 kwi 2026

1 maja 2026 r. wchodzi w życie tymczasowe porozumienie handlowe UE–Mercosur, tworząc rynek liczący 700 mln konsumentów. W polskim biznesie nie widać entuzjazmu. Możliwe zyski widzą branże motoryzacyjna i... spożywcza – podaje w „Rz”.
Zaraz w maju ruszy obowiązkowa rejestracja – a brak wpisu może kosztować majątek
29 kwi 2026

Już od 7 maja 2026 roku tysiące polskich firm będzie musiało dokonać wpisu do nowego Wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. To konsekwencja wdrożenia dyrektywy NIS2. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało szczegółową instrukcję samoidentyfikacji. Przedsiębiorcy mają na wpis czas do 3 października, ale wcześniej muszą ustalić podleganie obowiązkowi oraz wdrożyć procedury.
Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.? Czy i kiedy warto dokonać przekształcenia?
26 kwi 2026

Wybór między jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dylematów rosnących firm w Polsce. Dotyczy to w szczególności firm, które otwierały swój biznes kilka/kilkanaście lat temu jako JDG, a obecnie z uwagi na skalę lub plany sprzedaży rozważają przekształcenie w spółkę z o.o.
Local content w praktyce. Jak leasing wspiera rozwój polskich firm i ich udział w dużych inwestycjach [GOŚĆ INFOR.PL]
24 kwi 2026

Coraz częściej wraca temat tzw. local content. W skrócie chodzi o to, by duże inwestycje realizowane w Polsce realnie wzmacniały krajowe firmy, a nie tylko zwiększały statystyki gospodarcze. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły nie tylko uczestniczyć w tych projektach, ale robić to stabilnie i na większą skalę? Jedna z odpowiedzi prowadzi do finansowania.

Ile kosztuje założenie firmy przez telefon w 2026? Odpowiedź może zaskoczyć
23 kwi 2026

Aplikacja, którą masz już w telefonie, właśnie zyskała funkcję, której brakowało przedsiębiorczym Polakom. Teraz można przez nią zrobić coś, co dotąd było możliwe przy komputerze. Ale czy trzeba za to zapłacić?
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Można założyć firmę bez wychodzenia z domu
27 kwi 2026

Usługa Firma w aplikacji mObywatel przeznaczona jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługa umożliwia założenie firmy w kilka minut bez wizyty w urzędzie. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do CEIDG bezpośrednio z telefonu.
Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu - co się zmienia w branży hotelarskiej i dlaczego?
23 kwi 2026

Przez dekady to hotele wyznaczały standardy w branży noclegowej. Dziś role się odwróciły - to platformy najmu krótkoterminowego, jak np. Airbnb czy Booking, stają się inkubatorem innowacji. Automatyzacja, unikalny wystrój i inteligentne systemy zarządzania kosztami zaczynają przenikać do tradycyjnych obiektów. I to szybciej, niż myślisz.
Wyższe składki ZUS kierowcy w 2026 r. [Przewozy międzynarodowe]
22 kwi 2026

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 9 420 zł, a to oznacza wzrost składek ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Z jakimi kosztami muszą liczyć się pracodawcy?

AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie
22 kwi 2026

Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.
