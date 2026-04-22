Strona główna » Moja firma » Biznes » Wiadomości » Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu

Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu

22 kwietnia 2026, 16:55
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
hotele, apartamenty, najem krótkoterminowy, self check-in, operator najmu krótkoterminowego, optymalizacja kosztów, hotelarstwo, Airbnb
Koniec recepcji 24/7 i pokoi jak z katalogu - sami tego chcecie
Przez dekady to hotele wyznaczały standardy w branży noclegowej. Dziś role się odwróciły - to platformy najmu krótkoterminowego, jak np. Airbnb czy Booking, stają się inkubatorem innowacji. Automatyzacja, unikalny wystrój i inteligentne systemy zarządzania kosztami zaczynają przenikać do tradycyjnych obiektów. I to szybciej, niż myślisz.

Nikt już nie czeka na recepcjonistę

Jeszcze dekadę temu żywy człowiek przy ladzie był gwarancją dobrego pobytu. Dziś to coraz częściej przeszkoda, szczególnie dla młodszych podróżnych, którzy całe życie rezerwują wszystko w aplikacji.

- Jeszcze 10 lat temu podróżujący preferowali kontakt bezpośredni przez recepcję lub opiekuna najmu. Teraz goście już tak bardzo przywykli do platform rezerwacyjnych i procesu samodzielnego zakwaterowania, że nie domagają się "ludzkiej" obsługi, a nawet jej unikają - z uwagi na to, że nie muszą z nikim się umawiać, na nikogo czekać, zyskując elastyczność czasową - mówi Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats, operatora najmu krótkoterminowego.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2026

Systemy self check-in, smart check-out i zdalne zarządzanie dostępem do lokalu to rozwiązania, które w sektorze apartamentów działają od lat. Hotele dopiero zaczynają je wdrażać, choć presja kosztów pracy sprawia, że nie mają innego wyjścia.

- To dotyczy także hoteli, gdzie check-in też można przeprowadzić w sposób bezobsługowy, np. w specjalnych automatach. Obsługa nadal jest potrzebna, ale utrzymanie całodobowej recepcji przy obecnych kosztach pracy, szczególnie w przypadku mniejszych obiektów, staje się wręcz niemożliwe. Recepcjonista może obsługiwać w trybie zdalnym lub mobilnym kilka obiektów - dodaje Wielgórska.

Koniec pokoi jak z katalogu - teraz liczy się klimat i dobre zdjęcie

Drugi kierunek zmian to projektowanie wnętrz. Formalny standard hotelowy - ta sama tapeta, to samo łóżko, ta sama lampka nocna w każdym pokoju - traci na znaczeniu. Goście chcą przestrzeni z charakterem, a coraz częściej - z tłem do zdjęcia na Instagram.

- W 2026 r. odchodzimy od hoteli jak z katalogu wnętrzarskiego, z identycznymi pokojami. Każdy pokój czy apartament powinien „mieć swój klimat" i być gotowy pod sesję na Instagramie. Dobrym pomysłem są pokoje tematyczne czy kąciki do robienia zdjęć - na przykład fotel, lampa i obraz. Przy większych budżetach warto przemyśleć bardziej wyszukane udogodnienia czy mini-prezenty dla gości - w świecie przesytu doświadczenia będą czymś, co uczyni pobyt niezapomnianym - mówi prezes Fairy Flats.

Coraz większe znaczenie mają też detale funkcjonalne: jakość materaca, oświetlenie dopasowane do pracy zdalnej, wygodne biurko. Goście nie szukają już tylko miejsca do spania - szukają przestrzeni do życia. Apartamenty rozumiały to od dawna. Hotelarze uczą się tego dopiero dziś.

Technologia to nie fanaberia - to narzędzie do cięcia kosztów

Rosnące koszty operacyjne zmuszają hotele do szukania oszczędności. Rynek najmu krótkoterminowego pokazuje, że nie trzeba od razu ciąć jakości - wystarczy wdrożyć właściwe narzędzia.

- Tradycyjne modele małych i średnich hoteli opierają się na optymalizacji kosztów poprzez przekazywanie wielu zróżnicowanych zadań małym zespołom pracowników. W praktyce jedna osoba musi zajmować się obsługą gości, cenami, obsługą kalendarzy, zleceniem zadań zespołom terenowym. Bez odpowiednich narzędzi to mnóstwo ręcznej pracy obarczonej ryzykiem błędów - wskazuje Wielgórska.

W segmencie apartamentów standardem są już systemy do dynamicznego ustalania cen, automatycznego planowania sprzątania, zarządzania rezerwacjami i obsługi zgłoszeń. - W apartamentach już od dawna wykorzystujemy inteligentne systemy, które optymalizują przychody i koszty. Mamy specjalistów odpowiedzialnych za jeden konkretny proces na wielu obiektach, co sprzyja efektywności - dodaje ekspertka.

Granica między hotelem a apartamentem znika

Eksperci są zgodni: różnice między obiema formami noclegu będą się stopniowo zacierać. Część hoteli już dziś oddaje zarządzanie obiektami zewnętrznym operatorom - tym samym, którzy obsługują apartamenty na Airbnb.

- Zauważamy trend, że hotele powoli też odchodzą od własnych zespołów „do wszystkiego", zlecając operatorom takim jak Fairy Flats całość lub część obsługi. Dzięki temu hotele mogą uzyskać dodatkowe przychody dzięki optymalizacji revenue i przy okazji rozsądniej podejść do ponoszonych kosztów, zyskując sztab specjalistów z wielu dziedzin - podsumowuje Wielgórska.

Na styku obu światów pojawiają się coraz ciekawsze modele hybrydowe. Jedno jest pewne: hotelarstwo nie wróci już do punktu wyjścia. Era recepcji 24/7 i pokoi jak z folderów powoli odchodzi do lamusa - i to nie jest kryzys branży, lecz jej ewolucja.

Źródło: Fairy Flats

Prawa konsumenta przy zakupie biletów na koncert - poradnik UOKiK 2026
Od maja rewolucja w najmie krótkoterminowym - obowiązkowa rejestracja, kary za naruszenia, noclegi dla turystów z przepisami jak dla hoteli
Elektroniczne księgi podatkowe już trzeba prowadzić, żeby móc wysłać JPK - kogo objął ten nowy obowiązek?
Wyższe składki ZUS kierowcy w 2026 r. [Przewozy międzynarodowe]
22 kwi 2026

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2026 r. wynosi 9 420 zł, a to oznacza wzrost składek ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Z jakimi kosztami muszą liczyć się pracodawcy?
AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Polskie firmy stawiają na AI. Ale nie wszystko wygląda tak optymistycznie
22 kwi 2026

Większość firm w Polsce wykorzystuje AI do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów - wynika z raportu firmy Experis. Jednocześnie 93 proc. przedsiębiorców mierzy się z barierami w wykorzystywaniu AI, wśród których dominują obawy o prywatność danych.

Firmy ostrożniejsze z zatrudnianiem. Zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów
21 kwi 2026

Zwiększenie liczby etatów w najbliższym kwartale zapowiada 13,7 proc. przedsiębiorstw, co oznacza spadek rok do roku, a redukcję planuje 9,8 proc., czyli dwa razy więcej niż rok temu - wynika z raportu Gi Group Holding. Jednocześnie blisko połowa organizacji wskazuje na trudności w rekrutacji.
Od maja rewolucja w najmie krótkoterminowym - obowiązkowa rejestracja, kary za naruszenia, noclegi dla turystów z przepisami jak dla hoteli
20 kwi 2026

Od 20 maja 2026 r. najem krótkoterminowy w Polsce ma podlegać nowym, ostrym regulacjom. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło projekt, który rewolucjonizuje zasady dla wszystkich wynajmujących mieszkania i domy turystom. Obowiązkowa rejestracja, numery identyfikacyjne, widmo kar i nowe uprawnienia gmin. Sprawdź, co musisz zrobić, by nie stracić pieniędzy.
Rolnicy z ogromnymi zapasami ziemniaków
17 kwi 2026

Rolnicy mają od 700 tys. do 1 mln ton niesprzedanych ziemniaków i pilnie potrzebują ich zagospodarowania – inaczej grożą im bankructwa, ostrzega PFZ. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzi rozmowy z branżą.
Krócej od pola do stołu. Polacy coraz chętniej kupują u rolnika
14 kwi 2026

Kupowanie bezpośrednio od rolnika przestaje być niszą i staje się jednym z wyraźnych trendów konsumenckich na rynku żywności w Polsce. Świadczą o tym kolejki do stoisk z lokalną żywnością i coraz szybciej wyprzedawane produkty oferowane przez gospodarstwa.

Opłata za foliowe torby: kto musi zapłacić do środy i ile grozi za spóźnienie?
14 kwi 2026

15 kwietnia upływa termin kwartalnej wpłaty opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego. Obowiązek taki ma każdy, kto sprzedaje towary lub posiłki i przy tym wydaje klientom foliowe torby – niezależnie od wielkości firmy. Spóźnienie oznacza odsetki, brak wpłaty: karę pieniężną do 20 000 zł.
40 tysięcy firm pod lupą. Cyberbezpieczeństwo: Co zmienia nowelizacja i jak się przygotować? [Gość Infor.pl]
10 kwi 2026

Nowelizacja przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znacząco zmienia skalę obowiązków po stronie przedsiębiorstw. Do tej pory regulacje obejmowały około 500 podmiotów. Teraz mowa już o dziesiątkach tysięcy firm. Szacunki wskazują, że będzie to nawet 40–50 tysięcy organizacji. To nie jest kosmetyczna zmiana. To zupełnie nowy poziom odpowiedzialności.
