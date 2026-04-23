Ile kosztuje założenie firmy przez telefon w 2026? Odpowiedź może zaskoczyć

Aplikacja, którą masz już w telefonie, właśnie zyskała funkcję, której brakowało przedsiębiorczym Polakom. Teraz można przez nią zrobić coś, co dotąd było możliwe przy komputerze. Ale czy trzeba za to zapłacić?

Własna firma w kilka dotknięć - mObywatel właśnie dostał nową funkcję

Od 23 kwietnia 2026 roku aplikacja mObywatel umożliwia założenie jednoosobowej działalności gospodarczej bezpośrednio ze smartfona. Nowa usługa o nazwie „Firma w aplikacji mObywatel" pozwala złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w kilku prostych krokach - bez otwierania laptopa, bez logowania się do osobnego portalu.

Dotąd rejestracja firmy online była możliwa, ale wymagała skorzystania z przeglądarki internetowej i portalu Biznes.gov.pl. Teraz ten sam proces ma być dostępny z poziomu aplikacji mobilnej, którą większość Polaków ma już zainstalowaną na telefonie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało przepisy, które otworzyły drogę do tej zmiany. Jak nowa funkcja sprawdzi się w praktyce - okaże się w najbliższych tygodniach.

Ile kosztuje założenie firmy przez telefon? Zero złotych

Odpowiedź na pytanie, które zadaje sobie wielu potencjalnych przedsiębiorców, jest prosta: rejestracja działalności gospodarczej przez aplikację mObywatel jest bezpłatna. Wpis do CEIDG nie podlega żadnej opłacie - ani przez aplikację mobilną, ani przez portal Biznes.gov.pl, ani w wersji papierowej składanej w urzędzie gminy.

Warto to podkreślić wyraźnie, bo w sieci krąży wiele mylących informacji na temat kosztów zakładania firmy. Sam wpis do ewidencji jest darmowy - koszty pojawiają się dopiero później, wraz z obowiązkami wobec ZUS, urzędu skarbowego czy ewentualnymi opłatami za usługi księgowe. Ale to już zupełnie inna historia.

Co dokładnie można zrobić w aplikacji w związku z działalnością gospodarczą, a czego jeszcze nie

Nowa usługa „Firma w mObywatelu" to na razie mobilny asystent o ściśle określonym zakresie funkcji. Aplikacja umożliwia:

założenie działalności gospodarczej - złożenie wniosku do CEIDG bez otwierania przeglądarki internetowej,

- złożenie wniosku do CEIDG bez otwierania przeglądarki internetowej, pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG - przydatne np. przy wnioskowaniu o kredyt w banku lub składaniu dokumentów przetargowych,

- przydatne np. przy wnioskowaniu o kredyt w banku lub składaniu dokumentów przetargowych, szybkie udostępnianie danych do faktury -skopiowanie danych firmy i przesłanie ich kontrahentowi SMS-em lub komunikatorem w kilka sekund.

Ministerstwo uczciwie zaznacza jednak, że bardziej złożone operacje - takie jak aktualizacja danych, korekty wniosków czy pełna obsługa dokumentacji CEIDG - pozostają na razie domeną portalu Biznes.gov.pl. Dopiero docelowo aplikacja ma przejąć pełen zakres usług dla przedsiębiorców, w tym zmianę danych firmy i zawieszenie działalności. Kiedy dokładnie to nastąpi - komunikat nie precyzuje.

Wielka zmiana od listopada 2026 - papier odchodzi do lamusa

Niezależnie od oceny samej aplikacji, nadchodzi zmiana, która dotknie każdego, kto będzie chciał założyć firmę po 1 listopada 2026 roku. Od tej daty składanie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.

Koniec z papierowymi wnioskami składanymi osobiście w urzędzie gminy. Dla osób sprawnie poruszających się w cyfrowym świecie to dobra wiadomość. Dla tych, którzy z technologią są na bakier - potencjalnie poważna bariera. Ministerstwo na razie nie wspomina o planach wsparcia dla osób wykluczonych cyfrowo w tym procesie.

Zmiana ma też drugi wymiar - dalsza realizacja zasady „jednego okienka". Oznacza to, że przedsiębiorca złoży jeden wniosek, a urzędy - ZUS, urząd skarbowy i GUS — same wymienią się potrzebnymi danymi. Bez osobnych wizyt, bez powielania tych samych informacji w trzech miejscach.

Polska liderem cyfryzacji biznesu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przywołuje dane, które rzeczywiście są imponujące w kontekście rozwoju publicznych usług cyfrowych. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek wniosków o założenie działalności składanych online wzrósł z zaledwie 9 do 74 procent. Liczba użytkowników portalu Biznes.gov.pl skoczyła z 310 tysięcy do 1,8 miliona, a miesięcznie składają oni już 250 tysięcy różnych wniosków online. Wdrożono ponad 300 e-usług dla przedsiębiorców.

- Polska jest jednym z liderów wdrażania cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie i prowadzenie biznesu - podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Trudno się z tą oceną nie zgodzić, patrząc na liczby. Warto jednak pamiętać, że sam wskaźnik cyfryzacji nie mówi wszystkiego o jakości i niezawodności usług. Aplikacje rządowe bywały już w przeszłości krytykowane za awaryjność w kluczowych momentach, zwłaszcza na początku działania. Test nowej funkcji mObywatela dopiero przed nami.

Dla kogo aplikacja, a dla kogo przeglądarka?

Ministerstwo wyraźnie zakreśla podział ról między aplikacją mobilną a portalem internetowym. mObywatel ma służyć do zadań wymagających natychmiastowej reakcji - gdy przedsiębiorca jest w trasie, na spotkaniu lub potrzebuje załatwić sprawę w kilkadziesiąt sekund. Biznes.gov.pl pozostaje centrum dowodzenia dla spraw bardziej złożonych i wieloetapowych. To sensowna filozofia projektowania usług - pod warunkiem że oba kanały działają sprawnie i są ze sobą spójne. Na razie to deklaracja. Praktyka zweryfikuje ją szybko, jeżeli coś pójdzie nie tak z wdrażaniem nowych funkcjonalności.

Jak zacząć? Wystarczy telefon

Aby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy zaktualizowana aplikacja mObywatel zainstalowana na smartfonie. Usługa „Firma w mObywatelu" jest dostępna dla osób posiadających profil zaufany lub e-dowód. Więcej informacji i pełen zakres usług dla przedsiębiorców dostępny jest na stronie Biznes.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii