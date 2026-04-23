Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Założenie firmy przez telefon – bez wizyty w urzędzie
Usługa Firma w aplikacji mObywatel przeznaczona jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługa umożliwia założenie firmy w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do CEIDG bezpośrednio z telefonu.
- Aplikacja mObywatel rozwija usługi dla przedsiębiorców
- Działalność gospodarcza z mObywatelem
- Aplikacja mObywatel umożliwia rejestrację firmy
- Wniosek online w mObywatelu
Aplikacja mObywatel rozwija usługi dla przedsiębiorców
Usługa Firma znana jest przede wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Dotąd można było w niej sprawdzić i skopiować dane swojej firmy, zweryfikować jej status, a także pobrać zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na telefon.
Rozszerzenie możliwości usługi Firma to kolejne ułatwienie dla wszystkich osób, które chcą założyć działalność gospodarczą bez wizyty w urzędzie. Z usługi skorzystają użytkownicy pełnoletni z polskim obywatelstwem, którzy dodali mDowód jako dokument główny w mObywatelu i mają aktywny profil zaufany.
Działalność gospodarcza z mObywatelem
mObywatel umożliwia zakładanie działalności gospodarczej w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i bezpośrednio z telefonu wysłać do CEIDG.
- Rozszerzenie usługi Firma w aplikacji mObywatel to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji. Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon - bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności. Upraszczamy procesy, oszczędzamy czas przyszłych przedsiębiorców i ułatwiamy start w biznesie. Chcemy, aby państwo było wygodnym partnerem, który wspiera rozwój przedsiębiorczości od pierwszego dnia - mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Aplikacja mObywatel umożliwia rejestrację firmy
Nowość w usłudze Firma kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wprost z mObywatela.
Usługa wspomaga użytkownika na każdym kroku w trakcie wypełniania wniosku. Część danych pobierana jest automatycznie z rejestrów państwowych. Użytkownik wskazuje między innymi adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.
Elementem procesu jest także założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego już adresu u dostawcy niepublicznego. Na końcowym etapie użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła z aplikacji bezpośrednio do CEIDG.
Wniosek online w mObywatelu
Proces zakładania firmy odbywa się w całości online. Dotyczy to zarówno przygotowania wniosku, jak i sprawdzenia statusu rejestracji działalności w usłudze Firma. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnej chwili, a użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem.
W ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji zaczną pojawiać się także powiadomienia PUSH związane z zakładaniem firmy. Użytkownik będzie je otrzymywać w momencie zmiany statusu złożonego wniosku, np. gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony. Użytkownik będzie więc na bieżąco informowany o zmianach, bez konieczności aktywnego sprawdzania statusu wniosku.
