Strona główna » Moja firma » Aktualności » Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Założenie firmy przez telefon – bez wizyty w urzędzie

Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Założenie firmy przez telefon – bez wizyty w urzędzie

23 kwietnia 2026, 16:01
Tomasz Kowalski
Usługa Firma w aplikacji mObywatel przeznaczona jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługa umożliwia założenie firmy w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do CEIDG bezpośrednio z telefonu.

Aplikacja mObywatel rozwija usługi dla przedsiębiorców

Usługa Firma znana jest przede wszystkim osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Dotąd można było w niej sprawdzić i skopiować dane swojej firmy, zweryfikować jej status, a także pobrać zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na telefon.

Rozszerzenie możliwości usługi Firma to kolejne ułatwienie dla wszystkich osób, które chcą założyć działalność gospodarczą bez wizyty w urzędzie. Z usługi skorzystają użytkownicy pełnoletni z polskim obywatelstwem, którzy dodali mDowód jako dokument główny w mObywatelu i mają aktywny profil zaufany.

Ważne

Za pośrednictwem mObywatela można zarejestrować działalność gospodarczą. Pozostałe formalności, takie jak zgłoszenie do ZUS (siebie lub pracowników) czy rejestrację jako podatnik VAT, można załatwić w urzędzie lub online na biznes.gov.pl. 

Działalność gospodarcza z mObywatelem

mObywatel umożliwia zakładanie działalności gospodarczej w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i bezpośrednio z telefonu wysłać do CEIDG.

- Rozszerzenie usługi Firma w aplikacji mObywatel to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji. Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon - bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności. Upraszczamy procesy, oszczędzamy czas przyszłych przedsiębiorców i ułatwiamy start w biznesie. Chcemy, aby państwo było wygodnym partnerem, który wspiera rozwój przedsiębiorczości od pierwszego dnia - mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Aplikacja mObywatel umożliwia rejestrację firmy

Nowość w usłudze Firma kierowana jest do osób, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie mają jeszcze złożonego wniosku w innej formie, np. papierowej. Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza CEIDG-1, podpisania go w aplikacji i wysłania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wprost z mObywatela.

Usługa wspomaga użytkownika na każdym kroku w trakcie wypełniania wniosku. Część danych pobierana jest automatycznie z rejestrów państwowych. Użytkownik wskazuje między innymi adres prowadzenia swojej działalności gospodarczej, kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będą kierowane zeznania.

Elementem procesu jest także założenie firmowej skrzynki do e-Doręczeń lub dodanie posiadanego już adresu u dostawcy niepublicznego. Na końcowym etapie użytkownik podpisuje wniosek profilem zaufanym i wysyła z aplikacji bezpośrednio do CEIDG.

Wniosek online w mObywatelu

Proces zakładania firmy odbywa się w całości online. Dotyczy to zarówno przygotowania wniosku, jak i sprawdzenia statusu rejestracji działalności w usłudze Firma. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnej chwili, a użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem.

W ciągu kilku dni po uruchomieniu nowej funkcji w aplikacji zaczną pojawiać się także powiadomienia PUSH związane z zakładaniem firmy. Użytkownik będzie je otrzymywać w momencie zmiany statusu złożonego wniosku, np. gdy firma stanie się aktywna lub wniosek zostanie odrzucony. Użytkownik będzie więc na bieżąco informowany o zmianach, bez konieczności aktywnego sprawdzania statusu wniosku.

Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
