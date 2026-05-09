Sztuczna inteligencja wkracza do polskich firm na szeroką skalę. Zaskakujące dane

Pierwsze rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję zaimplementowało już lub wciąż wdraża 71 proc. polskich firm usługowych - wynika z badania EY. W publikacji dodano, że przedsiębiorstwa z tego sektora przerywały wprowadzanie rozwiązań AI częściej niż biznesy z innych branż.

Jak wskazano w raporcie EY opisującym badanie, 37 proc. firm z branży usług wdrożyło już pierwsze rozwiązania oparte na AI, a 34 proc. jest w trakcie tego procesu. Jednocześnie jednak 18 proc. firm usługowych zaczęło prace nad wprowadzeniem AI, ale je przerwało.

Autorzy opracowania zaznaczyli, że sektor usług jest branżą z najwyższych odsetkiem przerwanych działań w tym zakresie. W przypadku handlu i przemysłu wdrażanie AI przerwało 9 proc. badanych, a wśród firm energetycznych oraz finansowych - 6 proc.

„Sektor usług jest najbardziej różnorodną branżą analizowaną przez EY. Obejmuje ofertę opierającą się na umiejętnościach, wiedzy, procesach oraz relacjach z klientem, co sprawia, że nie ma jednolitego modelu adopcji AI, za to jest mozaika bardzo różnych podejść i poziomów zaawansowania” - zauważono w opracowaniu.

Badanie pokazało ponadto, że 61 proc. firm usługowych ma konkretną strategię rozwoju sztucznej inteligencji, a 30 proc. ją tworzyło. Jednocześnie 9 proc. nie miało żadnej strategii rozwoju AI, a 44 proc. monitorowało osiągane efekty. Tym samym efekty monitorowało o 10 punktów procentowych mniej przedsiębiorstw z branży usług niż z handlu. Jednocześnie 43 proc. firm usługowych sprawdzało efekty AI tylko punktowo. W przypadku 23 proc. korzyści z wdrażania AI były mniejsze niż oczekiwano, u 16 proc. „znacząco słabsze”, au 38 proc. biznesów - spełniły oczekiwania.

AI ma przynosić wartość na większą skalę

Zdaniem Bartosza Pacuszki z EY Polska, jeśli AI ma przynosić wartość na większą skalę, organizacje muszą wzmocnić fundamenty tej technologii. Chodzi przede wszystkim o działanie według spójnej strategii oraz zadbanie o jakość, dostępność i sposób zarządzania danymi, które - jak zauważono - „stanowią kluczowe paliwo” dla rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Jak wskazano w publikacji, wdrożenie AI przyniosło największe efekty w postaci zmniejszenia kosztów działania (tak zaznaczyło 51 proc. firm), poprawy jakości usług (48 proc.) i zwiększenia skali działalności (47 proc.).

Podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników

Z badania wynika też, że 57 proc. biznesów usługowych zainwestowało w podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników, podczas gdy w branży finansowej było to 56 proc. Jednicześnie 61 proc. organizacji z sektora usług w ciągu następnych 18 miesięcy chce dalej inwestować w ten obszar.

Ponadto 31 proc. firm zadeklarowało, że ograniczy poziom zatrudnienia na stanowiska związane z powtarzalnymi czynnościami, a 32 proc. na stanowiska niewymagające doświadczenia. Swoich planów nie zamierzało zmieniać 3 proc. pytanych. „To oznacza, że wdrażana AI przejmuje przynajmniej część powtarzalnych zadań, a także obsługę klienta” - zauważyli autorzy publikacji.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie EY przez CubeResearch w czwartym kwartale 2025 r. Respondentami było 499 polskich firm: 45 proc. z sektora produkcji, 33 proc. z sektora usług i 22 proc. z handlu. Firmy średniej wielkości odpowiadały za 56 proc. ankietowanych, a duże przedsiębiorstwa za 44 proc. pytanych.