Strona główna » Moja firma » Aktualności » ePłatnik - bezpłatne szkolenie ZUS online 3 czerwca 2026 r.

ePłatnik - bezpłatne szkolenie ZUS online 3 czerwca 2026 r.

20 maja 2026, 11:17
ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online - ePłatnik. Odbędzie się w dniu 3 czerwca 2026 r. o godz. 10:00. Sprawdź, jak się zapisać.

ePłatnik ZUS - bezpłatne szkolenie online

ePłatnik to bezpłatna aplikacja dostępna na portalu eZUS (dawniej PUE ZUS), służąca do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. - Umożliwia ona przedsiębiorcom, głównie małym i średnim, zgłaszanie pracowników, tworzenie i wysyłanie dokumentów rozliczeniowych oraz weryfikację danych online bez wychodzenia z domu - opowiada Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, narzędzie to jest szczególnie zalecane dla małych i średnich płatników (do 100 ubezpieczonych). - Niekiedy poczatkujący przedsiębiorcy mają pytania dotyczące obsługi naszego programu – dla nich organizujemy bezpłatne szkolenia online – zachęca Kowalska-Matis.

Bezpłatne szkolenie 3 czerwca 2026 r.

W legnickim Oddziale ZUS w czerwcu zapraszamy naszych klientów na ciekawe e-szkolenie. 3 czerwca 2026 r. o godz. 10:00 - szkolenie on-line „Obsługa ePłatnika”. Czas trwania szkolenia: ok. 2,5 godziny. Szkolenie poprowadzi ekspertka i praktyk z legnickiego Oddziału ZUS, Małgorzata Sokołowska.

Informacje szczegółowe nt. zapisów: szkolenie on-line Obsługa ePłatnika - ZUS

