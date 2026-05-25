REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?

Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 14:39
sukcesja firma nestor sukcesor
Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.

Gwałtownie rośnie liczba sukcesji w Polsce

Właśnie stoimy przed największą w historii polskiego kapitalizmu falą przejmowania biznesów przez młodsze pokolenie. Tymczasem dane wskazują, że aż 31% firm rodzinnych w Polsce nie opracowało jasnego planu sukcesji1. Przedsiębiorcy są jednak świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat2. Jednakże eksperci są zgodni, że skuteczna sukcesja to nie tylko prawno-finansowe przekazanie udziałów, lecz przede wszystkim złożony proces, w którym kluczową rolę odgrywa psychologia, umiejętne zarządzanie emocjami załogi i klarowny plan na to, jak przekazać nie tylko firmowe aktywa, ale przede wszystkim autorytet nestora na nowego lidera.

REKLAMA

REKLAMA

Autorytetu się nie dziedziczy

Przedsiębiorcy latami przygotowują się do sukcesji od strony prawnej, podatkowej i majątkowej, korzystając między innymi z popularnego dziś rozwiązania, jakim jest fundacja rodzinna. Najlepsi doradcy przygotowują szczelnie zabezpieczone prawnie akty notarialne, które dają założycielom poczucie kontroli i bezpieczeństwa majątku. Jednakże na samym końcu bardzo często okazuje się, że choć na papierze wszystko się zgadza, w firmie niespodziewanie wybucha konflikt, a kluczowi ludzie grożą odejściem.

- Nestorzy bardzo często żyją w przekonaniu, że lojalność, którą załoga obdarzyła ich samych, automatycznie i bezstratnie przejdzie na następcę z chwilą przekazania udziałów. Niestety, choć udziały można łatwo przepisać, to autorytetu się nie dziedziczy, a pracownicy nie podpisują aktu notarialnego wierności wobec nowego kierownictwa. Jeśli doradcy nestora w porę nie zauważą potrzeby zarządzania zmianą z perspektywy załogi, możemy mieć do czynienia z bolesnym zderzeniem dwóch zupełnie obcych sobie światów: z jednej strony charyzmatyczny nestor o ojcowskim usposobieniu wobec zespołu, a z drugiej młody sukcesor nierzadko z dyplomem uczelni biznesowej, który wchodzi i chce wprowadzać zmiany, unowocześniać, wykazać się innowacyjnością. Pożar wybucha właśnie wtedy, gdy inżynieria prawna zderza się ze zwykłą ludzką wrażliwością – wyjaśnia Kamil Boruta, radca prawny i ekspert ds. kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Nestor vs sukcesor

Nestorzy bardzo często zarządzają przez obecność w firmie, decyzje podejmują na bazie intuicji i doświadczenia, a wiele kluczowych ustaleń z załogą zawierali „po słowie”. Kiedy wchodzi sukcesor z twardymi danymi, arkuszami kalkulacyjnymi i systemem oceny pracowniczej, wieloletni pracownicy mogą się poczuć zaniepokojeni, a nawet niedopasowani do nowej rzeczywistości. Dlatego eksperci wskazują, że sukcesja nie może być ogłoszona za pomocą suchego maila z działu HR o nowym wpisie w KRS. Pracownicy mogą odebrać takie podejście jako przejaw wotum nieufności wobec ich pracy i wkładu w dotychczasowy rozwój firmy.

REKLAMA

Proces przekazania pałeczki w firmie

- Proces przekazania pałeczki młodszemu pokoleniu wymaga swoistego tandemu komunikacyjnego. Nestor musi stanąć z sukcesorem ramię w ramię, wyjaśnić załodze powody decyzji o odejściu, podziękować za współpracę i udzielić swojemu następcy pełnego, bezwarunkowego poparcia. Pamiętajmy, że iskrzy głównie tam, gdzie nowy zarząd próbuje zastąpić zaufanie i relacje systemem kontroli, nie tłumacząc, dlaczego organizacja na obecnym etapie rozwoju tego potrzebuje. Dlatego podczas oficjalnego przekazania władzy ważne jest też zachowanie sukcesora, który powinien przedstawić swoją wizję jako ewolucję, a nie rewolucję, i jasno pokazać, że w nowej rzeczywistości jest miejsce dla obecnej załogi – podkreśla Kamil Boruta.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dane wskazują, że ten proces nie zawsze się udaje, bo sukcesja to przede wszystkim praca z „materią ludzką” – dominują tu przede wszystkim emocje. Ponadto nie zawsze sukcesor chce przejąć stery firmy od swoich rodziców. Dzieci chcą robić kariery własnymi siłami i według własnego pomysłu. Ponadto niejednokrotnie interesują się czymś zupełnie innym niż branża, którą zajmuje się rodzinna firma. Między innymi z tego względu na popularności zyskuje oddawanie władzy w ręce prezesów pozyskiwanych z wolnego rynku pracy. Raport PwC wskazuje, że z usług zewnętrznej kadry zarządzającej chciało skorzystać lub skorzystało aż 59% rodzin biznesowych w Polsce3.

Trudna sukcesja

Sukcesja jest trudna nie tylko ze względów prawnych, ale także z powodów czysto psychologicznych. Kiedy opadnie kurz, sukcesor poczuje się pewnie w fotelu prezesa, nestorowi przychodzi zdać najtrudniejszy test – znaleźć nowy życiowy azymut. Wielu emerytowanych prezesów nie potrafi odciąć pępowiny z firmą, a stan ten mogą podsycać pracownicy szukający poparcia u dawnego szefa. Im szybciej nestor zrozumie, że próba rządzenia z tzw. tylnego siedzenia działa na szkodę firmy, tym szybciej załoga zacznie widzieć w sukcesorze nowego szefa, który potrafi działać, a jego spojrzenie na rozwój firmy – choć inne – wcale nie musi być gorsze.

  • 1 PwC Polska, Raport: „Od firm rodzinnych do rodzin biznesowych – nowa odporność w świecie zmian Polska edycja globalnego Badania Firm Rodzinnych Family Business Survey” (marzec 2026), s. 5
  • 2 PwC Polska, Raport: „Od firm rodzinnych do rodzin biznesowych – nowa odporność w świecie zmian Polska edycja globalnego Badania Firm Rodzinnych Family Business Survey” (marzec 2026), s. 7
  • 3 PwC Polska, Raport: „Od firm rodzinnych do rodzin biznesowych – nowa odporność w świecie zmian Polska edycja globalnego Badania Firm Rodzinnych Family Business Survey” (marzec 2026), s. 42

Autor: Kamil Boruta, Kancelaria Radcy Prawnego

Zobacz również:
Powiązane
Fundacja rodzinna po dwóch latach – jak zmienia się myślenie o sukcesji?
Fundacja rodzinna po dwóch latach – jak zmienia się myślenie o sukcesji?
Sukcesja w firmach rodzinnych: kluczowe wyzwania i rosnąca rola fundacji rodzinnych
Sukcesja w firmach rodzinnych: kluczowe wyzwania i rosnąca rola fundacji rodzinnych
Sukcesja firmy od strony finansowej - praktyczne porady
Sukcesja firmy od strony finansowej - praktyczne porady
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Do 18 czerwca 2026 rejestracja i aktualizacja zakładów utrzymujących zwierzęta w PIW, do tego aplikacja IRZplus. Dotyczy nawet pszczelarzy
25 maja 2026

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.
Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?
25 maja 2026

W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.
Miliony na audyt, grosze na komunikację. Dlaczego proces fuzji lub przejęcia może okazać się porażką mimo świetnego due diligence?
25 maja 2026

Mimo wielomiesięcznych i kosztownych procesów due diligence, wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) nie przynosi zakładanych rezultatów biznesowych. Dlaczego w pewnych sytuacjach inwestorzy tracą pieniądze, choć wydawało im się, że przejmowali firmę, która jest świetnie zarządzana i dochodowa? Eksperci wskazują, że przyczyna bardzo często leży nie w ukrytych wadach prawnych czy finansowych, lecz w błędach komunikacyjnych, nieprawidłowym podejściu do zarządzania nastrojami pracowników i wreszcie braku odpowiedniej strategii ogłoszenia transakcji, których skutki ujawniają się dopiero po przejęciu organizacji.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.

REKLAMA

KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Boom w półprzewodnikach szansą dla Polski. Kluczowe będzie kształcenie inżynierów
22 maja 2026

Światowa branża półprzewodników do 2030 r. będzie potrzebować ok. milion dodatkowych specjalistów, w tym ponad 100 tys. inżynierów w Europie - wynika z opublikowanego w piątek raportu ManpowerGroup. Polska powinna mocniej postawić na kształcenie takich pracowników - uważają eksperci firmy.
Jakie są modele zarządzania AI w firmie? Jak sprawdzić czy AI przynosi korzyści organizacji?
23 maja 2026

AI wdraża cała organizacja, a nie tylko działy IT. Jakie są modele zarządzania AI w firmie? Zmienia się charakter pracy wykonywanej przez ludzi. Dziś chodzi o rozszerzanie możliwości człowieka dzięki współpracy ze sztuczną inteligencją. Jak sprawdzić czy AI przynosi korzyści organizacji?
Blokada wiz paraliżuje biznes? Firmy nie mogą realizować zagranicznych zleceń
22 maja 2026

W odcinaniu się od afery wizowej PiS rząd posuwa się do granic absurdu. Urzędnicy nie wydają pozwoleń na pracę i wiz osobom spoza UE, których polskie firmy potrzebują, żeby realizować zagraniczne kontrakty - informuje „PB"

REKLAMA

Ceny skupu żywca wieprzowego w 2026 r. Minister rolnictwa podejrzewa zmowę cenową
21 maja 2026

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego, aby zbadać czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej. Powodem tej interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i zmowę cenową.
Po urodzeniu dziecka mają mniejsza szanse na nową pracę i awans. Kobiety zauważają też spadek zarobków
21 maja 2026

Rodzicielstwo okazuje się jednym z największych wyzwań wpływających na rozwój kariery zawodowej. Po urodzeniu dziecka mają mniejsza szanse na nową pracę i awans. Kobiety zauważają nawet spadek zarobków po narodzinach.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA