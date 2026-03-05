REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?

Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 13:41
Julia Szostek
Julia Szostek
Doradca sukcesyjny
oprac. Iga Leszczyńska
Man,,Hands,And,Research,In,Office,With,Laptop,For,Social
Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Nie chcę, żeby się pokłócili” – powiedział właściciel firmy produkcyjnej, który od 30 lat budował markę rozpoznawalną w całym regionie. Miał troje dzieci. Dwoje pracowało w firmie. Trzecie – nie. Formalnie wszystko było proste. Emocjonalnie – nic nie było oczywiste.

Sukcesja w firmie rodzinnej rzadko rozbija się o podatek. Najczęściej rozbija się o ambicje, poczucie sprawiedliwości i lęk przed utratą kontroli.

REKLAMA

REKLAMA

Aspekt psychologiczny – władza trudniej oddaje się niż udziały

Największym wyzwaniem w sukcesji nie jest podpisanie aktu notarialnego. Jest nim moment, w którym nestor przestaje podejmować wszystkie decyzje.

W praktyce widzę dwa skrajne modele:

  • przekazanie firmy „z dnia na dzień”, często po nagłym zdarzeniu,
  • wieloletnie odkładanie decyzji, bo „jeszcze jestem potrzebny”.

W obu przypadkach ryzyko konfliktu rośnie. W jednej z rodzin sukcesor formalnie objął udziały, ale realne decyzje nadal podejmował ojciec. Pracownicy nie wiedzieli, kogo słuchać. Konflikt był tylko kwestią czasu.

REKLAMA

Sukcesja wymaga planu przekazywania kompetencji – nie tylko własności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Aspekt prawny – struktura ma znaczenie

Z prawnego punktu widzenia firma rodzinna może funkcjonować w różnych formach: jednoosobowa działalność, spółka z o.o., spółka komandytowa, fundacja rodzinna. Każda z nich daje inne narzędzia.

Często pierwszym krokiem jest uporządkowanie struktury – np. przekształcenie działalności w spółkę, aby udziały można było przekazać w sposób kontrolowany. W innych przypadkach kluczowe jest ustanowienie zarządu sukcesyjnego.

Błąd, który powtarza się najczęściej? Brak spójności między testamentem a dokumentami korporacyjnymi spółki. Prawo daje narzędzia. Ale trzeba z nich skorzystać w odpowiedniej kolejności.

Aspekt podatkowy – sukcesja to moment podwyższonego ryzyka

Zmiana pokoleniowa niemal zawsze wiąże się z konsekwencjami podatkowymi.

Darowizna udziałów w najbliższej rodzinie może być neutralna podatkowo, ale już zmiana formy prawnej, wniesienie aportu czy wypłata zysków – niekoniecznie.

W jednej z analizowanych spraw rodzina skupiła się wyłącznie na podziale udziałów. Nie przeanalizowano skutków w podatku dochodowym przy restrukturyzacji poprzedzającej przekazanie firmy. Korekta pojawiła się dopiero po kilku latach.

Sukcesja to moment, w którym warto przeprowadzić pełny audyt podatkowy – nawet jeśli firma działa stabilnie.

Co działa w praktyce?

Z doświadczenia wynika, że najsprawniej przebiegają te procesy, które:

  1. Zaczynają się wcześnie – gdy firma jest w dobrej kondycji.
  2. Obejmują rozmowę o rolach, nie tylko o udziałach.
  3. Uwzględniają zabezpieczenie finansowe nestora.
  4. Łączą analizę podatkową z planem organizacyjnym.

Sukcesja bez konfliktów nie jest dziełem przypadku. Jest efektem decyzji podjętych odpowiednio wcześnie.

Firmę można przekazać w jeden dzień. Odpowiedzialność – znacznie dłużej.

Powiązane
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
Zmiany w edukacji? MEN rozwiewa wątpliwości fizyków:
Zmiany w edukacji? MEN rozwiewa wątpliwości fizyków: "Utrzymujemy dotychczasowe rozwiązania"
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
AI kusi mikroprzedsiębiorców, lecz wielu nie wie, jak zacząć
05 mar 2026

„AI w mikroprzedsiębiorstwach 2025. Potrzeby, praktyka, bariery” to pierwszy w Polsce raport o wdrażaniu sztucznej inteligencji w mikrofirmach. Pokazuje, że choć 3 na 4 przedsiębiorców dostrzega rolę AI, tylko 3,2% ma wysoką wiedzę w tym obszarze. Największą barierą pozostaje luka kompetencyjna – jak przełożyć możliwości technologii na działania biznesowe.
Cyfrowy paszport produktu nadchodzi - konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE
05 mar 2026

Cyfrowy paszport produktu nadchodzi (DPP - Digital Product Passport). Jakie będą konsekwencje dla handlu i eksporterów spoza UE? To duża szansa dla Polski jako wschodniej bramy do Europy.
Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.
05 mar 2026

Czym jest firmowy merch? 5 trendów na 2026 r.: jakość zamiast przypadkowych gadżetów firmowych, pełna obsługa firmowego merchu, merch jako stała platforma, presja czasu jako nowe kryterium wyboru, AI zmienia zasady gry.
Sukcesja bez konfliktów – jak przygotować firmę rodzinną na zmianę pokoleniową?
05 mar 2026

„Nie chcę, żeby się pokłócili” – powiedział właściciel firmy produkcyjnej, który od 30 lat budował markę rozpoznawalną w całym regionie. Miał troje dzieci. Dwoje pracowało w firmie. Trzecie – nie. Formalnie wszystko było proste. Emocjonalnie – nic nie było oczywiste.

REKLAMA

Darowizna, sprzedaż czy fundacja rodzinna? Jak mądrze przekazać firmę dzieciom
05 mar 2026

"Chcę, żeby firma została w rodzinie, ale też chcę być bezpieczny" – to zdanie powtarza się w rozmowach o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu. Do wyboru są różne modele. Każdy ma swoje konsekwencje – prawne, podatkowe i majątkowe.
Sukces, który wypala. Cichy kryzys przedsiębiorców
05 mar 2026

W Polsce w 2025 roku zjawisko wypalenia zawodowego osiągnęło skalę, która nie może być ignorowana – według badań prof. Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego aż 64% Polaków deklaruje, że doświadczyło objawów wypalenia zawodowego, a 80% uważa je za poważny problem . Stan ten, choć najczęściej kojarzony z pracownikami etatowymi, coraz bardziej dotyka także przedsiębiorców - ludzi, których działalność powinna być realizacją misji, a często staje się źródłem chronicznego stresu i utraty sensu pracy.
Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody
05 mar 2026

Mimo wojny w Zatoce Perskiej, zagraniczne firmy - w tym polskie - nie rezygnują z inwestycji; zdaniem ekspertów zakłócenia są przejściowe, a region ma długoterminowe atuty - informuje „Pb”. Wiele firm utrzymuje swoje plany, widząc stabilność rynku i możliwości rozwoju, pomimo bieżących trudności.
Jak prowadzić swój biznes jako Content Creator? Prawny przewodnik dla twórców
04 mar 2026

W świecie social mediów granica między hobby a dochodowym biznesem jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jeden viralowy film może sprawić, że Twoja skrzynka odbiorcza zapełni się propozycjami współprac od przedstawicieli marek oraz od innych twórców. Jednak za błyskiem lamp i estetycznymi kadrami kryje się twarda rzeczywistość, jak prawo autorskie, podatki, wytyczne UOKiK i skomplikowane kontrakty.

REKLAMA

InPost zbliża się do 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Produkcja w Polsce
04 mar 2026

Paczkomaty, które InPost wykorzystuje w Wielkiej Brytanii produkowane są w Polsce i eksportowane do Wielkiej Brytanii - poinformował dziennikarzy członek zarządu InPostu ds. spraw międzynarodowych Michael Rouse. Dodał, że operator zbliża się do liczby 15 tys. paczkomatów na Wyspach.
PGE uspokaja. Brak zagrożenia dla dostaw gazu do Polski
04 mar 2026

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie przewiduje, żeby kryzys na Bliskim Wschodzie mógł prowadzić do zagrożenia dostaw gazu ziemnego do Polski, poinformował prezes Dariusz Lubera.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA