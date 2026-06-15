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E-commerce w Polsce przyspiesza. Sprzedaż rośnie szybciej niż inflacja

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15 czerwca 2026, 09:50
oprac. Łucja Orzeł
E-commerce w Polsce przyspiesza. Sprzedaż rośnie szybciej niż inflacja
E-commerce w Polsce przyspiesza. Sprzedaż rośnie szybciej niż inflacja
insta_photos
Shutterstock

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Maj przyniósł wyraźne ożywienie w polskim sektorze e-commerce. Sprzedaż rosła znacznie szybciej niż inflacja. Najbardziej dynamicznie rósł popyt z zagranicy. To w dużej mierze zasługa AI - czytamy w „Pb".

Internetowa sprzedaż w maju była o 9,6 proc. wyższa niż w kwietniu. Liczba zamówień podskoczyła o 14,4 proc., ale wartość koszyka zmalała o 4,2 proc. do 197,4 zł - wynika z najnowszego odczytu wskaźnika Base Index, który mierzy kondycję polskiej branży e-commerce na podstawie danych sprzedażowych z 3 tys. e-sklepów" - podaje „Puls Biznesu".

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Liczba zamówień rośnie szybciej niż wartość koszyka

Jak informuje gazeta, według ekspertów, najbliższe miesiące powinny sprzyjać kategoriom związanym z podróżami, ogrodem i aktywnością na świeżym powietrzu.

Dziennik pisze, że na tle innych gospodarek Polska wypadła w maju wyjątkowo dobrze. Spośród analizowanych przez Base rynków zagranicznych najwyższą dynamikę odnotowały Stany Zjednoczone, gdzie sprzedaż online wzrosła o 9,5 proc. r/r oraz Niemcy z wynikiem 9,4 proc. - czytamy.

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Źródło: PAP
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