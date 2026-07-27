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Ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS: ograniczenie negatywnych skutków kwestionowania tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach

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27 lipca 2026, 14:47
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Ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS: ograniczenie negatywnych skutków kwestionowania tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach
Shutterstock

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W efekcie działań Agnieszki Majewskiej na rzecz przedsiębiorców ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS. Chodzi o ograniczenie negatywnych skutków kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach.

Ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS

To kolejny konkretny efekt działań Agnieszki Majewskiej na rzecz przedsiębiorców od czasu objęcia funkcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje prace nad zmianami, które mają rozwiązać problem zgłoszony przez Rzecznika MŚP i ograniczyć negatywne skutki kwestionowania przez ZUS tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach.

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ZUS kwestionuje po wielu latach dotychczasowy tytuł do ubezpieczeń społecznych

Impulsem do rozpoczęcia prac legislacyjnych było wystąpienie Agnieszki Majewskiej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, z 12 czerwca 2026 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik zwróciła uwagę na problem przedsiębiorców, którzy z powodu obowiązujących przepisów mogą mieć trudności z odzyskaniem opłaconych składek, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wielu latach zakwestionuje dotychczasowy tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Ministerstwo poinformowało o przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych aktów normatywnych oraz skierowaniu wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wraz z Oceną Skutków Regulacji. – Na moje ręce trafiają sprawy pokazujące, że niektóre przepisy, choć formalnie obowiązują od lat, w praktyce mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji dla przedsiębiorców. Rolą Rzecznika jest reagowanie na takie sytuacje i inicjowanie zmian systemowych. Cieszę się, że moje wystąpienie spotkało się z reakcją Ministerstwa i stało się początkiem prac nad rozwiązaniem tego problemu – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przeksięgowanie składek pomiędzy właściwymi tytułami i kontami bez konieczności angażowania przedsiębiorcy

Z przedstawionych przez Ministerstwo założeń wynika, że projekt ma zobowiązać ZUS do wydawania decyzji określających właściwy tytuł do ubezpieczenia społecznego oraz umożliwić przeksięgowanie składek pomiędzy właściwymi tytułami i kontami bez konieczności angażowania przedsiębiorcy. Zakłada również ustalanie przez ZUS wysokości nienależnie opłaconych składek za cały okres objęty decyzją, a termin na wystąpienie o ich zwrot miałby rozpoczynać się od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość nadpłaty. Planowane zmiany mają objąć także zasady zachowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia. – Konsekwentne działania oraz merytoryczny dialog z administracją publiczną mogą prowadzić do zmian ważnych dla przedsiębiorców. Przedstawione rozwiązania są obecnie założeniami projektu ustawy, dlatego będę aktywnie monitorować dalsze prace legislacyjne i przedstawiać stanowisko na każdym ich etapie. Zależy mi na tym, aby ostateczne przepisy skutecznie chroniły prawa przedsiębiorców i odpowiadały na problemy zgłaszane przez sektor MŚP – podkreśla Agnieszka Majewska.

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Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych aktów normatywnych

Najważniejsze założenia przygotowywanego projektu:

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  1. wydawanie przez ZUS decyzji określających właściwy tytuł do ubezpieczenia społecznego;
  2. możliwość przeksięgowania składek pomiędzy właściwymi tytułami i kontami bez angażowania przedsiębiorcy;
  3. ustalanie z urzędu wysokości nienależnie opłaconych składek za cały okres objęty decyzją;
  4. rozpoczęcie biegu terminu na wystąpienie o zwrot składek od dnia doręczenia decyzji o wysokości nadpłaty;
  5. zmiany dotyczące zachowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia

Zapowiadane zmiany powinny wyeliminować zagrożenie utraty wpłaconych składek.

Źródło: Rzecznik MŚP

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
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