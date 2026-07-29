System kaucyjny: bez automatów byłby dramat, ale i tak do sprawnego systemu droga daleka. Co trzeba pilnie poprawić

To automaty sprawiły, że po roku zdecydowanie ubyło krytyków systemu kaucyjnego w Polsce. jednak wciąż dla konkretnego konsumenta najważniejsze są jego doświadczenia, zwłaszcza te negatywne. Dopiero gdy naprawdę wszystko będzie działać płynnie, wymuszony kaucją obowiązek zwrotu opakowań zamieni się w trwały nawyk.

Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego upłynęły pod znakiem intensywnej debaty. W przestrzeni publicznej dominowały doniesienia o kolejkach do automatów, wyzwaniach związanych z przyjmowaniem opakowań czy niepewności dotyczącej zasad zwrotu.

Równolegle system bardzo szybko nabierał skali. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że do końca czerwca 2026 roku konsumenci zwrócili już 2,3 mld opakowań, a w całym kraju działało 64 tys. punktów zwrotu, w tym 14 tys. automatów kaucyjnych.

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Co istotne, 87% wszystkich zwrotów było realizowanych właśnie za ich pośrednictwem, co potwierdza, że automaty stały się podstawowym kanałem korzystania z systemu.

Rosnąca liczba zwrotów i rozwijająca się infrastruktura pokazują, że po początkowym okresie wdrożeniowym system wszedł w fazę dynamicznego wzrostu, wpisując się w codzienne nawyki konsumentów.

To dobry moment, aby oddzielić emocje od faktów. Każdy nowy system o ogólnokrajowej skali wymaga czasu na osiągnięcie pełnej dojrzałości.

Nie inaczej było w przypadku rozwiązań funkcjonujących wcześniej w innych krajach Europy. Pierwsze miesiące służą przede wszystkim budowaniu nowych nawyków konsumentów, rozwijaniu infrastruktury oraz dostrajaniu procesów logistycznych i technologicznych.

Zwrot kaucji: także w mniejszych sklepach choć nie we wszystkich

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów było przekonanie, że odzyskanie kaucji będzie skomplikowane i uzależnione od zachowania paragonu. W praktyce zwrot odbywa się niezależnie od miejsca zakupu, a sam paragon nie jest wymagany.

Równie często pojawiały się obawy, że system będzie działać wyłącznie w największych sieciach handlowych. Tymczasem w jego rozwój aktywnie włączyły się również mniejsze sklepy, które dobrowolnie uruchomiły punkty zbiórki, zwiększając dostępność systemu dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

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Nie oznacza to jednak, że wszystkie wyzwania zostały rozwiązane.

Początkowy okres funkcjonowania ujawnił, jak istotna jest jakość infrastruktury oraz sprawna współpraca pomiędzy producentami, operatorami, detalistami i dostawcami technologii.

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– Skuteczność systemu zależy bowiem nie tylko od liczby punktów zwrotu, ale również od ich niezawodności, odpowiedniej przepustowości oraz bieżącej synchronizacji z bazami opakowań objętych kaucją. Nawet pojedyncze utrudnienia są szybko zauważane przez użytkowników i wpływają na społeczną ocenę całego rozwiązania – mówi Rafał Staniszewski, Business Development Manager w Envipco Polska.

Niemal rok z systemem kaucyjnym pokazał również, że o jego sukcesie decyduje doświadczenie użytkownika.

Konsument oczekuje, że zwrot opakowania będzie szybki, intuicyjny i możliwy przy okazji codziennych zakupów lub innych aktywności.

Dlatego znaczenia nabierają kwestie związane z ergonomią punktów zwrotu, dostępnością urządzeń, sprawnym serwisem oraz rozwiązaniami umożliwiającymi zdalne monitorowanie ich pracy.

– W debacie publicznej koncentrowano się także na pojedynczych incydentach, podczas gdy dane pokazują szerszy obraz. Rosnąca liczba zwracanych opakowań wskazuje, że konsumenci stopniowo oswajają się z nowym modelem postępowania, a system jest elementem codziennych zakupów. To naturalny proces, który obserwowano wcześniej także na innych europejskich rynkach – dodaje Rafał Staniszewski.

System kaucyjny: konsumenci muszą wyrobić stałe nawyki

Najważniejszym wnioskiem po niemal roku funkcjonowania systemu jest to, że o jego efektywności nie decydują wyłącznie przepisy ani sama obecność punktów zbiórki. Kluczowe znaczenie ma sprawne połączenie technologii, logistyki i wygody użytkowników.

Dopiero współdziałanie wszystkich tych elementów pozwala budować zaufanie do systemu i stopniowo przekształcać jednorazowy obowiązek w trwały nawyk.