REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » System kaucyjny: bez automatów byłby dramat, ale i tak do sprawnego systemu droga daleka. Co trzeba pilnie poprawić

System kaucyjny: bez automatów byłby dramat, ale i tak do sprawnego systemu droga daleka. Co trzeba pilnie poprawić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 lipca 2026, 10:13
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
System kaucyjny: dopiero gdy naprawdę wszystko będzie działać płynnie, wymuszony kaucją obowiązek zwrotu opakowań zamieni się w trwały nawyk.
System kaucyjny: dopiero gdy naprawdę wszystko będzie działać płynnie, wymuszony kaucją obowiązek zwrotu opakowań zamieni się w trwały nawyk.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

To automaty sprawiły, że po roku zdecydowanie ubyło krytyków systemu kaucyjnego w Polsce. jednak wciąż dla konkretnego konsumenta najważniejsze są jego doświadczenia, zwłaszcza te negatywne. Dopiero gdy naprawdę wszystko będzie działać płynnie, wymuszony kaucją obowiązek zwrotu opakowań zamieni się w trwały nawyk.

Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego upłynęły pod znakiem intensywnej debaty. W przestrzeni publicznej dominowały doniesienia o kolejkach do automatów, wyzwaniach związanych z przyjmowaniem opakowań czy niepewności dotyczącej zasad zwrotu.
Równolegle system bardzo szybko nabierał skali. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że do końca czerwca 2026 roku konsumenci zwrócili już 2,3 mld opakowań, a w całym kraju działało 64 tys. punktów zwrotu, w tym 14 tys. automatów kaucyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

System kaucyjny bez automatów nie daje rady

Co istotne, 87% wszystkich zwrotów było realizowanych właśnie za ich pośrednictwem, co potwierdza, że automaty stały się podstawowym kanałem korzystania z systemu.
Rosnąca liczba zwrotów i rozwijająca się infrastruktura pokazują, że po początkowym okresie wdrożeniowym system wszedł w fazę dynamicznego wzrostu, wpisując się w codzienne nawyki konsumentów.

To dobry moment, aby oddzielić emocje od faktów. Każdy nowy system o ogólnokrajowej skali wymaga czasu na osiągnięcie pełnej dojrzałości.
Nie inaczej było w przypadku rozwiązań funkcjonujących wcześniej w innych krajach Europy. Pierwsze miesiące służą przede wszystkim budowaniu nowych nawyków konsumentów, rozwijaniu infrastruktury oraz dostrajaniu procesów logistycznych i technologicznych.

Zwrot kaucji: także w mniejszych sklepach choć nie we wszystkich

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów było przekonanie, że odzyskanie kaucji będzie skomplikowane i uzależnione od zachowania paragonu. W praktyce zwrot odbywa się niezależnie od miejsca zakupu, a sam paragon nie jest wymagany.
Równie często pojawiały się obawy, że system będzie działać wyłącznie w największych sieciach handlowych. Tymczasem w jego rozwój aktywnie włączyły się również mniejsze sklepy, które dobrowolnie uruchomiły punkty zbiórki, zwiększając dostępność systemu dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że wszystkie wyzwania zostały rozwiązane.
Początkowy okres funkcjonowania ujawnił, jak istotna jest jakość infrastruktury oraz sprawna współpraca pomiędzy producentami, operatorami, detalistami i dostawcami technologii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dobre wyniki systemu kaucyjnego - klienta interesuje jego własny przypadek i kłopoty

– Skuteczność systemu zależy bowiem nie tylko od liczby punktów zwrotu, ale również od ich niezawodności, odpowiedniej przepustowości oraz bieżącej synchronizacji z bazami opakowań objętych kaucją. Nawet pojedyncze utrudnienia są szybko zauważane przez użytkowników i wpływają na społeczną ocenę całego rozwiązania – mówi Rafał Staniszewski, Business Development Manager w Envipco Polska.
Niemal rok z systemem kaucyjnym pokazał również, że o jego sukcesie decyduje doświadczenie użytkownika.
Konsument oczekuje, że zwrot opakowania będzie szybki, intuicyjny i możliwy przy okazji codziennych zakupów lub innych aktywności.

Dlatego znaczenia nabierają kwestie związane z ergonomią punktów zwrotu, dostępnością urządzeń, sprawnym serwisem oraz rozwiązaniami umożliwiającymi zdalne monitorowanie ich pracy.
– W debacie publicznej koncentrowano się także na pojedynczych incydentach, podczas gdy dane pokazują szerszy obraz. Rosnąca liczba zwracanych opakowań wskazuje, że konsumenci stopniowo oswajają się z nowym modelem postępowania, a system jest elementem codziennych zakupów. To naturalny proces, który obserwowano wcześniej także na innych europejskich rynkach – dodaje Rafał Staniszewski.

System kaucyjny: konsumenci muszą wyrobić stałe nawyki

Najważniejszym wnioskiem po niemal roku funkcjonowania systemu jest to, że o jego efektywności nie decydują wyłącznie przepisy ani sama obecność punktów zbiórki. Kluczowe znaczenie ma sprawne połączenie technologii, logistyki i wygody użytkowników.
Dopiero współdziałanie wszystkich tych elementów pozwala budować zaufanie do systemu i stopniowo przekształcać jednorazowy obowiązek w trwały nawyk.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
KSC od 3 października 2026 r. Czy trzeba wpisać się do systemu? Sprawdź [Dyrektywa NIS2]
28 lip 2026

Czy firma musi wpisać się do wykazu KSC? Sprawdź to przed 3 października 2026 r. Oto instrukcja jak sześciu krokach sprawdzić konieczność samodzielnego złożenia wniosku o wpis do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
System kaucyjny: bez automatów byłby dramat, ale i tak do sprawnego systemu droga daleka. Co trzeba pilnie poprawić
29 lip 2026

To automaty sprawiły, że po roku zdecydowanie ubyło krytyków systemu kaucyjnego w Polsce. jednak wciąż dla konkretnego konsumenta najważniejsze są jego doświadczenia, zwłaszcza te negatywne. Dopiero gdy naprawdę wszystko będzie działać płynnie, wymuszony kaucją obowiązek zwrotu opakowań zamieni się w trwały nawyk.
Koniec tanich zakupów z Chin? Nowe opłaty uderzają w e-commerce
28 lip 2026

Kupujący z Chin muszą liczyć się z nową rzeczywistością. Trzy euro opłaty od każdej pozycji towarowej przepada, jeśli klient zwróci zamówienie – podaje "Rz". Efekt? Liczba paczek z Chin zaczęła wyraźnie spadać.
Ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS: ograniczenie negatywnych skutków kwestionowania tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach
27 lip 2026

W efekcie działań Agnieszki Majewskiej na rzecz przedsiębiorców ministerstwo rozpoczyna pracę nad przepisami o ZUS. Chodzi o ograniczenie negatywnych skutków kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach.

REKLAMA

Zakupy na urlopie. Wakacje to okazja dla firm handlowych do pozyskania nowych klientów. Tak to działa
27 lip 2026

Zakupy na urlopach i podczas wakacji: Trzech na czterech Polaków traktuje sklepy w kurortach jako dodatkową atrakcję turystyczną. Badania pokazują, iż konsumenci, którzy daleko od domu chętniej sięgają po nowe marki i produkty, często zostają z nimi nie dłużej. Czy handlowcy potrafią to wykorzystać w ramach specjalnych wakacyjnych działań marketingowych?
Jak przeprowadzić zespół przez zmianę organizacyjną? Co naprawdę decyduje o powodzeniu transformacji
22 lip 2026

Dlaczego tak wiele projektów transformacyjnych kończy się na papierze? Bo największym wyzwaniem nie jest zaplanowanie zmiany, lecz sprawienie, by stała się ona naturalnym sposobem działania całej organizacji. O sukcesie transformacji nie decyduje jakość planu, lecz to, czy pracownicy zmieniają sposób działania także wtedy, gdy nikt ich nie kontroluje.
Rewolucja przemysłowa po polsku: wydają krocie na zakup technologii nie upewniwszy się czy będzie miał kto ją obsługiwać
27 lip 2026

Polskie firmy chętniej kupują nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję niż skutecznie pozyskują fachowców. Tymczasem bez odpowiedniej obsługi nowe rozwiązania stają się bardziej kosztownym balastem niż impulsem do rozwoju.
Teraz Polacy stawiają na wypoczynek w kraju kosztem zagranicy, a właściciele hoteli i restauracji wieszczą kryzys branży - co się dzieje
27 lip 2026

Polscy restauratorzy i hotelarze nie wierzą w trwałość trendu odwracającego zainteresowanie Polaków urlopami spędzanymi zagranicą na rzecz krajowych. Najlepszą tego miarką jest rekordowo niski odczyt planów inwestycyjnych w branży. W zestawieniu z publicystyką paragonów grozy brzmi to aż niewiarygodnie.

REKLAMA

Zabrakło ministra rolnictwa. Jak ratować sektor trzody chlewnej?
20 lip 2026

Od miesięcy ceny skupu trzody chlewnej nie pokrywają kosztów produkcji. Kiedy pojawi się realna pomoc? Odpowiedzi na to pytanie oczekują hodowcy świń i organizacje branżowe. Ich zdaniem resort rolnictwa nie zwraca należytej uwagi na dramatyczną sytuację sektora.
Blisko dwie trzecie firm w dobrej kondycji. NBP opublikował wyniki badania
20 lip 2026

Mimo napięć geopolitycznych i niepewności na światowych rynkach większość polskich przedsiębiorstw pozytywnie ocenia swoją kondycję. Z badania „Szybki Monitoring NBP” wynika, że 61 proc. firm uznało swoją sytuację w II kwartale 2026 r. za dobrą lub bardzo dobrą. Jednocześnie 17 proc. przedsiębiorstw wskazało, że odczuło negatywne skutki konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA