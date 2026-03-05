Darowizna, sprzedaż czy fundacja rodzinna? Jak mądrze przekazać firmę dzieciom

"Chcę, żeby firma została w rodzinie, ale też chcę być bezpieczny" – to zdanie powtarza się w rozmowach o przekazaniu biznesu kolejnemu pokoleniu. Do wyboru są różne modele. Każdy ma swoje konsekwencje – prawne, podatkowe i majątkowe.

Darowizna – najprostsza, ale nie zawsze najbezpieczniejsza

Darowizna udziałów lub przedsiębiorstwa dzieciom jest rozwiązaniem najczęściej wybieranym. W najbliższej rodzinie może być neutralna podatkowo, jeśli spełnione są warunki ustawowe. Zaletą jest prostota. Wadą – utrata kontroli.

W jednej z rodzin ojciec przekazał udziały dwóm synom. Po kilku latach jeden z nich postanowił sprzedać swoją część osobie trzeciej. Umowa spółki nie zawierała odpowiednich zabezpieczeń. Konflikt był nieunikniony.

Darowizna wymaga przemyślanej konstrukcji umowy spółki i zabezpieczeń korporacyjnych.

Sprzedaż – porządek finansowy, ale koszt podatkowy

Sprzedaż udziałów dzieciom pozwala uporządkować relacje finansowe i zabezpieczyć nestora. Często odbywa się w formie sprzedaży ratalnej. To rozwiązanie bardziej „biznesowe” niż emocjonalne. Jednak co do zasady generuje podatek dochodowy po stronie sprzedającego. W praktyce bywa stosowane tam, gdzie ważne jest jasne rozliczenie i uniknięcie sporów o wartość majątku. „Wolałem sprzedać niż rozdawać, żeby nikt nie czuł się uprzywilejowany” – powiedział przedsiębiorca, który zdecydował się na taki model.

Fundacja rodzinna – kontrola i wielopokoleniowość

Fundacja rodzinna pozwala oddzielić własność od bieżącego zarządzania. Majątek trafia do fundacji, a beneficjentami są członkowie rodziny według określonych zasad.

Zaletą jest możliwość zachowania kontroli nad sposobem dysponowania majątkiem i ochrona przed rozdrobnieniem udziałów. Dodatkowym atutem jest odroczone opodatkowanie do momentu wypłaty świadczeń.

W jednej z rodzin fundacja pozwoliła uniknąć sporu między rodzeństwem – jasno określono zasady wypłat i udziału w decyzjach. Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. Wymaga większej formalizacji i długofalowej wizji.

Co wybrać?

Nie istnieje jeden najlepszy model przekazania firmy.

Darowizna sprawdza się tam, gdzie relacje są stabilne i struktura spółki dobrze zabezpieczona.

sprawdza się tam, gdzie relacje są stabilne i struktura spółki dobrze zabezpieczona. Sprzedaż – gdy kluczowe jest finansowe rozliczenie i niezależność stron.

– gdy kluczowe jest finansowe rozliczenie i niezależność stron. Fundacja rodzinna – gdy celem jest ochrona majątku i myślenie w perspektywie pokoleń.

Największym błędem jest wybór rozwiązania wyłącznie pod kątem podatku. Podatek jest istotny, ale to struktura prawna i relacje rodzinne decydują o trwałości modelu. Przekazanie firmy to nie jednorazowa czynność. To decyzja, która będzie wpływać na rodzinę przez dekady.