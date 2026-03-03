REKLAMA

Ponad połowa firm ma problem z rekrutacją. Kto teraz jest na wagę złota? [BADANIE]

Ponad połowa firm ma problem z rekrutacją. Kto teraz jest na wagę złota? [BADANIE]

03 marca 2026, 11:26
Ponad połowa firm ma problem z rekrutacją. Kto teraz jest na wagę złota? [BADANIE]
Ponad połowa firm ma problem z rekrutacją. Kto teraz jest na wagę złota? [BADANIE]
57 proc. polskich pracodawców deklaruje trudności w pozyskiwaniu pracowników, o 2 pkt proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z raportu ManpowerGroup. Najtrudniej znaleźć kandydatów z umiejętnościami inżynieryjnymi.

Największe wyzwania rekrutacyjne mają firmy z sektora informacji i komunikacji (67 proc.), hotelarstwa, gastronomii i turystyki (63 proc.) oraz produkcji przemysłowej (61 proc.). Rok wcześniej niedobory najmocniej odczuwały branże transportu, logistyki i motoryzacji oraz nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej.

Branże z największymi wyzwaniami rekrutacyjnymi

Jak podkreśla, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom badań, dyrektor generalny ManpowerGroup Polska Tomasz Walenczak, obecne dane należy analizować w kontekście rekordowych lat 2021–2022, gdy gospodarka dynamicznie odbijała po pandemii, a popyt na pracowników i liczba wakatów były najwyższe w historii. W latach 2024–2025 rynek pracy wszedł w fazę normalizacji i spowolnienia, a część branż dokonała korekt zatrudnienia. Spadła liczba publikowanych ofert, co zwiększyło konkurencję między kandydatami.

Zmiana charakteru niedoboru: z ilościowego na jakościowy

Jednocześnie zmienia się charakter niedoboru – z ilościowego na jakościowy. Firmy rezygnują z masowych rekrutacji na rzecz pozyskiwania wysoko wyspecjalizowanych kompetencji. Najtrudniej znaleźć kandydatów z umiejętnościami inżynieryjnymi (21 proc. wskazań), sprzedażowymi i marketingowymi (19 proc.) oraz związanymi z wykorzystaniem narzędzi AI (18 proc.). Dodatkowo 17 proc. firm wskazuje na brak kompetencji w zakresie tworzenia modeli i aplikacji opartych na AI.

Wzrost znaczenia kompetencji związanych z AI

Kompetencje związane ze sztuczną inteligencją po raz pierwszy znalazły się tak wysoko w zestawieniu i – jak wynika z raportu – w Polsce niemal wyparły tradycyjne umiejętności IT i analizy danych. Globalnie trend jest jeszcze silniejszy – AI wyprzedziła wszystkie inne kategorie kompetencji.

W odpowiedzi na niedobór talentów 27 proc. firm deklaruje rozwój obecnych pracowników jako główną strategię pozyskiwania kompetencji. 22 proc. planuje podwyżki wynagrodzeń, a 21 proc. – większą elastyczność miejsca pracy. Zdaniem autorów raportu w kolejnych latach kluczowe znaczenie będzie miał reskilling (przekwalifikowanie) i upskilling (podnoszenie kwalifikacji) pracowników, m.in. w kontekście niekorzystnych trendów demograficznych i starzenia się społeczeństwa.

Raport „Niedobór talentów” został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 502 firm w Polsce. Badanie zrealizowano także globalnie w 41 krajach na grupie blisko 40 000 przedsiębiorstw, w terminie 1-31 października 2025 r.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
