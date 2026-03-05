REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody

Mimo wojny w Zatoce Perskiej, firmy zagraniczne, w tym polskie, utrzymują inwestycje. Eksperci wskazują powody

05 marca 2026, 08:22
Zagraniczne firmy, w tym polskie, nie rezygnują z inwestycji w Zatoce Perskiej mimo wojny. Eksperci wskazują powody
Zagraniczne firmy, w tym polskie, nie rezygnują z inwestycji w Zatoce Perskiej mimo wojny. Eksperci wskazują powody
Mimo wojny w Zatoce Perskiej, zagraniczne firmy - w tym polskie - nie rezygnują z inwestycji; zdaniem ekspertów zakłócenia są przejściowe, a region ma długoterminowe atuty - informuje „Pb”. Wiele firm utrzymuje swoje plany, widząc stabilność rynku i możliwości rozwoju, pomimo bieżących trudności.

Cytowani przez „PB” eksperci oceniają, że wojna w Zatoce Perskiej nie powinna spowodować exodusu zagranicznych firm, które tam działają lub planują tam inwestycje.

Wojna w Zatoce Perskiej a zagraniczne inwestycje

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju Maciej Białko powiedział gazecie, że efektem irańskich ataków odwetowych po uderzeniach USA i Izraela są incydenty związane ze spadającymi odłamkami, a także czasowe zakłócenia operacyjne w wybranych obszarach infrastruktury Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kluczowa infrastruktura jednak - jak zaznaczył - działa i nie obserwuje się masowego wycofywania się zagranicznych firm ani zawieszania działalności operacyjnej.

Polskie firmy w regionie

Marek Buczak, dyrektor departamentu zarządzania funduszem ekspansji zagranicznej w PFR TFI wskazał na rozmowy z polskimi firmami przemysłowymi, przetwórstwa żywności oraz z obszaru nowych technologii o wejściu na rynek Arabii Saudyjskiej i krajów regionu. „Po wybuchu konfliktu w Iranie podtrzymują chęć realizacji zapowiadanych projektów, czym zyskują też w oczach saudyjskich partnerów, którzy widzą, że ich intencje są szczere" - dodał. Jak zaznaczył, decyzje o inwestycjach zagranicznych – nie tylko w tym regionie – nie są podejmowane pod wpływem chwili, a horyzont oceny projektów często obejmuje 10-20 lat.

Długoterminowa perspektywa inwestycji

„PB” zwraca uwagę, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działa kilkaset podmiotów powiązanych z Polską - spółek z polskim kapitałem, oddziałów firm zarejestrowanych w Polsce, przedstawicielstw handlowych oraz przedsiębiorstw operujących poprzez lokalnych partnerów i dystrybutorów. Gazeta przytacza dane PAIH, że polskie firmy obecne w Emiratach działają w sektorze budownictwa, inżynierii, przemysłu spożywczego, FMCG, meblarskim, wyposażenia wnętrz, kosmetycznym, farmaceutycznym, IT, nowych technologii, przemyśle obronnym, lotniczym oraz w logistyce i handlu reeksportowym. Część z nich realizuje projekty inwestycyjne o znaczeniu produkcyjnym i technologicznym.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
