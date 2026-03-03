Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców to fikcja? Rada Przedsiębiorczości mówi dość

Urzędnicy boją się stosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorczości mówi dość. Należy wprowadzić dodatkowe przepisy prawne mówiące o tym, że stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców i obywateli nie tylko nie rodzi ryzyka odpowiedzialności karnej, ale podlega wyraźnej ochronie prawnej.

Zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców to fikcja?

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o pilne podjęcie działań legislacyjnych, które zapewnią rzeczywiste stosowanie przez organy władzy publicznej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców i obywateli. Zdaniem środowiska przedsiębiorców, mimo obowiązywania odpowiednich przepisów, zasada ta w praktyce nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań.

Martwy przepis prawny

Prowadzenie działalności gospodarczej niezmiennie wiąże się z wyzwaniami rynkowymi, rosnącą konkurencją międzynarodową oraz koniecznością stałej innowacyjności. Polskie firmy są gotowe mierzyć się z tymi wyzwaniami. Niestety, wciąż znaczną część energii i zasobów przedsiębiorcy muszą przeznaczać na rozstrzyganie niejasności interpretacyjnych oraz poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów.

– Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców miała realnie poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś widzimy, że bez zapewnienia bezpieczeństwa prawnego urzędnikom pozostaje ona w dużej mierze martwą literą prawa. Urzędnicy, obawiając się odpowiedzialności karnej, często nie stosują tej zasady w praktyce. Państwo powinno jednoznacznie chronić funkcjonariuszy, którzy w dobrej wierze stosują prawo w sposób przyjazny obywatelom i przedsiębiorcom – tylko wtedy zasada ta może spełnić swój cel – mówi Łukasz Berantowicz, prezes ZP BCC.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść przedsiębiorców - podstawa prawna

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców została wyrażona w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz w art. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Prawa przedsiębiorców obejmuje ona również wątpliwości faktyczne. Intencją ustawodawcy było zwiększenie pewności prawa oraz wzmocnienie zaufania pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami.

W ocenie Rady Przedsiębiorczości funkcjonujące obecnie regulacje wymagają pilnego uzupełnienia. Choć przedsiębiorcy zostali formalnie wyposażeni w odpowiednie uprawnienia, to przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych powodują, że urzędnicy – w obawie przed konsekwencjami – często nie korzystają z możliwości rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli.

Ochrona urzędników stosujących zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli

Zgodnie z art. 231 § 1 ustawy Kodeksu Karnego, funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. W praktyce przepis ten bywa interpretowany w sposób zniechęcający do podejmowania decyzji korzystnych dla przedsiębiorców w sytuacjach niejednoznacznych. Rada Przedsiębiorczości stoi na stanowisku, że nadszedł czas, aby państwo wysłało jasny sygnał: stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców i obywateli nie tylko nie rodzi ryzyka odpowiedzialności karnej, ale powinno podlegać wyraźnej ochronie prawnej.

W związku z tym Rada proponuje zmiany polegające na wprowadzeniu tzw. kontratypu, który wyłączałby odpowiedzialność karną funkcjonariusza publicznego działającego w usprawiedliwionym przekonaniu, że zachodzi wątpliwość podlegająca rozstrzygnięciu na korzyść przedsiębiorcy lub podatnika. Zdaniem Rady, tylko zapewnienie bezpieczeństwa prawnego również samym urzędnikom pozwoli w pełni urzeczywistnić cel, jaki przyświecał wprowadzeniu tej zasady. Apel Rady Przedsiębiorczości wynika z przekonania, że partnerskie relacje między państwem a biznesem stanowią fundament silnej, stabilnej i konkurencyjnej gospodarki.

