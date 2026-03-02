REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Minister Agnieszka Majewska stanowczo o projekcie ustawy o PIP: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji firm

Minister Agnieszka Majewska stanowczo o projekcie ustawy o PIP: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji firm

02 marca 2026, 12:56
ustawa o pip projekt zastrzeżenia rzecznik mśp
Ustawa o PIP (projekt) - zastrzeżenia Rzecznik MŚP
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, minister Agnieszka Majewska, stanowczo o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji funkcjonowania firmy.

Minister Agnieszka Majewska o projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

W związku z prowadzonymi przez Sejm pracami nad projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawiła swoje stanowisko w wystąpieniu skierowanym do Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rzecznik MŚP z aprobatą odnosi się do celu projektu, jakim jest wzmocnienie roli i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Jednocześnie podtrzymuje negatywną ocenę kluczowego rozwiązania przewidzianego w projekcie – przyznania inspektorom pracy uprawnienia do ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej.

Rzecznik MŚP: może prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji firmy

„Wielu przedsiębiorców obawia się, że jeszcze przed ewentualnym uprawomocnieniem się decyzji wydawanych przez okręgowych inspektorów pracy inne organy administracji publicznej w tym zwłaszcza Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organy podatkowe będą inicjowały we własnym zakresie odrębne postępowania wobec podmiotów objętych takim rozstrzygnięciem. Może to prowadzić do chaosu prawnego i poważnej dezorganizacji funkcjonowania firmy– wskazuje Minister Majewska.

Projekt ustawy PIP może naruszać zasadę pewności prawa i równowagi stron postępowania

Rzecznik MŚP ma również zastrzeżenia natury konstytucyjnej oraz systemowej. W jej ocenie projektowane rozwiązanie może naruszać zasadę pewności prawa i równowagi stron postępowania. Szczególne wątpliwości budzi możliwość nadawania decyzjom okręgowych inspektorów pracy rygoru natychmiastowej wykonalności. – „Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy jest środkiem nieadekwatnym do charakteru tego rozstrzygnięcia. Może prowadzić do nieodwracalnych skutków dla przedsiębiorcy, zanim sprawa zostanie prawomocnie rozstrzygnięta przez sąd” – podkreśla Rzecznik MŚP.

Nakaz usunięcia stwierzdzonych naruszeń przed wydaniem decyzji na plus

Minister Majewskiej pozytywnie ocenia rozwiązanie wprowadzone na końcowym etapie prac rządowych, polegające na poprzedzeniu wydania decyzji nakazem usunięcia stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów w tym zakresie, tak aby zapewnić ich jednoznaczność i przewidywalność.

Niepewność prawna i inne zastrzeżenia do ustawy o PIP

W swoim wystąpieniu Rzecznik MŚP zwraca także uwagę na ryzyko niepewności prawnej w okresie pomiędzy wydaniem decyzji administracyjnej a jej prawomocnym zweryfikowaniem przez sąd. Zastrzeżenia dotyczą również m.in.:

  • zakresu ochrony osoby uznanej za pracownika,
  • możliwości uchylenia decyzji inspektora pracy przez sąd,
  • zasad zabezpieczenia roszczeń w toku postępowania,
  • zmiany wymiaru kar za naruszenia przepisów prawa pracy,
  • potrzeby wydłużenia vacatio legis projektowanych przepisów.

Zbyt krótkie konsultacje projektu

Rzecznik MŚP krytycznie oceniła również tryb konsultacji projektu. – „Dążenie do realizacji celów związanych ze zwalczaniem nieprawidłowości na rynku pracy nie powinno odbywać się kosztem szeroko otwartego i rzetelnie prowadzonego dialogu społecznego. Siedmiodniowy termin konsultacji tak istotnej zmiany systemowej nie pozwala na przygotowanie pogłębionej, miarodajnej opinii” – zaznacza Minister Majewska.

Wszystkie przedstawione uwagi i propozycje zmian są efektem szerokich konsultacji prowadzonych przez Rzecznika MŚP ze środowiskiem przedsiębiorców, w szczególności z sektora małych i średnich firm. Celem stanowiska jest zapewnienie równowagi pomiędzy skuteczną ochroną pracowników a stabilnością warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pewnością prawa dla przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik MŚP

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
