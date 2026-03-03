REKLAMA

Darmowe szkolenia ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - marzec 2026

Darmowe szkolenia ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - marzec 2026

03 marca 2026, 10:21
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
ZUS

Wrocławski ZUS organizuje darmowe szkolenia dla prowadzących działalność gospodarczą. Odbędą się w marcu 2026 r. Dotyczą stażowego i ulg. Będzie również bezpłatny dyżur telefoniczny.

Stażowe i ulgi dla działalności gospodarczej - dyżur telefoniczny ZUS

Stażowe, ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą to tematy szkoleń i dyżurów telefonicznych, jakie oferuje wrocławski ZUS w marcu. - Stażowe – to nowy projekt więc nie tylko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też sprawia, że nasi klienci mają dużo pytań. Dla nich organizujemy w marcu Dyżur telefoniczny. Nasze konsultacje są bezpłatne – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

W dniach 4 i 18 marca 2026 r. w godzinach 10:00-12:00 pod numer telefonu 71 36 06 382 uruchamiamy dyżur telefoniczny na temat doliczania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Specjalista ZUS udzieli informacji dotyczących nowych regulacji prawnych i zaświadczeń z ZUS.

Dyżury telefoniczne ZUS

ZUS

Darmowe szkolenia ZUS - marzec 2026

  • 18.03.2026 r. w godzinach 12:00-13:30 „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”.
  • 25.03.2026 r. w godzinach 12:00-13:30 „Korekta dokumentów ubezpieczeniowych w oparciu o zawiadomienie o błędach”.

Marcowe szkolenia ZUS

ZUS

Rejestracja na szkolenia pod adresem email szkolenia_zus_wroclaw@zus.pl

Więcej informacji na naszej stronie - zakładka "Szkolenia" - ZUS.

