Darmowe szkolenia ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - marzec 2026
Wrocławski ZUS organizuje darmowe szkolenia dla prowadzących działalność gospodarczą. Odbędą się w marcu 2026 r. Dotyczą stażowego i ulg. Będzie również bezpłatny dyżur telefoniczny.
Stażowe, ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą to tematy szkoleń i dyżurów telefonicznych, jakie oferuje wrocławski ZUS w marcu. - Stażowe – to nowy projekt więc nie tylko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też sprawia, że nasi klienci mają dużo pytań. Dla nich organizujemy w marcu Dyżur telefoniczny. Nasze konsultacje są bezpłatne – zachęca Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
W dniach 4 i 18 marca 2026 r. w godzinach 10:00-12:00 pod numer telefonu 71 36 06 382 uruchamiamy dyżur telefoniczny na temat doliczania do stażu pracy okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Specjalista ZUS udzieli informacji dotyczących nowych regulacji prawnych i zaświadczeń z ZUS.
- 18.03.2026 r. w godzinach 12:00-13:30 „Ulgi w składkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Funkcjonalność portalu e-ZUS dla płatników składek”.
- 25.03.2026 r. w godzinach 12:00-13:30 „Korekta dokumentów ubezpieczeniowych w oparciu o zawiadomienie o błędach”.
Rejestracja na szkolenia pod adresem email szkolenia_zus_wroclaw@zus.pl
Więcej informacji na naszej stronie - zakładka "Szkolenia" - ZUS.
