Strona główna » Moja firma » Aktualności » Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?

Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?

23 lutego 2026, 15:18
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
Shutterstock

Ponad 6,5 tys. polskich firm ogłosiło w ubiegłym roku niewypłacalność, o niemal 18 proc. więcej niż w 2024 r.; najbardziej ucierpiały usługi i budownictwo - wynika z danych Coface. Firma szacuje, że w 2026 r. liczba przedsiębiorstw z problemami z płynnością wzrośnie do ok. 7,5 tys.

Usługi i budownictwo w czołówce niewypłacalności w Polsce w 2025 roku

Autorzy raportu podali, że sektor usług ma największy udział w ogólnej liczbie przypadków niewypłacalności - 1859 przedsiębiorstw przekłada się na 28 proc. całej liczby niewypłacalności. Z kolei budownictwo notuje jedną z najwyższych dynamik rok do roku; 1155 przedsiębiorstw budowlanych odpowiadało za 18 proc. całej liczby niewypłacalności.

Jak wojny handlowe wpłynęły na niewypłacalność?

Cytowany w raporcie wiceprezes Coface Paweł Tobis ocenił, że na sektory produkcyjne negatywny wpływ wywarły wydarzenia na rynkach światowych, w tym osłabienie koniunktury w strefie euro, napływ towarów importowanych – głównie z Azji – czy turbulencje w handlu zagranicznym wywołane wojnami celnymi zainicjowanymi przez USA. „Z drugiej strony należy odnotować rolę wysokiej bazy kosztowej – efekt zmian wynagrodzeń oraz wzrostu kosztów stałych, co w dużej mierze przyczynia się do kłopotów przedsiębiorców z takich sektorów jak handel i usługi” - zauważył.

Eksperci firmy wskazali, że większość trudności, na które polska gospodarka natrafiła w 2025 roku miało charakter zewnętrzny. Wymienili tu na eskalację wojen handlowych – wysokie cła oraz przedłużającą się niepewność co do ostatecznego kształtu polityki celnej, które „nadal mocno oddziałują na nasz eksport”. Zwrócili też uwagę, że chińscy eksporterzy, którzy napotkali wysokie cła na rynku amerykańskim, przekierowali znaczną część swojej nadprodukcji do krajów Unii Europejskiej, wywierając tym samym silną presję konkurencyjną na europejskich producentów.

Stagnacja w Niemczech

„Nie bez znaczenia nadal pozostaje stagnacja w Niemczech, kraj ten bowiem jest największym partnerem handlowym Polski. Warto dodać, że na wysoką liczbę niewypłacalnych firm wpłynęła także większa świadomość przedsiębiorców, którzy coraz częściej wybierają postępowanie restrukturyzacyjne zamiast upadłościowego” - ocenili autorzy.

Prognoza na 2026. Będzie gorzej?

W ocenie ekspertów Coface liczba niewypłacalności w nadchodzących miesiącach będzie w dużej mierze kształtował rosnący udział restrukturyzacji w postępowaniach niewypłacalnościowych. „Oznacza to, że w 2026 roku liczba przedsiębiorstw z problemami z płynnością wzrośnie prawdopodobnie do ok. 7,5 tys. przypadków. Jednak, dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu, dynamika tego wzrostu powinna wyraźnie wyhamować w porównaniu z latami 2023-2025” - uważają eksperci Coface.

Coface jest globalną firmą działająca w zakresie ubezpieczeń należności handlowych, informacji gospodarczej oraz windykacji.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
