Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? [WYWIAD]

Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? Co można zyskać jako przedsiębiorstwo poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu? Jaką formę działalności wybrać? Na nasze pytania odpowiada dyrektor Biegu Poland Business Run, Kamil Bąbel.

Działania charytatywne przedsiębiorców - element budowania marki

Redaktor infor.pl, Emilia Panufnik: Czy w dzisiejszych czasach firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna?

Dyrektor Biegu Poland Business Run, Kamil Bąbel: Dzisiaj działania społeczne przestają być dodatkiem do biznesu, a coraz częściej stają się jednym z elementów budowania wiarygodnej marki. Badania pokazują, że od 83% do 94% konsumentów oczekuje, że firmy będą robić coś więcej, niż tylko generować zysk. Wraz ze wzrostem zaangażowania w sprawy społeczne i środowiskowe, wzrasta również zaufanie do marki.

Misja i wartości przedsiębiorstw już dawno przestały być życzeniami wypisanymi na czterdziestoslajdowej prezentacji strategii firmy, do której nikt nigdy nie zagląda. Dziś nietrudno jest sprawdzić, czy firma działa w zgodzie z tymi komunikatami. Działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności, nie tylko wzmacnia autentyczność i długofalowe relacje z otoczeniem, ale redukuje też ryzyko utraty reputacji. Oczywiście to nie jest tak, że każda firma musi prowadzić działania charytatywne, aby utrzymać się na rynku, ale z pewnością wpływa to na postrzeganie takiej organizacji przez klientów, pracowników i partnerów biznesowych.

Formy działalności charytatywnej firm

Jakie formy działalności charytatywnej są najczęściej wybierane w biznesie?

Firmy najczęściej angażują się w działania związane ze zdrowiem, wsparciem osób z niepełnosprawnościami, edukacją, kulturą czy ochroną środowiska. Warto podkreślić, że nie tylko ważny jest obszar, ale również forma wsparcia. Poza wsparciem finansowym czy rzeczowym konkretnych inicjatyw czy organizacji, dużą popularnością cieszy się również wolontariat pracowniczy - pracownicy mogą wykorzystać określoną liczbę godzin swojej pracy na działalność wolontaryjną, co skutkuje nie tylko korzyścią społeczną dla beneficjentów takiej pomocy, ale też wpływa na dobrostan i poczucie sensu samych pracowników.

W charytatywnym biegu sztafetowym Poland Business Run staramy się łączyć kilka obszarów, tworząc wyjątkową platformę CSR-ową, którą firmy mogą wykorzystać do realizacji różnych celów: zachęcamy do aktywności fizycznej, integrujemy pracowników w firmach, wspieramy wellbeing, pomagamy osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii, a także dajemy szansę na wykorzystanie marketingowego potencjału wydarzenia.

Tylko autentyczna działalność charytatywna

Jakie działania są najbardziej wartościowe i dostrzegane przez społeczeństwo?

Największą wartość mają działania autentyczne, regularne i spójne z charakterem firmy. Społeczeństwo bardzo szybko wyczuwa, czy pomoc wynika z realnej potrzeby zaangażowania, czy jest wyłącznie elementem kampanii marketingowej. Dlatego najlepiej oceniane są inicjatywy długofalowe, które przynoszą konkretny efekt i pozwalają obserwować realną zmianę. Bardzo ważna jest również transparentność. Ludzie chcą wiedzieć, komu firma pomaga, w jaki sposób i jakie są efekty tych działań. Istotne jest też angażowanie pracowników, bo wtedy pomoc staje się częścią kultury organizacyjnej, a nie tylko działaniem prowadzonym przez zarząd czy dział marketingu.

Opłacalność działalności charytatywnej

Czy to się firmom opłaca czysto finansowo? Czy mogą liczyć na preferencje podatkowe?

Myślę, że preferencje podatkowe powinny być traktowane jako zachęta, a nie cel działalności charytatywnej. Jeśli mówimy o zaufaniu i autentyczności, w centrum strategii CSR powinno być wzmacnianie długofalowych relacji z otoczeniem, a nie osiąganie krótkoterminowych celów finansowych.

Działalność społeczna przede wszystkim buduje kapitał zaufania, a to w dłuższej perspektywie może przekładać się znacznie lepsze na korzyści biznesowe. Firmy zaangażowane społecznie często budują przewagę konkurencyjną w obszarze rekrutacji, retencji pracowników czy rozpoznawalności marki lub nawiązywania współpracy z partnerami biznesowymi i inwestorami.

Wybór działalności charytatywnej dla firmy

Jak wybrać formę działalności charytatywnej, gdy firma nie podejmowała jeszcze żadnych tego typu działań, ale chciałaby być kojarzona z cykliczną pomocą?

Najlepiej zacząć od odpowiedzi na pytanie, jakie wartości są bliskie firmie i jej pracownikom. Działania społeczne będą najbardziej skuteczne wtedy, gdy są naturalnym przedłużeniem kultury organizacyjnej. Warto zastanowić się, czy firma chce wspierać zdrowie, edukację, lokalną społeczność, sport, osoby z niepełnosprawnościami czy może działania ekologiczne. Bardzo dobrym rozwiązaniem na początek jest współpraca z doświadczoną organizacją społeczną taką jak np. nasza Fundacja Poland Business Run, która ma już sprawdzone narzędzia i może pomóc zaplanować zaangażowanie w sposób bezpieczny, transparentny i długofalowy.

Dziękuję za rozmowę.