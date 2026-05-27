Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca

Trwają zapisy na Poland Business Run 2026. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Firmy i inne zespoły mogą zgłosić swój udział tylko do 10 czerwca 2026 r.

Poland Business Run 2026

Poland Business Run, czyli największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, powraca w jubileuszowej, 15. edycji. Zaledwie kilka dni po otwarciu zapisów liczba zgłoszonych uczestników przekroczyła 22 tysiące. Tylko do 10 czerwca firmy i drużyny przyjaciół z całego świata mogą dołączyć do stacjonarnych biegów lub do formuły wirtualnej. Poland Business Run to nie tylko sportowa integracja i wspólna aktywność, ale przede wszystkim pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii.

Kiedy?

Warszawska edycja PBR odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 9:30 na terenie Lotniska Bemowo. Uczestnicy wystartują w 5-osobowych drużynach, a każdy z biegaczy pokona dystans 4 km. – Widzimy bardzo dużą mobilizację od pierwszych dni zapisów. Firmy wracają z kolejnymi zespołami, uczestnicy zachęcają znajomych, a do biegu dołączają nowe drużyny. To pokazuje, że jubileuszowa edycja Poland Business Run naprawdę porusza ludzi i przypomina, jak dużą siłę ma wspólne działanie – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

W tym roku organizatorzy ponownie przygotowali również formułę wirtualną, która potrwa od 31 sierpnia do 6 września i pozwala uczestnikom tworzyć drużyny ponad granicami i strefami czasowymi. Każdy zawodnik pokonuje 4 km we własnym tempie – na ulubionej trasie, bieżni czy z pomocą aplikacji lub zegarka sportowego. Ostateczny wynik drużyny pojawi się dopiero wtedy, gdy swój dystans ukończą wszyscy członkowie zespołu.

Biegom towarzyszyć będą także pikniki rodzinne w miasteczku biegowym oraz PBR Walk, czyli spacer drużynowy na trasie biegu głównego i PBR Kids – biegi dla dzieci na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych.

Biznes charytatywnie

Poland Business Run od lat łączy aktywność fizyczną ze wsparciem osób po amputacjach, mastektomii oraz z niepełnosprawnością ruchową. Środki zebrane dzięki uczestnikom przeznaczane są m.in. na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego. Tylko w ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 46 tysięcy uczestników, pomoc otrzymało 159 osób. Łącznie od 2012 roku Fundacja Poland Business Run wsparła blisko 1400 osób.

– To dla nas wyjątkowa edycja, bo świętujemy 15 lat Poland Business Run. Mimo upływu czasu idea biegu wciąż przyciąga tysiące osób i firm, które chcą pomagać. To oni tworzą historię tego wydarzenia przez ostatnie 15 lat – mówi Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Rejestracja na Poland Business Run 2026

Rejestracja do jubileuszowej edycji Poland Business Run potrwa do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizatorzy zachęcają, aby już teraz dołączyć do wyjątkowej odsłony wydarzenia i wspólnie tworzyć historię 15-lecia pomagania przez bieganie. Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie bieg.pbr.pl.

Źródło: Fundacja Poland Business Run