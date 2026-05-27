REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca

Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 maja 2026, 12:44
poland business run 2026
Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce
Źródło zewnętrzne

REKLAMA

REKLAMA

Trwają zapisy na Poland Business Run 2026. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Firmy i inne zespoły mogą zgłosić swój udział tylko do 10 czerwca 2026 r.

Poland Business Run 2026

Poland Business Run, czyli największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce, powraca w jubileuszowej, 15. edycji. Zaledwie kilka dni po otwarciu zapisów liczba zgłoszonych uczestników przekroczyła 22 tysiące. Tylko do 10 czerwca firmy i drużyny przyjaciół z całego świata mogą dołączyć do stacjonarnych biegów lub do formuły wirtualnej. Poland Business Run to nie tylko sportowa integracja i wspólna aktywność, ale przede wszystkim pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy?

Warszawska edycja PBR odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 9:30 na terenie Lotniska Bemowo. Uczestnicy wystartują w 5-osobowych drużynach, a każdy z biegaczy pokona dystans 4 km. – Widzimy bardzo dużą mobilizację od pierwszych dni zapisów. Firmy wracają z kolejnymi zespołami, uczestnicy zachęcają znajomych, a do biegu dołączają nowe drużyny. To pokazuje, że jubileuszowa edycja Poland Business Run naprawdę porusza ludzi i przypomina, jak dużą siłę ma wspólne działanie – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

W tym roku organizatorzy ponownie przygotowali również formułę wirtualną, która potrwa od 31 sierpnia do 6 września i pozwala uczestnikom tworzyć drużyny ponad granicami i strefami czasowymi. Każdy zawodnik pokonuje 4 km we własnym tempie – na ulubionej trasie, bieżni czy z pomocą aplikacji lub zegarka sportowego. Ostateczny wynik drużyny pojawi się dopiero wtedy, gdy swój dystans ukończą wszyscy członkowie zespołu.

Biegom towarzyszyć będą także pikniki rodzinne w miasteczku biegowym oraz PBR Walk, czyli spacer drużynowy na trasie biegu głównego i PBR Kids – biegi dla dzieci na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych.

REKLAMA

Biznes charytatywnie

Poland Business Run od lat łączy aktywność fizyczną ze wsparciem osób po amputacjach, mastektomii oraz z niepełnosprawnością ruchową. Środki zebrane dzięki uczestnikom przeznaczane są m.in. na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego. Tylko w ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 46 tysięcy uczestników, pomoc otrzymało 159 osób. Łącznie od 2012 roku Fundacja Poland Business Run wsparła blisko 1400 osób.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To dla nas wyjątkowa edycja, bo świętujemy 15 lat Poland Business Run. Mimo upływu czasu idea biegu wciąż przyciąga tysiące osób i firm, które chcą pomagać. To oni tworzą historię tego wydarzenia przez ostatnie 15 lat – mówi Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Rejestracja na Poland Business Run 2026

Rejestracja do jubileuszowej edycji Poland Business Run potrwa do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizatorzy zachęcają, aby już teraz dołączyć do wyjątkowej odsłony wydarzenia i wspólnie tworzyć historię 15-lecia pomagania przez bieganie. Szczegóły wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie bieg.pbr.pl.

Źródło: Fundacja Poland Business Run

Zobacz również:
Powiązane
RIO wyjaśnia: Jak gmina ma zorganizować zbiórkę za pośrednictwem portali internetowych
RIO wyjaśnia: Jak gmina ma zorganizować zbiórkę za pośrednictwem portali internetowych
Zbiórki. Kto zbiera więcej pieniędzy, a kto to robi skuteczniej? [RAPORT]
Zbiórki. Kto zbiera więcej pieniędzy, a kto to robi skuteczniej? [RAPORT]
Dobrostan zaczyna się w pracy. Znaczenie integracji życia zawodowego i osobistego dla kondycji psychicznej pracowników
Dobrostan zaczyna się w pracy. Znaczenie integracji życia zawodowego i osobistego dla kondycji psychicznej pracowników
Źródło: dziennik.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca
27 maja 2026

Trwają zapisy na Poland Business Run 2026. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Firmy i inne zespoły mogą zgłosić swój udział tylko do 10 czerwca 2026 r.
Droższy diesel uderza w przedsiębiorców. Firmy transportowe pod presją rosnących kosztów paliwa
27 maja 2026

W przeciwieństwie do prywatnych kierowców przedsiębiorcy w większości korzystają z diesla, którego cena wzrosła w większym stopniu, a także nie wpływa na nich obniżka VAT, który i tak odliczają - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Do 18 czerwca 2026 rejestracja i aktualizacja zakładów utrzymujących zwierzęta w PIW, do tego aplikacja IRZplus. Dotyczy nawet pszczelarzy
25 maja 2026

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.
Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?
25 maja 2026

W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.

REKLAMA

Miliony na audyt, grosze na komunikację. Dlaczego proces fuzji lub przejęcia może okazać się porażką mimo świetnego due diligence?
25 maja 2026

Mimo wielomiesięcznych i kosztownych procesów due diligence, wiele transakcji fuzji i przejęć (M&A) nie przynosi zakładanych rezultatów biznesowych. Dlaczego w pewnych sytuacjach inwestorzy tracą pieniądze, choć wydawało im się, że przejmowali firmę, która jest świetnie zarządzana i dochodowa? Eksperci wskazują, że przyczyna bardzo często leży nie w ukrytych wadach prawnych czy finansowych, lecz w błędach komunikacyjnych, nieprawidłowym podejściu do zarządzania nastrojami pracowników i wreszcie braku odpowiedniej strategii ogłoszenia transakcji, których skutki ujawniają się dopiero po przejęciu organizacji.
Polska mocna w technologii. 42 firmy w rankingu Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja 2026

Na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej znalazły się 42 spółki z Polski. Jak podaje „PB”, w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce było pięć polskich firm, natomiast obecnie są tam cztery.
KSC 2.0 już obowiązuje. Firmy muszą sprawdzić, czy mają nowy obowiązek
25 maja 2026

Od 7 maja 2026 r. działa samorejestracja w nowym Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Znowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tzw. ustawa o KSC 2.0.), wdrażająca unijną dyrektywę NIS2, objęła tysiące firm, które wcześniej nie podlegały tak szerokim obowiązkom – od producentów żywności i firm kurierskich, po zakłady chemiczne i producentów maszyn. Dla wielu z nich termin na zgłoszenie upływa 3 października 2026 r.
Boom w półprzewodnikach szansą dla Polski. Kluczowe będzie kształcenie inżynierów
22 maja 2026

Światowa branża półprzewodników do 2030 r. będzie potrzebować ok. milion dodatkowych specjalistów, w tym ponad 100 tys. inżynierów w Europie - wynika z opublikowanego w piątek raportu ManpowerGroup. Polska powinna mocniej postawić na kształcenie takich pracowników - uważają eksperci firmy.

REKLAMA

Jakie są modele zarządzania AI w firmie? Jak sprawdzić czy AI przynosi korzyści organizacji?
23 maja 2026

AI wdraża cała organizacja, a nie tylko działy IT. Jakie są modele zarządzania AI w firmie? Zmienia się charakter pracy wykonywanej przez ludzi. Dziś chodzi o rozszerzanie możliwości człowieka dzięki współpracy ze sztuczną inteligencją. Jak sprawdzić czy AI przynosi korzyści organizacji?
Blokada wiz paraliżuje biznes? Firmy nie mogą realizować zagranicznych zleceń
22 maja 2026

W odcinaniu się od afery wizowej PiS rząd posuwa się do granic absurdu. Urzędnicy nie wydają pozwoleń na pracę i wiz osobom spoza UE, których polskie firmy potrzebują, żeby realizować zagraniczne kontrakty - informuje „PB"
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA