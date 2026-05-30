Większościowy udziałowiec może być bez ZUS?

Większościowy udziałowiec może być bez ZUS?

30 maja 2026, 04:00
Większościowy udziałowiec może być bez ZUS?
Problematyka podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od lat budzi istotne wątpliwości praktyczne. Szczególne kontrowersje dotyczyły sytuacji wspólników dominujących, posiadających niemal całość udziałów w spółce, którzy w praktyce sprawują pełną kontrolę nad jej działalnością.

Wspólnik większościowy a brak obowiązku ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wspólnicy spółek posiadający znaczną większość udziałów (99%) nie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 8 ust 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W tym zakresie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na Uchwałę Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 r. (sygn. III UZP 8/23). Wskazano w niej, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o., który posiada 99 procent udziałów nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wskazano w niej, że główną osią sporu jest fakt czy niewielka różnica dzieląca wspólnika spółki jednoosobowej a wspólnika spółki dwuosobowej, w której posiada 99% udziałów jest na tyle znacząca, aby objąć go ubezpieczeniami społecznymi.

W ocenie Sądu Najwyższego odpowiedź na to pytanie nie może być inna niż negatywna. Kwestia tego czy wspólnik posiada 99% udziałów nie ma znaczenia w kontekście brzmienia przepisu. Zgodnie z nim tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym obejmuje wyłącznie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Wspólnik w dwuosobowej spółce z o.o. niezależnie od liczby posiadanych udziałów nie zmienia swojego statusu prawnego i nie można go uznać za wspólnika spółki jednoosobowej. Dodatkowo należało wskazać, iż ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie definiuje w sposób odrębny wspólnika spółki z o.o., a jedynie wskazuje na wspólnika spółki jednoosobowej, za którą zgodnie z stanowiskiem Sądu należy uznawać jednoosobową spółkę kapitałową, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika zgodnie z brzmieniem art. 4 § 1 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Granice wykładni przepisów ZUS w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy odniósł się również do kwestii możliwości powstania luki prawnej uznając ten zarzut za bezprzedmiotowy. Podleganie ubezpieczeniom społecznym zostaje jasno określone przez ustawodawcę, natomiast zasada powszechności ubezpieczeń społecznych również będzie miała swoje granice. Konstytucja jasno bowiem wskazuje, iż zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Jeżeli więc w ustawie wskazano na objęcie ubezpieczeniami wspólnika spółki jednoosobowej to taka była intencja ustawodawcy i nie jest możliwe z brzmienia przepisu wykreowania nowego tytułu do objęcia ubezpieczeniami wspólników dominujących posiadających 99% udziałów.

W późniejszym czasie Sąd Najwyższy również w wyroku z 15 stycznia 2025 roku (sygn. I USKP 164/24) odniósł się do tej kwestii. Istotnym elementem omawianego zagadnienia była kwestia odniesienia się przez Sąd Najwyższy do uchwały z 21 lutego 2024 r. (III UZP 8/23). W wyroku z 15 stycznia 2025 r. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na wątpliwości dotyczące składu orzekającego, w jakim uchwała ta została podjęta, wskazując, że została ona wydana z udziałem sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw., co w świetle uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. mogło rodzić zarzut nienależytej obsady sądu.

Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy nie zakwestionował merytorycznego kierunku wykładni przyjętego w tej uchwale. Przeciwnie, wskazał, że nie jest wystarczające samo powołanie się na jej sentencję, lecz konieczne jest szersze przedstawienie problemu oraz oparcie rozstrzygnięcia na utrwalonej już linii orzeczniczej (m.in. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 30 listopada 2023 r., III USKP 17/23 oraz z dnia 7 stycznia 2024 r., III USKP 73/23) która wskazywała na prymat wykładni językowej oraz zakaz rozszerzania tytułów ubezpieczeniowych.

Stanowisko w przywołanych wyżej wyrokach oraz postanowieniach podkreślono, że niedopuszczalne jest „poszukiwanie na siłę” tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi wbrew jednoznacznej treści przepisów oraz świadomej decyzji wspólnika co do wyboru formy prowadzenia działalności. System ubezpieczeń społecznych, choć dąży do powszechności, nie obejmuje wszystkich osób, a objęcie nim będzie wymagało istnienia podstawy prawnej, która będzie na to wskazywała.

W tym kontekście należy uznać, że mimo formalnych wątpliwości dotyczących składu orzekającego, sama teza uchwały, zgodnie z którą wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym, pozostaje spójna z kierunkiem orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Jagoda Trela - Doradca Podatkowy Managing Partner

Moja firma
B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy 2026. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu
29 maja 2026

B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy od stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od maja 2026 r. w sektorze prywatnym. Nowe przepisy podnoszą rangę innych niż umowa o pracę form zarobkowania. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu.
Większościowy udziałowiec może być bez ZUS?
30 maja 2026

Problematyka podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od lat budzi istotne wątpliwości praktyczne. Szczególne kontrowersje dotyczyły sytuacji wspólników dominujących, posiadających niemal całość udziałów w spółce, którzy w praktyce sprawują pełną kontrolę nad jej działalnością.
Sukcesja bez rodzinnej wojny. Czy polski biznes jest gotowy? [Gość INFOR.PL]
29 maja 2026

W ciągu zaledwie trzech lat fundacje rodzinne stały się jednym z najważniejszych tematów w polskim biznesie rodzinnym. Dla jednych są szansą na uporządkowanie kwestii majątkowych, dla innych – początkiem trudnych rozmów. Jak jednak podkreślała Agnieszka Dziewicka, Head of Family Office w Bank Pekao S.A., fundacja rodzinna nie jest prostym narzędziem do „optymalizacji podatkowej”, ale długofalowym projektem budowania rodzinnego dziedzictwa.
Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? [WYWIAD]
28 maja 2026

Czy dziś firma musi podejmować działania charytatywne, aby była doceniana i konkurencyjna? Co można zyskać jako przedsiębiorstwo poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu? Jaką formę działalności wybrać? Na nasze pytania odpowiada dyrektor Biegu Poland Business Run, Kamil Bąbel.

Kontrahent nie wykonał umowy - odstąpienie, odszkodowanie czy kara umowna? Praktyczny przewodnik dla firm
28 maja 2026

Kontrahent nie dowiózł? Nie wykonał usługi? Nie dostarczył towaru? Przestał odbierać telefonu? Wysłał lakoniczne „pracujemy nad tym”, choć termin minął dwa tygodnie temu? I teraz pojawia się klasyczne pytanie przedsiębiorcy: co robić? Odstąpić od umowy? Żądać odszkodowania? Naliczyć karę umowną? A może wszystko naraz?
Branża logistyczna walczy o pracowników. Najtrudniej znaleźć kierowców i operatorów
28 maja 2026

Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy oraz spedytorzy należą do najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce – wynika z opublikowanego raportu ManpowerGroup. Blisko 70 proc. firm z tej branży w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało problemy z rekrutacją nowych pracowników.
Poland Business Run 2026 - największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Zapis do 10 czerwca
27 maja 2026

Trwają zapisy na Poland Business Run 2026. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce. Firmy i inne zespoły mogą zgłosić swój udział tylko do 10 czerwca 2026 r.
Droższy diesel uderza w przedsiębiorców. Firmy transportowe pod presją rosnących kosztów paliwa
27 maja 2026

W przeciwieństwie do prywatnych kierowców przedsiębiorcy w większości korzystają z diesla, którego cena wzrosła w większym stopniu, a także nie wpływa na nich obniżka VAT, który i tak odliczają - czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Do 18 czerwca 2026 rejestracja i aktualizacja zakładów utrzymujących zwierzęta w PIW, do tego aplikacja IRZplus. Dotyczy nawet pszczelarzy
25 maja 2026

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina: ustawa z 18 marca 2026 nakłada nowe obowiązki na posiadaczy zwierząt gospodarskich. Do 18 czerwca 2026 musisz zarejestrować zakład lub zaktualizować dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii (PIW). Dotyczy to hodowców bydła, świń, koni, drobiu, owiec, kóz, a nawet pszczelarzy. Sprawdź, co musisz zrobić i jak to załatwić.
Gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie?
25 maja 2026

W Polsce gwałtownie rośnie liczba sukcesji. Czy firmy poradzą sobie z największą od dekad zmianą pokoleniową w biznesie? Przedsiębiorcy są świadomi problemu, bo aż 70% z nich przyznaje, że planowanie przekazania sterów przedsiębiorstwa i umacnianie ładu rodzinnego to jeden z ich priorytetów na najbliższe 5 lat.
