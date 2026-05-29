B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy 2026. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu

B2B i umowy zlecenia wliczane do stażu pracy od stycznia 2026 r. w sektorze publicznym i od maja 2026 r. w sektorze prywatnym. Nowe przepisy podnoszą rangę innych niż umowa o pracę form zarobkowania. Nadchodzi zmiana społecznego postrzegania freelancingu.

Planowane przepisy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakładają, że od 2026 roku (od 1 stycznia dotyczy to pracowników sektora publicznego, a od 1 maja firm prywatnych i pozostałych pracodawców) do stażu pracy będą mogły być wliczane także okresy przepracowane w ramach działalności gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie. Oznacza to, że doświadczenie zdobywane poza etatem będzie uwzględniane m.in. przy ustalaniu prawa do dłuższego urlopu, dodatków stażowych czy innych uprawnień pracowniczych.

Wliczanie okresów pracy na B2B i umowach cywilnoprawnych do stażu pracy to ważny sygnał, że rynek zaczyna dostrzegać realia nowoczesnej pracy opartej często na modelu hybrydowym. Dziś freelancerzy i samozatrudnieni często budują wieloletnie kariery, współpracują z wieloma firmami jednocześnie, rozwijają kompetencje szybciej niż w modelu etatowym i odpowiadają za strategiczne projekty, a mimo to formalnie - w świetle prawa - są traktowani tak, jakby nie mieli doświadczenia zawodowego.

41% freelancerów pracuje tylko na zleceniach

To może być przełom dla osób, które świadomie wybierają freelancing jako swoją ścieżkę kariery opartą na elastyczności i niezależności, ale i szybszym rozwoju kompetencji. Potwierdzają to także dane Useme z 2025 roku, zgodnie z którymi 41% freelancerów traktuje zlecenia rozliczane na podstawie umów cywilnoprawnych jako swoje jedyne źródło utrzymania, a kolejne 33% łączy freelancing z etatem. To oznacza, że coraz więcej specjalistów świadomie wybiera elastyczne formy współpracy, traktując je nie jako etap przejściowy, ale jako długoterminową ścieżkę zawodową.

Zmiana społecznego postrzegania freelancingu

Idąc dalej, nowe przepisy mogą też zmienić społeczne postrzeganie freelancingu. Przez lata wokół B2B czy umów cywilnoprawnych funkcjonował stereotyp „gorszej” formy zatrudnienia. Oczywiście, dotyczy to sytuacji, gdy taki model współpracy jest świadomym ruchem, a nie formą fikcyjnego etatu. Formalne uznanie tego doświadczenia w stażu pracy pokazuje, że elastyczne modele pracy stają się pełnoprawnym elementem rynku pracy, a nie wyjątkiem od reguły. To także sygnał, że polskie prawo pracy zaczyna stopniowo dostosowywać się do zmian, które na świecie trwają już od lat.

Autorka: Monika Ciszek, COO w platformie Useme, specjalizującej się w łączeniu freelancerów ze zleceniodawcami

