Jak freelancer może zbudować poduszkę finansową? [PORADNIK]

Kobiety w zarządach? Wciąż daleko do równości! W co piątej spółce rządzą tylko mężczyźni

Mimo rosnącej świadomości na temat równości płci, udział kobiet we władzach spółek z WIG140 wciąż rozczarowuje. Na koniec 2024 roku kobiety stanowiły zaledwie 18,4% zarządów i rad nadzorczych, a w co piątej firmie władze były wyłącznie męskie. Tempo zmian jest dramatycznie wolne – w ciągu roku odsetek kobiet wzrósł o zaledwie 0,4 pkt proc. Ekspertki alarmują: bez realnych działań, takich jak mentoring czy regulacje prawne, nie osiągniemy prawdziwej różnorodności. Dlaczego awans kobiet wciąż napotyka bariery? Sprawdź, co mówią dane i jakie rozwiązania mogą przyspieszyć zmiany.