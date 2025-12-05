BCC Mixer: Więcej niż networking - merytoryczna wymiana, realna współpraca

Networking od lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju biznesu. To właśnie bezpośrednie spotkania — rozmowy przy jednym stole, wymiana doświadczeń, spontaniczne pomysły - prowadzą do przełomowych decyzji, nowych partnerstw czy nieoczekiwanych szans. W świecie, w którym technologia umożliwia kontakt na odległość, siła osobistych relacji wciąż pozostaje niezastąpiona. Dlatego wydarzenia takie jak BCC Mixer pełnią kluczową rolę: tworzą przestrzeń, w której wiedza, inspiracja i biznes spotykają się w jednym miejscu.

27 listopada w Warsaw Presidential Hotel odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie BCC Mixer.

Networking - Klucz do sukcesu biznesowego

BCC Mixer to jedno z najważniejszych wydarzeń networkingowych organizowanych przez Business Centre Club. Co roku gromadzi kilkuset przedsiębiorców – prezesów, właścicieli firm i menedżerów z całego kraju. To przestrzeń, w której rozmowy przy okrągłych stołach stają się początkiem nowych projektów, partnerstw i przyjaźni.

BCC Mixer: Merytoryczna Wymiana Wiedzy i Współpraca

Listopadowa edycja wprowadziła nową formułę: oprócz tradycyjnych rund stolikowych pojawiły się również tematyczne stoliki z ekspertami-koordynatorami, które pozwoliły uczestnikom skupić się na wybranych obszarach działalności. Dyskusje dotyczyły m.in. technologii i IT / sztucznej inteligencji, nowoczesnej żywności i zrównoważonego łańcucha dostaw, cyberbezpieczeństwa w praktyce – od ochrony po polisę, a także zarządzania i przywództwa przyszłości.

Dlaczego warto uczestniczyć w BCC Mixer?

- BCC Mixer to przestrzeń, w której łączymy ludzi, idee i doświadczenia. Wprowadzając nowe formaty, takie jak stoliki tematyczne, konsekwentnie rozwijamy formułę spotkań tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszej społeczności. Wierzę, że właśnie w takich inicjatywach rodzą się partnerskie relacje i projekty, które realnie wzmacniają polski biznes.” – powiedział dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Podczas wydarzenia wystąpił Nikolay Kirov - dyrektor Instytutu Biznesowej i Osobistej Efektywności BCC, którego wykład - "Las współpracy – o sztuce przetrwania i wzrostu w biznesie” spotkał się z zainteresowaniem uczestników.