REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 16:34
[Data aktualizacji 04 grudnia 2025, 17:16]
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
BCC

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedsiębiorcy przeciw zmianie ustawy o PIP

W Sejmie odbyła się dziś konferencja zorganizowana przez Klub Parlamentarny PSL oraz przedstawicieli najważniejszych organizacji pracodawców i przedsiębiorców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Business Centre Club reprezentował prezes Związku Przedsiębiorców BCC, Łukasz Bernatowicz. Podczas spotkania zwrócono uwagę, że projekt ustawy został przygotowany bez realnych konsultacji, w pośpiechu, a jego obecny kształt zagraża zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom, łamiąc podstawowe zasady konstytucyjne dotyczące stanowienia prawa.

REKLAMA

REKLAMA

ZP BCC jednoznacznie sprzeciwia się dalszemu procedowaniu ustawy w obecnej formie. Organizacja podkreśla, że proponowane przepisy wprowadzają nieproporcjonalne uprawnienia kontrolne i sankcyjne, które mogą sparaliżować działalność wielu firm.

Projekt, przygotowany bez rzetelnych konsultacji, godzi w interesy przedsiębiorców i narusza konstytucyjne zasady tworzenia prawa oraz ochrony swobód gospodarczych. Nie możemy zgodzić się na przepisy, które w rażący sposób naruszają równowagę między organem kontrolnym a przedsiębiorcą. Domagamy się rzetelnych konsultacji społecznych i uwzględnienia postulatów naszego środowiska – podkreśla Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC.

Polecamy: Kontrola inspekcji pracy i ZUS

REKLAMA

Mocne argumenty przedsiębiorców

ZP BCC zapowiada dalsze działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców i prowadzenia dialogu w procesie legislacyjnym. Główne tezy i argumenty przedstawione podczas konferencji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Naruszenie zasad prawidłowego stanowienia prawa: Projekt ingeruje w podstawy ustrojowe Państwowej Inspekcji Pracy i powstał bez oceny skutków regulacji, w trybie „wrzutkowym”, co stoi w sprzeczności ze standardami legislacyjnymi.
  2. Arbitralna władza PIP nad firmami: Nowe przepisy nadają inspektorom quasi-policyjne uprawnienia o charakterze uznaniowym, umożliwiają tworzenie niejawnych rejestrów danych oraz pozwalają na wstrzymywanie działalności firm bez realnego zagrożenia.
  3. Uderzenie w MŚP – fundament polskiej gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa poniosą największe koszty administracyjne, a nieprzewidywalność decyzji PIP może prowadzić do paraliżu ich działalności. Projekt traktuje przedsiębiorców jak domyślnie „podejrzanych”, a nie partnerów rynku pracy.
  4. Negatywne konsekwencje także dla pracowników: Chaos decyzyjny i brak kontroli nad inspektorami może prowadzić do konfliktów. Zamiast poprawy bezpieczeństwa pracy projekt stwarza środowisko niepewności. Faktyczna poprawa działania PIP wymaga profesjonalizacji i dofinansowania, a nie rozszerzania uprawnień kosztem bezpieczeństwa prawnego.
  5. Brak konsultacji – lekceważenie partnerów społecznych: Organizacje podkreślają, że nie zostały dopuszczone do dialogu, a ich uwagi zostały zignorowane, co podważa zaufanie do państwa i przeczy deklaracjom o otwartości na dialog społeczny.

W konferencji wzięli udział:

  • PSL – Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Marek Sawicki;
  • Business Centre Club – Łukasz Bernatowicz;
  • Federacja Przedsiębiorców Polskich – Marek Kowalski;
  • Izba Gospodarki Elektronicznej – Magda Sudoł-Kutkiewicz;
  • Konfederacja Lewiatan – Robert Lisicki;
  • Krajowa Izba Gospodarcza – Piotr Soroczyński;
  • OPZZ; Polska Grupa Mleczarska – Jarosław Malczewski;
  • Pracodawcy RP – Piotr Rogowiecki; SoDA – Przemysław Mikus;
  • Związek Rzemiosła Polskiego – Jan Klimek.
Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Będą odszkodowania za przekształcenie umów przez PIP? W nowej wersji projektu pojawiły się nowe, istotne zapisy
Będą odszkodowania za przekształcenie umów przez PIP? W nowej wersji projektu pojawiły się nowe, istotne zapisy
Reforma PIP może zdestabilizować polski sektor IT. SoDA apeluje o pilne korekty projektu
Reforma PIP może zdestabilizować polski sektor IT. SoDA apeluje o pilne korekty projektu
Przekształcanie zleceń w umowy o pracę – uprawnienia PIP istotnie ograniczone. Co wynika z najnowszej wersji projektu?
Przekształcanie zleceń w umowy o pracę – uprawnienia PIP istotnie ograniczone. Co wynika z najnowszej wersji projektu?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
04 gru 2025

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Bruksela wycofuje się z kontrowersyjnego przepisu. Ta zmiana dotknie miliony pracowników w całej Europie, w tym w Polsce
04 gru 2025

Obowiązkowe szkolenia z obsługi sztucznej inteligencji miały objąć praktycznie każdą firmę korzystającą z narzędzi AI. Tymczasem Komisja Europejska niespodziewanie zaproponowała rewolucyjną zmianę, która może całkowicie przewrócić dotychczasowe plany przedsiębiorców. Co to oznacza dla polskich firm i ich pracowników? Sprawdź, zanim będzie za późno.
Optymalizacja podatkowa. Praktyczne spojrzenie na finansową efektywność przedsiębiorstwa
03 gru 2025

Optymalizacja podatkowa. Pozwala legalnie obniżyć obciążenia, zwiększyć płynność finansową i budować przewagę konkurencyjną. Dzięki przemyślanej strategii przedsiębiorstwa mogą zachować więcej środków na rozwój, minimalizować ryzyko prawne i skuteczniej konkurować na rynku.
Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?

REKLAMA

Jeden podpis zmienił losy całej branży. Tysiące Polaków czeka przymusowa zmiana
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, która wywraca do góry nogami polski sektor futrzarski wart setki milionów złotych. Hodowcy norek i lisów mają czas do końca 2033 roku na zamknięcie działalności. Za nimi stoją tysiące pracowników, których czekają odprawy i poszukiwanie nowego zajęcia. Co oznacza ta historyczna zmiana dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i zwierząt?
3 tys. zł na jeden pojazd. Można już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów
01 gru 2025

Od 1 grudnia od godz. 10:00 firmy transportowe z przewozami do państw UE mogą już składać wnioski o dofinansowanie do wymiany tachografów. Na jeden pojazd należy się kwota do 3 tys. zł. Obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
28 lis 2025

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.
Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów
28 lis 2025

W czwartek, 27 listopada 2025 r. w Warsaw Presidential Hotel odbył się finał XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs ten ma na celu promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR oraz ESG. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej.

REKLAMA

Główny Inspektorat Sanitarny: kontrola produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych [Podsumowanie]
27 lis 2025

Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolską kontrolę produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych stosowanych m.in. w konserwacji drewna oraz materiałów budowlanych. Oto podsumowanie akcji.
Dłuższy termin na oświadczenie o korzystaniu z zamrożonej ceny prądu. Firmy z sektora MŚP będą miały czas do 30 czerwca 2026 r.
26 lis 2025

Rząd przyjął w środę [red. 26 listopada 2025 r.] projekt ustawy o przedłużeniu firmom z sektora MŚP do 30 czerwca 2026 r. czasu na złożenie swoim sprzedawcom energii elektrycznej, oświadczeń o korzystaniu z zamrożonych cen prądu w II połowie 2024 r.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA