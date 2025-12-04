Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Przedsiębiorcy przeciw zmianie ustawy o PIP

W Sejmie odbyła się dziś konferencja zorganizowana przez Klub Parlamentarny PSL oraz przedstawicieli najważniejszych organizacji pracodawców i przedsiębiorców, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Business Centre Club reprezentował prezes Związku Przedsiębiorców BCC, Łukasz Bernatowicz. Podczas spotkania zwrócono uwagę, że projekt ustawy został przygotowany bez realnych konsultacji, w pośpiechu, a jego obecny kształt zagraża zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom, łamiąc podstawowe zasady konstytucyjne dotyczące stanowienia prawa.

ZP BCC jednoznacznie sprzeciwia się dalszemu procedowaniu ustawy w obecnej formie. Organizacja podkreśla, że proponowane przepisy wprowadzają nieproporcjonalne uprawnienia kontrolne i sankcyjne, które mogą sparaliżować działalność wielu firm.

– Projekt, przygotowany bez rzetelnych konsultacji, godzi w interesy przedsiębiorców i narusza konstytucyjne zasady tworzenia prawa oraz ochrony swobód gospodarczych. Nie możemy zgodzić się na przepisy, które w rażący sposób naruszają równowagę między organem kontrolnym a przedsiębiorcą. Domagamy się rzetelnych konsultacji społecznych i uwzględnienia postulatów naszego środowiska – podkreśla Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC.

Mocne argumenty przedsiębiorców

ZP BCC zapowiada dalsze działania na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców i prowadzenia dialogu w procesie legislacyjnym. Główne tezy i argumenty przedstawione podczas konferencji:

Naruszenie zasad prawidłowego stanowienia prawa: Projekt ingeruje w podstawy ustrojowe Państwowej Inspekcji Pracy i powstał bez oceny skutków regulacji, w trybie „wrzutkowym”, co stoi w sprzeczności ze standardami legislacyjnymi. Arbitralna władza PIP nad firmami: Nowe przepisy nadają inspektorom quasi-policyjne uprawnienia o charakterze uznaniowym, umożliwiają tworzenie niejawnych rejestrów danych oraz pozwalają na wstrzymywanie działalności firm bez realnego zagrożenia. Uderzenie w MŚP – fundament polskiej gospodarki: Małe i średnie przedsiębiorstwa poniosą największe koszty administracyjne, a nieprzewidywalność decyzji PIP może prowadzić do paraliżu ich działalności. Projekt traktuje przedsiębiorców jak domyślnie „podejrzanych”, a nie partnerów rynku pracy. Negatywne konsekwencje także dla pracowników: Chaos decyzyjny i brak kontroli nad inspektorami może prowadzić do konfliktów. Zamiast poprawy bezpieczeństwa pracy projekt stwarza środowisko niepewności. Faktyczna poprawa działania PIP wymaga profesjonalizacji i dofinansowania, a nie rozszerzania uprawnień kosztem bezpieczeństwa prawnego. Brak konsultacji – lekceważenie partnerów społecznych: Organizacje podkreślają, że nie zostały dopuszczone do dialogu, a ich uwagi zostały zignorowane, co podważa zaufanie do państwa i przeczy deklaracjom o otwartości na dialog społeczny.

W konferencji wzięli udział: