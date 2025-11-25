REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 listopada 2025, 17:50
zabawki bezpieczeństwo nowe przepisy ue cyfrowy paszport
Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. W UE zaostrza się przepisy o bezpieczeństwie zabawek. Lista zakazanych w zabawkach chemikaliów się wydłuża. Dodatkowo Parlament Europejski wprowadza cyfrowy paszport ułatwiający kontrolę spełniania norm bezpieczeństwa przez zabawkę.

rozwiń >

Bezpieczeństwo zabawek w UE

Przyjęte we wtorek przepisy aktualizują dyrektywę o bezpieczeństwie zabawek z 2009 r., która okazała się przestarzała w czasach, gdy konsumenci coraz częściej kupują zabawki przez Internet, a na unijny rynek zaczęły napływać niespełniające norm bezpieczeństwa produkty spoza UE, zwłaszcza z Chin. Nowe regulacje są wynikiem wynegocjowanego jeszcze w kwietniu porozumienia między PE a państwami członkowskimi UE.

REKLAMA

REKLAMA

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. Nie możemy tego dłużej tolerować – powiedziała we wtorek w Strasburgu niemiecka europosłanka Marion Walsmann (EPL), sprawozdawczyni tematu z ramienia PE.

W 2023 r. 80 proc. importowanych do UE zabawek pochodziło z Chin. W 2024 r. zabawki znalazły się, zaraz po kosmetykach, na drugim miejscu wśród najczęściej zgłaszanych niebezpiecznych produktów konsumpcyjnych w UE.

Surowsze przepisy dot. bezpieczeństwa zabawek w UE

Przepisy rozszerzają listę chemikaliów zakazanych przy produkcji zabawek. Są już na niej substancje rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe dla rozrodczości. Teraz dołączą do nich chemikalia zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, oddechowego i szkodliwe dla skóry, a także tzw. wieczne chemikalia, czyli substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS). Substancje te niezwykle trudno rozkładają się w środowisku naturalnym i są szkodliwe dla zdrowia (np. mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby), ale popularne, bo zwiększają odporność produktów. Zakazane zostały też najbardziej niebezpieczne bisfenole (pożądane, bo nadają produktom giętkość) oraz substancje zapachowe w zabawkach dla najmłodszych dzieci i przeznaczonych do wkładania do ust, np. w gryzakach.

REKLAMA

Zanim zabawki trafią do obrotu, producenci będą musieli przeprowadzić ocenę ich bezpieczeństwa, w tym testy w zakresie palności, higieny i radioaktywności. W odniesieniu do zabawek cyfrowych producenci będą musieli zapewnić, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia psychicznego dzieci i np. nie uzależniają.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Producenci, importerzy, dystrybutorzy i sprzedawcy będą musieli zadbać o to, by ostrzeżenia dotyczące zabawek były zamieszczane w zrozumiałym języku. W przypadku jakichkolwiek doniesień o zagrożeniach będą musieli oni bezzwłocznie reagować, np. wstrzymać sprzedaż zabawek, oraz poinformować o tym odpowiednie organy rynkowe i konsumenckie.

Paszport cyfrowy zabawek w UE

Każda zabawka będzie musiała być wyposażona w paszport cyfrowy. Na jego podstawie sprawdzić będzie można, skąd pochodzi i czy spełnia unijne normy bezpieczeństwa; pomoże to organom celnym i nadzorczym w skutecznym kontrolowaniu rynku. Paszport wyposażony będzie w kod QR, za którego pomocą konsumenci będą też mogli własnoręcznie prześledzić informacje dotyczące zabawki.

CE, ostrzeżenia dot. bezpieczeństwa i cyfrowe paszporty dla zabawek

Przepisy nakładają dodatkowe zobowiązania na internetowe platformy handlowe. Będą musiały dopilnować, by sprzedawcy zamieszczali oznakowania zgodności zabawek z unijnymi normami bezpieczeństwa (oznakowanie CE), ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i cyfrowe paszporty. Niespełnienie wymogów zostanie uznane za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA).

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Nowe regulacje wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie i branża będą miały 4,5 roku na dostosowanie się do nich.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Bezpieczne zabawki - na co zwrócić uwagę?
Bezpieczne zabawki - na co zwrócić uwagę?
Zakupy z Chin sporo zdrożeją po likwidacji zasady de minimis. Nadchodzi ofensywa celna UE i USA wycelowana w chiński e-commerce
Zakupy z Chin sporo zdrożeją po likwidacji zasady de minimis. Nadchodzi ofensywa celna UE i USA wycelowana w chiński e-commerce
Unia Europejska jednak przyspiesza. Koniec tanich paczek z Chin już w 2026 roku
Unia Europejska jednak przyspiesza. Koniec tanich paczek z Chin już w 2026 roku
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł
25 lis 2025

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji - Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego podjął decyzje. Na projekty wpisujące się w ramy konkursowe przeznaczone zostanie dofinansowanie ponad 144,5 mln zł.
Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport
25 lis 2025

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. W UE zaostrza się przepisy o bezpieczeństwie zabawek. Lista zakazanych w zabawkach chemikaliów się wydłuża. Dodatkowo Parlament Europejski wprowadza cyfrowy paszport ułatwiający kontrolę spełniania norm bezpieczeństwa przez zabawkę.
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Opłata mocowa i kogeneracyjna wystrzelą w 2026. Firmy zapłacą najwięcej od dekady
21 lis 2025

W 2026 roku rachunki za prąd zmienią się bardziej, niż większość odbiorców się spodziewa. To nie cena kWh odpowiada za podwyżki, lecz gwałtowny wzrost opłaty mocowej i kogeneracyjnej, które trafią na każdą fakturę od stycznia. Firmy zapłacą nawet o 55 proc. więcej, ale koszt odczują także gospodarstwa domowe. Sprawdzamy, dlaczego ceny rosną i kto zapłaci najwięcej.
URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t
20 lis 2025

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
20 lis 2025

W 2024 roku wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła 587 miliardów złotych. To ogromna pula pieniędzy, która co roku trafia do przedsiębiorców. W skali Unii Europejskiej znaczenie tego segmentu gospodarki jest jeszcze większe, bo zamówienia publiczne odpowiadają za około 20 procent unijnego PKB. Mimo to wśród 33 milionów firm w UE tylko 3,5 miliona w ogóle próbuje swoich sił w przetargach. Reszta stoi z boku, choć mogłaby zyskać nowe źródła przychodów i stabilne kontrakty.
"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!
21 lis 2025

Obecnie w internecie znaleźć można wszystko. Bez trudu znajdziemy gotowe wzory umów, regulaminów, czy całe polityki. Takie rozwiązania kuszą prostotą, szybkością i przede wszystkim brakiem kosztów. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z ogólnodostępnego wzoru nieznanego autora zamiast zapłacić za konsultację prawną i przygotowanie dokumentu przez profesjonalistę.

REKLAMA

Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
19 lis 2025

Negocjacje poprzedzają zazwyczaj zawarcie bardziej skomplikowanych umów, w których do uzgodnienia pozostaje wiele elementów, często wymagających specjalistycznej wiedzy, wnikliwej oceny oraz refleksji. Negocjacje stanowią uporządkowany albo niezorganizowany przez strony ciąg wielu innych wzajemnie się uzupełniających albo wykluczających, w całości lub w części, oświadczeń, twierdzeń i zachowań, który dopiero na końcu ma doprowadzić do związania stron umową [1].
"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
18 lis 2025

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA