Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów

Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów

28 listopada 2025, 07:47
oprac. Iga Leszczyńska
Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów
BCC

W czwartek, 27 listopada 2025 r. w Warsaw Presidential Hotel odbył się finał XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs ten ma na celu promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR oraz ESG. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej.

Wolontariat i filantropia realnie wzmacniają nasze wspólnoty – budują odporność społeczną, która przygotowuje nas na wyzwania i kryzysy w różnych sytuacjach. To właśnie dzięki takim postawom możliwe jest tworzenie środowiska opartego na solidarności, wrażliwości i odpowiedzialności – powiedział prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przewodniczący Kapituły Konkursu Firma Dobrze Widziana Paweł Łukasiak,. Zaś prezes Business Centre Club (BCC) Jacek Goliszewski podkreślił, że Medal Solidarności Społecznej jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, które w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych. Wskazał, że chodzi o niesienie pomocy potrzebującym, wspieranie osób wykluczonych, a także o aktywne promowanie idei odpowiedzialności społecznej.

Laureaci XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana

  • A&A Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Akademia Przedsiębiorczości MENTOR Anna Rączkowiak
  • Anmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • ARCHE S.A.
  • AUCHAN Polska Sp. z o.o.
  • AUTOPART
  • AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A.
  • Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
  • Brose Sitech Sp. z o.o.
  • BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.
  • Chemar Rurociągi Sp. z o.o.
  • Cityboard Media Sp. z o.o.
  • DWÓR CZARNECKIEGO Helena Czarnecka
  • Elektro-BUD Sp. z o.o.
  • ENGAVE SPÓŁKA AKCYJNA
  • ESAB Spółka z o.o.
  • GLOBAL QUANTUM Sp.z o.o. Sp. K.
  • Grupa Progres Sp. z o.o.
  • Grupa PSB Handel S.A.
  • Grupa Redconst sp. z o.o.
  • HART-TECH Sp. z o.o.
  • Hegelmann Transporte Sp. z o.o.
  • INMED S.A.
  • Inwentaryzacje PRO Sp. z o.o.
  • Jabil Poland Sp. z o.o.
  • JAGA Recruitment Sp. z o.o.
  • KAJ Sp. z o.o.
  • KANCELARIA STANIEK&PARTNERS S.K.A.
  • Kitron Sp. z o.o.
  • Labsoft Sp. z o.o.
  • Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Adam Mariański
  • MEDEN-INMED Sp. z o.o.
  • MESKO S.A.
  • Miejski Zakład Komunikacji w TORUNIU sp. z o. o.
  • NK LEGAL PARTNERS KANCELARIA PRAWNA KOKSZTYS-IRSKA
  • Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  • OPG Property Professional Sp. z o.o.
  • OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o.
  • Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
  • PORTA KMI POLAND S.A.
  • PROFEX elektronik – Swoboda Sp. K.
  • Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa “ŁUCZ-BUD” sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Merkury sp. z o. o.
  • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych “Pro Novum” sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne “ASTWA” Spółka z o.o.
  • Rafineria Gdańska Sp. z o. o.
  • Recordati Polska Sp. z o.o.
  • ROSTI POLAND Sp. z o.o.
  • Schiedel Sp. z o.o.
  • SKŁODOWSCY Spółka z o.o.
  • Starmeat Daniel Katowicz, Henryk Ignatowicz Sp. z o.o.
  • STARPOL II Sp. z o.o.
  • STEGU Spółka z o.o.
  • T2S GROUP Sp. z o.o.
  • TFP Sp. z o.o.
  • TRANS POLONIA S.A.
  • URTICA Sp. z o.o.
  • UTA Sp. z o.o.
  • Vinci Sp. z o.o.
  • VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp.k.
  • WEDIA-ANN Sp.j. Hollander A.M. Jędraszczak J.T.
  • Weegree Sp. z o.o. S.K.
  • Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE” S.A.

Wręczenie Medalu Solidarności Społecznej

W tym roku finał konkursu "Firma Dobrze Widziana" po raz pierwszy połączono z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia dla osób realnie wpływających na poprawę życia społecznego. W gronie trzech tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

Założycielka Fundacji „Mimo Wszystko” została uhonorowana za wieloletnią działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jej fundacja, prowadząca dwa wyspecjalizowane ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne, udzieliła wsparcia już ponad 40 tys. osób w całej Polsce.

Medalem Solidarności Społecznej wyróżnieni zostali także Krystyna i Edward Karczewscy, założyciele Fundacji INMED, od lat wspierający chorych, organizacje pozarządowe, hospicja oraz placówki medyczne – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in. w Palestynie i na Madagaskarze.

Trzecim laureatem został Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny i reportażysta, nagrodzony za wieloletnią, odważną pracę reporterską na froncie wojny w Ukrainie, dzięki której opinia publiczna w Polsce i na świecie mogła poznać prawdę o rosyjskiej agresji oraz jej dramatycznych konsekwencjach dla ludności cywilnej.

Źródło: Źródło zewnętrzne
Moja firma
