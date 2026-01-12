REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Praca i ubezpieczenia » Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]

Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]

12 stycznia 2026, 12:14
Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]
Najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. okazują się wysokie koszty pracy. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym.

Wzrost regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (R-BCI)

Badanie GUS pokazało jednocześnie wzrost regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (R-BCI) w porównaniu z rokiem poprzednim. Tendencja poprawy była widoczna we wszystkich analizowanych obszarach gospodarki, choć jej skala różniła się w zależności od rodzaju działalności. Najczęściej pozytywne zmiany notowano w informacji i komunikacji oraz w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie w większości województw wskaźnik rósł przez znaczną część roku. W transporcie i gospodarce magazynowej poprawa ocen była widoczna w około połowie regionów.

W grudniu 2025 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r., najwięcej pozytywnych zmian odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – wzrost R-BCI wystąpił w 11 województwach. Poprawa koniunktury była również widoczna w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii w 10 województwach, a w handlu hurtowym w 9 regionach.

Firmy - negatywne nastroje

Mimo tych sygnałów poprawy, w grudniu przedsiębiorcy w większości województw nadal wyrażali pesymistyczne opinie o koniunkturze. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym, co znalazło odzwierciedlenie w przeważnie ujemnych wartościach regionalnych wskaźników koniunktury. Odmiennie sytuacja wyglądała w części usług – w informacji i komunikacji, a także w transporcie oraz zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie w wielu województwach przeważały oceny optymistyczne.

Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm

Poza kosztami pracy przedsiębiorcy wskazywali także na niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, szczególnie dotkliwą dla firm z handlu hurtowego oraz na wysokie obciążenia na rzecz budżetu, istotne m.in. w handlu detalicznym, budownictwie oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Jednocześnie we wszystkich obszarach gospodarki występowały województwa, w których część firm deklarowała brak istotnych barier w prowadzeniu działalności.

Wynagrodzenia pracowników 2025

GUS podał również, że decyzje dotyczące wynagrodzeń pracowników w 2025 r. były najczęściej uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Czynnik ten najczęściej wskazywały firmy z przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Drugim istotnym elementem wpływającym na politykę płacową było dążenie do utrzymania realnej wartości wynagrodzeń, zwłaszcza w przemyśle i budownictwie.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: PAP
