Strona główna » Moja firma » Praca i ubezpieczenia » Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto

09 grudnia 2025, 10:04
Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Gdzie będzie najwięcej rekrutacji? Jaka jest prognoza zatrudnienia netto? Oto wyniki raportu ManpowerGroup.

Ile firm planuje zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku?

Rekrutacje nowych pracowników w I  kwartale 2026 r. planuje  36% firm w Polsce, 13% rozważa redukcje etatów, a 47% nie przewiduje zmian kadrowych, wynika wynika z raportu ManpowerGroup.  Nowych pracowników będą szukać przede wszystkim pracodawcy z branży motoryzacyjnej, finansów i ubezpieczeń, handlu i logistyki.

Prognoza zatrudnienia netto na I kwartał 2026 r. 

Według raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia", nastroje pracodawców są bardziej pozytywne, w porównaniu z badaniem  za IV kw. 2025 roku, a  początek 2026 roku przyniesie poprawę nastrojów na rynku pracy. Nie będzie to jednak efekt masowych rekrutacji, a specjalizacji rynku pracy i skupienia się firm na wysokiej jakości kandydatach. Prognoza netto zatrudnienia,  czyli różnica między firmami planującymi rekrutacje, a tymi przewidującymi redukcje wynosi +22%.

Pracodawcy szukają konkretnych kompetencji

- Koniec roku i zamknięcie budżetów zawsze przynoszą chwilowe spowolnienie, natomiast pierwszy kwartał otwiera przestrzeń do odblokowania rekrutacji. Wysoka prognoza zatrudnienia nie oznacza jednak masowych rekrutacji, to bardziej pozytywne nastawienie do pozyskiwania nowych umiejętności związanych z przebudową struktur zatrudnienia. Z jednej strony trwają działania optymalizacyjne, ostrożne gospodarowanie budżetami, z drugiej pracodawcy mają środki na rekrutacje, ale inwestują je w określone umiejętności - skomentował dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce Tomasz Walenczak, cytowany w komunikacie.

- Organizacje coraz precyzyjniej identyfikują luki kompetencyjne. Przeprowadzają szczegółowe audyty talentów, definiują obszary, które wymagają wzmocnienia, jasno określają, jakie profile kandydatów będą kluczowe. Zmienia się pula wymaganych umiejętności, rośnie rola kompetencji analitycznych, technologicznych, operacyjnych. To z kolei sprawia, że pierwszy kwartał będzie okresem rekrutacji w wyspecjalizowanych obszarach oraz kontynuacji długoterminowego trendu czyli budowania organizacji w oparciu o wysoką jakość talentów. Wśród powodów nowych rekrutacji respondenci naszego badania wskazują między innymi rozwój, wejście na nowe rynki, obszary działania, prowadzenie specyficznych projektów wymagających nowych umiejętności, szukają nowych pracowników, by uzyskać świeże spojrzenie na biznes i zwiększyć przewagę konkurencyjną. To wszystko wiąże się nie z masowymi rekrutacjami a z poszukiwaniem wysokiej klasy specjalistów. Z drugiej strony w naszych badaniach firmy nie boją się mówić o wyzwaniach jak na przykład ekonomiczne, które wpływają na strategie zatrudnienia. Inne optymalizują procesy i redukują etaty, także w efekcie automatyzacji, dostosowują liczbę pracowników do obecnych potrzeb biznesowych - dodał.

Gdzie będzie najwięcej rekrutacji?

W I kw. 2026 roku pracodawcy we wszystkich analizowanych sektorach zamierzają prowadzić rekrutacje. Najbardziej aktywne mają być firmy z sektora motoryzacyjnego (+43%), a także branża finansów i ubezpieczeń (+35%) oraz handel i logistyka (+32%). Wysoka prognoza dotyczy także hotelarstwa, gastronomii i turystyki (+25%).  Dobre perspektywy zmiany pracy czekają na kandydatów z sektora usług profesjonalnych, naukowych i technicznych. Nowych rąk do pracy będą też poszukiwać branże takie jak budownictwo i nieruchomości, informacja i komunikacja czy produkcja przemysłowa, z prognozami na poziomie +17%. Pozytywne prognozy zgłaszają też przedsiębiorcy z obszaru technologii i usług IT (+13%), natomiast sektor publiczny, ochrony zdrowia i usług społecznych notuje najniższą, ale wciąż optymistyczną perspektywę (+10%), podano także.

"Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kw. 2026 roku" został opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 502 pracodawców w Polsce. Badanie zostało zrealizowane globalnie od 1 do 31 października 2025 roku na grupie ponad 39 000 pracodawców, reprezentujących 41 rynków na całym świecie.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: ISBnews
Moja firma
