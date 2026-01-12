REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem

Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 stycznia 2026, 18:09
oprac. Anna Rymkiewicz
Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wysokie koszty zatrudnienia były w 2025 r. najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania koniunktury gospodarczej opublikowanego w poniedziałek przez GUS. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii.

Wzrost klimatu koniunktury

Badanie GUS pokazało jednocześnie wzrost regionalnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (R-BCI) w porównaniu z rokiem poprzednim. Tendencja poprawy była widoczna we wszystkich analizowanych obszarach gospodarki, choć jej skala różniła się w zależności od rodzaju działalności. Najczęściej pozytywne zmiany notowano w informacji i komunikacji oraz w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie w większości województw wskaźnik rósł przez znaczną część roku. W transporcie i gospodarce magazynowej poprawa ocen była widoczna w około połowie regionów.

REKLAMA

REKLAMA

W grudniu 2025 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r., najwięcej pozytywnych zmian odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – wzrost R-BCI wystąpił w 11 województwach. Poprawa koniunktury była również widoczna w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w zakwaterowaniu i gastronomii w 10 województwach, a w handlu hurtowym w 9 regionach.

Bariery dla firm w 2025 r.

Mimo tych sygnałów poprawy, w grudniu przedsiębiorcy w większości województw nadal wyrażali pesymistyczne opinie o koniunkturze. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym, co znalazło odzwierciedlenie w przeważnie ujemnych wartościach regionalnych wskaźników koniunktury. Odmiennie sytuacja wyglądała w części usług – w informacji i komunikacji, a także w transporcie oraz zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie w wielu województwach przeważały oceny optymistyczne.

Poza kosztami pracy przedsiębiorcy wskazywali także na niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, szczególnie dotkliwą dla firm z handlu hurtowego oraz na wysokie obciążenia na rzecz budżetu, istotne m.in. w handlu detalicznym, budownictwie oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Jednocześnie we wszystkich obszarach gospodarki występowały województwa, w których część firm deklarowała brak istotnych barier w prowadzeniu działalności.

REKLAMA

Polityka wynagrodzeń

GUS podał również, że decyzje dotyczące wynagrodzeń pracowników w 2025 r. były najczęściej uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Czynnik ten najczęściej wskazywały firmy z przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Drugim istotnym elementem wpływającym na politykę płacową było dążenie do utrzymania realnej wartości wynagrodzeń, zwłaszcza w przemyśle i budownictwie.

Powiązane
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady w Polsce. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady w Polsce. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Ponad połowa firm ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie. Oto sektory z największym optymizmem
12 sty 2026

W grudniu 2025 r. ponad połowa przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem 43 proc. przedsiębiorstw ich kondycja w 2026 r. będzie dobra lub bardzo dobra.
Wysokie koszty pracy główną barierą dla firm w 2025 r. GUS wskazuje sektory najbardziej dotknięte problemem
12 sty 2026

Wysokie koszty zatrudnienia były w 2025 r. najczęściej wskazywaną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej – wynika z badania koniunktury gospodarczej opublikowanego w poniedziałek przez GUS. Problem ten szczególnie dotyczył przedsiębiorstw z sektora budownictwa, zakwaterowania i gastronomii.
Koszty pracy najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. [GUS]
12 sty 2026

Najtrudniejsze w prowadzeniu firm w 2025 r. okazują się wysokie koszty pracy. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Negatywne nastroje dominowały w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym oraz w przetwórstwie przemysłowym.
Public affairs strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej
08 sty 2026

Jeszcze niedawno o sile przedsiębiorstw decydowały przede wszystkim przychody, tempo wzrostu i udział w rynku. Dziś coraz częściej o ich rozwoju przesądzają czynniki zewnętrzne: regulacje, oczekiwania społeczne i presja interesariuszy. W tej rzeczywistości strategicznym narzędziem zarządzania wpływem i budowania odporności biznesowej staje się public affairs (PA).

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 rząd zmienia zasady w Polsce. Nowe obowiązki i kary bez okresu ostrzegawczego
11 sty 2026

Polscy przedsiębiorcy stoją u progu największej zmiany w fakturowaniu od lat. Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF, wchodzi w życie etapami już w 2026 roku. Dla największych firm obowiązek zacznie się 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych podatników VAT od 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to koniec tradycyjnych faktur i przejście na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane oraz cyfrowy obieg dokumentów.
Ceny metali nadal wysokie w 2026 r.: złoto, srebro, miedź. Co z ceną ropy naftowej?
08 sty 2026

Ceny metali takich jak złoto, srebro czy miedź nadal będą wysokie w 2026 r. Jak będzie kształtowała się cena ropy naftowej w najbliższym czasie?
Dlaczego polscy przedsiębiorcy kupują auta w Czechach?
08 sty 2026

Zakup samochodu to dla przedsiębiorcy nie tylko kwestia komfortu, ale również decyzja biznesowa, podatkowa i operacyjna. Od kilku lat wyraźnie widać rosnące zainteresowanie polskich firm rynkiem motoryzacyjnym w Czechach. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych – w szczególności aut klasy premium, flotowych oraz pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Kontrole w 2026 roku? Jest limit – po tylu dniach możesz pokazać urzędnikom drzwi. NSA potwierdził
07 sty 2026

Nowy rok, nowe kontrole? W 2026 r. masz prawo je ukrócić! Świeży wyrok NSA z października 2025 potwierdza: kontrola może trwać tylko określoną liczbę dni roboczych – potem masz pełne prawo urzędnikom powiedzieć: STOP! Co ważne, 1 stycznia licznik się wyzerował. Sprawdź, ile dni kontroli "przysługuje" Twojej firmie w tym roku.

REKLAMA

Ostrzeżenie hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirus HPAI
07 sty 2026

MRiRW ostrzega hodowców zwierząt: istnieje prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu chorób zakaźnych u zwierząt np. wirusa HPAI. Podtyp H5N1 został wykryty na fermie drobiu w Żaganiu. Jakie moją być konsekwencje braku powiadomienia Inspekcji Weterynaryjnej lub innych odpowiednich organów?
Wnioski o dofinansowanie rybactwa 2026 [Fundusze unijne]
07 sty 2026

Od kiedy do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie rybactwa w 2026 roku z funduszy unijnych? Kto może się zgłosić i na co przeznacza się zdobyte środki?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA