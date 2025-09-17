Stażysta w firmie na zupełnie nowych zasadach. 7 najważniejszych założeń planowanych zmian

Stażyści będą otrzymywali określone wynagrodzenie, a pracodawcy będą musieli podpisywać z nimi umowy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia projektu nowej ustawy.

Rewolucyjne zmiany dla stażystów

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie ustawy o stażach. Nowa ustawa ma uregulować zasady organizacji staży na otwartym rynku pracy i zapewnić ochronę praw stażystów. Chodzi o wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży i zminimalizowanie ryzyka zastępowania stosunku pracy przez staż.

„Rozproszone i niejednorodne prawodawstwo w obszarze praktyk i staży skutkuje brakiem jednolitych standardów jakości staży. Jakość stażu – zarówno jeśli chodzi o jego cel czy program, jak i warunki jego odbywania – zależeć może w większości przypadków jedynie od regulacji wewnętrznych oraz dobrej woli pracodawców. Status praktykantów i stażystów pozostaje często niejasny, a nadużywanie instytucji stażu może prowadzić do traktowania stażystów jako darmowej lub taniej siły roboczej i unikania zatrudnienia pracowniczego” – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z badania przeprowadzonego w 2023 r. na zlecenie resortu pracy wynika, iż ponad 1/3 pracodawców deklarujących, że oferuje praktyki, oferuje tylko bezpłatne praktyki, a kolejne niespełna 20% oferuje odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert. Z kolei pracodawcy oferujący odpłatne praktyki w większości wypłacali wynagrodzenie poniżej 1800 zł.

Co już wiemy o planowanych zmianach? Oto ważne założenia projektu:

1. Nowe zasady na otwartym rynku pracy

Otóż ustawa będzie dotyczyła staży i praktyk na otwartym rynku pracy. Oznacza to, iż pracodawcy nie będą musieli wypłacać dodatkowego świadczenia stażystom, odbywającym staże organizowane przez urzędy pracy. Z zakresu przedmiotowego ustawy zostaną również wyłączone staże i praktyki niezbędne w celu uzyskania dostępu do zawodu regulowanego.

Według nowych przepisów staż będzie ograniczoną czasowo praktyką zawodową zawierającą istotny komponent edukacyjnoszkoleniowy, podejmowaną w celu zdobycia praktycznego i zawodowego doświadczenia oraz zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

2. Staż na podstawie obowiązkowej pisemnej umowy

Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek zawarcia pisemnej umowy stażowej, która określi cele stażu, program i zakres obowiązków dostosowanych do potrzeb stażysty.

3. Zakazany wymóg posiadania wcześniejszego doświadczenia

Projekt zakłada też wprowadzenie zakazu wymagania od stażysty posiadania wcześniejszego doświadczenia zawodowego w zawodzie, w którym odbywany będzie staż.

4. Mentor dla stażysty

Organizator stażu będzie miał obowiązek wyznaczenia mentora lub opiekuna do prowadzenia stażysty, nadzorowania działań wykonywanych przez stażystę, monitorowania i oceny jego postępów oraz zapewnienia wsparcia.

5. Staż maksymalnie 6 miesięcy

Zgodnie z projektem, staż będzie mógł trwać do 6 miesięcy. Kolejna umowa pomiędzy stażystą a tym samym podmiotem będzie możliwa tylko na łączny okres 6 miesięcy.

Umowę o staż będzie można rozwiązać z zachowaniem:

• siedmiodniowego terminu wypowiedzenia - w przypadku stażu trwającego do 3 miesięcy;

• 14 dni - w przypadku stażu trwającego między 3 a 6 miesięcy.

6. Stażysta z wynagrodzeniem

Organizator stażu będzie wypłacał miesięczne świadczenie pieniężne ustalane w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Świadczenie dla stażysty wyniesie 35% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim . Aktualnie byłoby to ok. 3062 zł brutto.

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie będzie mogła przekroczyć wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (aktualnie ok. 8 749 zł brutto). W przypadku stażu w niepełnym wymiarze liczby godzin wysokość stypendium ustalane będzie proporcjonalnie.

7. Ubezpieczenie stażysty

Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek zapewnienia stażyście ubezpieczenia na tych samych zasadach co zleceniobiorcom. Organizator stażu będzie też musiał zapewnić stażyście bezpiecznie i higieniczne warunki odbywania stażu.