Strona główna » Moja firma » Aktualności » Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę

Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę

16 grudnia 2025, 10:15
Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę
Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustawa ma charakter techniczny i jest neutralna dla przedsiębiorców.

Nowa Polska Klasyfikacja Działalności

Zmiana przepisów wynika z wejścia w życie rozporządzenia rządu z 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, które 1 stycznia 2025 r. wprowadziło nową klasyfikację PKD 2025, zastępując dotychczasową PKD 2007.

Dostosowanie przepisów dot. podatku akcyzowego do nowych kodów PKD

Ministerstwo finansów wcześniej tłumaczyło, że chodzi o dostosowanie tych zapisów ustawy o podatku akcyzowym, które dotyczą „uprawnienia zakładu energochłonnego do uzyskania zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej przez ten zakład”.

Zmiana polega na aktualizacji kodów PKD, zgodnie z nową klasyfikacją PKD 2025, przy wykorzystaniu tzw. kluczy przejścia pomiędzy PKD 2007 a PKD 2025. Rozporządzenie dopuszcza równoczesne, czasowe stosowanie obu klasyfikacji – PKD 2007 oraz PKD 2025. Według zawartych w noweli przepisów przejściowych, przedsiębiorstwa będą mogły korzystać już w tym roku z nowej klasyfikacji PKD albo będą mogły skorzystać jeszcze w roku przyszłym ze starej klasyfikacji (PKD 2007).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.

(PAP)
fos/ drag/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
Moja firma
