REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Agrobiznes » Rolnictwo precyzyjne jako element rolnictwa 4.0 - co to jest i od czego zacząć?

Rolnictwo precyzyjne jako element rolnictwa 4.0 - co to jest i od czego zacząć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 06:14
rolnictwo 4.0 rolnictwo precyzyjne od czego zacząć.
Rolnictwo 4.0 - rolnictwo precyzyjne. Od czego zacząć?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rolnictwo precyzyjne elementem rolnictwa 4.0 - co to jest i jak zacząć? Wejście w świat rolnictwa precyzyjnego nie musi być gwałtowną rewolucją na zasadzie „wszystko albo nic”. Co wynika z najnowszego raportu John Deere?

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne to nowoczesne podejście do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wykorzystuje się do tego najnowsze wynalazki, rozwinięte technologicznie urządzenia, które pozwalają zmierzyć wszelkie procesy. Nowocześni rolnicy korzystają z różnych technologii cyfrowych, dronów, GPS, by zbierać dane i na ich podstawie optymalizować działania takie jak siew, nawożenie. Wszystko to ma minimalizować koszty i ryzyka, a także negatywny wpływ na środowisko naturalne.

REKLAMA

REKLAMA

Rolnictwo 4.0 - od czego zacząć?

Pierwsze zetknięcie z rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego może przytłoczyć. To w końcu potężna technologia napędzająca światowe rolnictwo 4.0. Warto jednak pamiętać, że wejście w świat rolnictwa precyzyjnego nie musi być gwałtowną rewolucją na zasadzie „wszystko albo nic”. Wachlarz inteligentnych technologii oferuje rozwiązania o bardzo różnej skali. Na co mogą postawić początkujący rolnicy? Czego mogą nauczyć się od gospodarzy, którzy zjedli zęby na nowoczesnych technologiach? Najnowszy raport od John Deere pokazuje na konkretach, jak wynieść swój biznes na wyższy poziom.

Osobiście sensowność technologii rolnictwa precyzyjnego zobaczyłem na dość banalnej rzeczy, która sprawdza się nawet w niewielkim gospodarstwie. Dzięki prostemu rejestratorowi w maszynie miałem później w komputerze widok z góry na jej pracę i zobaczyłem, że przejazdy nie zawsze są efektywne. Popatrzyłem na mapę zasiewów i dotarło do mnie, że po co ja w tym rejonie sieję trzy uprawy, skoro powinna być jedna? Popatrzyłem na przejazdy opryskiwaczy, policzyłem koszty związane ze zużyciem paliwa i zobaczyłem, że taniej będzie zaangażować drugi ciągnik, kupić beczkę, wysłać tam pracownika, który będzie siedział z tą beczką w polu. Podjęcie takich decyzji operacyjnych nie jest możliwe bez chłodnego spojrzenia na pracę maszyn z lotu ptaka – mówi Michał Konat z gospodarstwa Farm Service w raporcie od John Deere „Oszczędności w rolnictwie precyzyjnym”.

Przypadek Michała Konata dobrze pokazuje najważniejszą różnicę między rolnictwem tradycyjnym a precyzyjnym. To pierwsze nie jest wspomagane komputerowo, a więc nie pozwala na całościowy, dokładny ogląd sytuacji na polu. Przykładowo w tradycyjnym podejściu stosuje się taką samą ilość nawozu na całym areale. W rolnictwie precyzyjnym z kolei mierzy się dokładnie warunki panujące na polu, wychwytuje różnice w obrębie areału (z precyzją do kilku centymetrów!) i dostosowuje strategię nawożenia lub zbiorów do tych różnych wymagań.

REKLAMA

Systemy geolokalizacji i analizy danych w rolnictwie

Główną rolę odgrywają systemy geolokalizacji oraz analizy danych (m.in. meteorologicznych, zmienności cech roślin i środowiska, rynkowych). Uzyskane wyniki pozwalają tworzyć modele i mapy, które pomagają w efektywnym planowaniu i przeprowadzaniu zabiegów agrotechnicznych takich jak siew czy ochrona i nawożenie roślin – wyjaśnia Piotr Ziemecki, specjalista technologii precyzyjnej John Deere Polska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mapy danych w rolnictwie

A mapy danych w rolnictwie precyzyjnym mogą dotyczyć naprawdę każdego aspektu pracy na polu. Rolnik może zmapować np. dynamikę wzrostu roślin, rodzaj i stan gleby (w tym zawartość w niej makro- i mikroskładników odżywczych oraz dostępność wody), zagrożenia szkodnikami znajdującymi się w glebie, zwięzłość i przewidywany opór gleby podczas uprawy.

Doszliśmy do momentu, w którym mamy przebadane całe pole. Są wydzielone hektarowe kwadraciki na całym polu (mamy 100 stref na polu) i na każdym jest badana średnia zasobność w fosfor. Za jednym przejazdem mamy 3 różne produkty i 3 różne mapy. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to wyznaczyliśmy 5 stref. W najsłabszej strefie wysiewamy 75 tys. nasion, a w najlepszej, najbardziej produktywnej – 90 tys. Analogicznie w przypadku mocznika: zaczynamy od 250 w strefach najniższych, kończymy na 350 w najbardziej produktywnych. Czyli tam, gdzie mamy większy potencjał plonotwórczy, to dajemy więcej azotu i więcej nasion, żeby optymalnie wykorzystać możliwości gleby – opowiada w raporcie Krystian Nowak z firmy Agro-Masz.

Oszczędności z zastosowania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego są realne. – Widzimy to na podstawie danych dotyczących zużycia paliwa na hektar (brak nakładek), środków ochrony roślin, gdzie przy areale 500 ha rzepaku „uciekało” nam 10–15 ha. Skala oszczędności została szczegółowo policzona. Przy opryskiwaczu oszczędność paliwa to 0,7 l/ha, przy rozsiewie nawozu – 0,6 l/ha, siewie zboża – 5 l/ha, wliczając w to dojazdy, serwisowanie itd. – wymienia w raporcie Jeremiasz Przechadzki z gospodarstwa państwa Przechadzkich.

Od czego zacząć z rolnictwem precyzyjnym?

Pozostaje pytanie – od czego zacząć swoją przygodę z rolnictwem precyzyjnym? Raport przygotował dokładne opisy ścieżek wdrożenia dla wszystkich poziomów zaawansowania. – U rolników niekorzystających w ogóle z rozwiązań rolnictwa precyzyjnego sprawdzi się Pakiet Guidance. Dzięki niemu mogą zacząć korzystać z podstawowego systemu naprowadzania AutoTracTM, nawet jeżeli posiadają starszą flotę mieszaną. AutoTracTM pozwoli im na precyzyjniejsze wykonywanie pracy, oszczędności na paliwie, środkach do produkcji roślinnej oraz na czasie. Warto również, aby zaczęli analizowanie wskaźników pracy maszyny w Operations Center i rejestrowanie podstawowych informacji dotyczących pracy w tym systemie – podpowiada Piotr Ziemecki z John Deere.

Jak zauważył jeden z rolników wypowiadających się w raporcie, z rozwiązaniami rolnictwa precyzyjnego jest trochę jak z klimatyzacją w maszynach – kiedyś niewielu operatorów było do niej przekonanych, a dziś praktycznie wszyscy uważają ją za must have. Przy czym w przypadku rolnictwa precyzyjnego wygoda pracowników idzie w parze ze wzmocnieniem odporności i wydajności gospodarstwa. – Mamy pełną świadomość, że za sukcesem naszego gospodarstwa stoją racjonalne i trafione decyzje, które podejmowane są w gospodarstwie na podstawie danych dostarczanych z Centrum Operacyjnego – podsumowuje Jakub Baranowski z gospodarstwa rodzinnego państwa Baranowskich.

Źródło: John Deere

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nowy minister rolnictwa zapowiada reformy: wsparcie dla aktywnych rolników, mniej biurokracji, silna pozycja Polski w UE
Nowy minister rolnictwa zapowiada reformy: wsparcie dla aktywnych rolników, mniej biurokracji, silna pozycja Polski w UE
Polska mówi
Polska mówi "nie" umowie UE–Mercosur. Minister Siekierski: Rolnictwo nie może być kartą przetargową
CBOS: rynek pracy w marcu 2025 r. Najtrudniej w prywatnym rolnictwie
CBOS: rynek pracy w marcu 2025 r. Najtrudniej w prywatnym rolnictwie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
10 gru 2025

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną i czekała na odpowiedź. Gdy organ nie wydał decyzji w ustawowym terminie 30 dni, przedsiębiorca uznał, że sprawa załatwiła się sama – na jego korzyść. Wystąpił o zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny wydał jednak wyrok, który może zaskoczyć wielu przedsiębiorców liczących na bezczynność urzędników.
Robią to od lat, nie wiedząc, że ma to nazwę. Nowe badanie odsłania prawdę o polskich firmach
10 gru 2025

Niemal 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość pojęcia ESG. Jednocześnie znaczna część z nich od lat realizuje działania wpisujące się w zrównoważony rozwój – często nie zdając sobie z tego sprawy. Najnowsze badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, jak wygląda rzeczywistość polskiego sektora MŚP w kontekście odpowiedzialnego zarządzania.
Rolnictwo precyzyjne jako element rolnictwa 4.0 - co to jest i od czego zacząć?
11 gru 2025

Rolnictwo precyzyjne elementem rolnictwa 4.0 - co to jest i jak zacząć? Wejście w świat rolnictwa precyzyjnego nie musi być gwałtowną rewolucją na zasadzie „wszystko albo nic”. Co wynika z najnowszego raportu John Deere?
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego
09 gru 2025

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego dotyczy: kosztów podatkowych, limitu amortyzacji dla samochodów o wysokiej emisji CO₂, remanentu, warunków i limitów małego podatnika, rozrachunków, systemów księgowych i rozliczenia podatku.

REKLAMA

Ugorowanie to katastrofa dla gleby - najlepszy jest płodozmian. Naukowcy od 1967 roku badali jedno pole
09 gru 2025

Ugorowanie gleby to przepis na katastrofę, a prowadzenie jednej uprawy na polu powoduje m.in. erozję i suchość gleby. Najlepszą formą jej uprawy jest płodozmian - do takich wniosków doszedł międzynarodowy zespół naukowców, m.in. z Wrocławia, który nieprzerwanie od 1967 r. badał jedno z litewskich pól.
Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto
09 gru 2025

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Gdzie będzie najwięcej rekrutacji? Jaka jest prognoza zatrudnienia netto? Oto wyniki raportu ManpowerGroup.
Po latach przyzwyczailiście się już do RODO? Och, nie trzeba było... Unia Europejska szykuje potężne zmiany, będzie RODO 2.0 i trzeba się go nauczyć od nowa
11 gru 2025

Unia Europejska szykuje przełomowe zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Projekt Digital Omnibus zakłada m.in. uproszczenie zasad dotyczących plików cookie, nowe regulacje dla sztucznej inteligencji oraz mniejszą biurokrację dla firm. Sprawdź, jak nadchodząca nowelizacja RODO wpłynie na Twoje codzienne korzystanie z Internetu!
Mniej podwyżek wynagrodzeń w 2026 roku? Niepokojące prognozy dla pracowników [BADANIE]
08 gru 2025

Podwyżki wynagrodzeń w przyszłym roku deklaruje 39 proc. pracodawców, o 8 pkt proc. mniej wobec 2025 roku - wynika z badania Randstad. Jednocześnie prawie 80 proc. firm chce utrzymać zatrudnienia, a redukcje zapowiada 5 proc.

REKLAMA

5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem
05 gru 2025

5 wyzwań sektora energetycznego to m.in. usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa państwa, finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ.
Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]
05 gru 2025

107 lat temu Piłsudski podpisał dekret, który dał Polkom prawa wyborcze. Rok później powstała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. A dopiero w tym roku kobieta po raz pierwszy zasiadła w jej zarządzie. To mocny symbol. I dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, co wciąż blokuje kobiety w dojściu do najwyższych stanowisk i jak zmienia się kultura zgodności w firmach.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA