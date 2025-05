Jaki jest termin składania wniosków do ARIMR o dopłaty bezpośrednie w 2025 roku? Czy można złożyć dokumenty po terminie? Co z załącznikami?

Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2025

Od 15 marca można składać wnioski do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych. Nie ma możliwości składania dokumentów w formie papierowej. Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2025 rok składa się tylko elektronicznie na eWniosekPlus. Jeśli rolnik ma problemy ze złożeniem wniosku za pośrednictwem aplikacji, może liczyć na wskazówki pracowników ARiMR. Funkcjonuje również infolinia: 800 38 00 84 albo 22 595 06 11.

REKLAMA

Aplikację Mobilna ARiMR można pobrać na Google Play, AppGallery lub AppStore. Agencja informuje, że aplikacja działa prawidłowo na aktualnej wersji przeglądarki Chrome. W przypadku korzystania z innych przeglądarek należy zaktualizować je do wyższej wersji.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2025

Wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać do 15 maja 2025 r. Dopuszcza się złożenie wniosku o przyznanie płatności może do 25 dni kalendarzowych po 15 maja czyli do dnia 9 czerwca 2025 r., ale każdy dzień roboczy opóźnienia powoduje zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek złożony po 9 czerwca nie będzie rozpatrywany. a datę złożenia wniosku uznaje się datę wysłania go w aplikacji eWniosekPlus.

Termin składania załączników do wniosku o dopłaty bezpośrednie 2025

Załączniki składa się albo w terminie składania wniosków, albo już w toku postępowania w terminach wskazanych przepisami prawa. Złożenie załączników od dnia 3 czerwca 2025 r. do dnia 9 czerwca 2025 r. skutkuje nałożeniem kar w części dotyczącej danego załącznika.