REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » 1 października 2025 r. w Polsce wchodzi system kaucyjny. Jest pomysł przesunięcia terminu lub odstąpienia od kar

1 października 2025 r. w Polsce wchodzi system kaucyjny. Jest pomysł przesunięcia terminu lub odstąpienia od kar

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2025, 14:55
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
system kaucyjny w polsce od kiedy 2025 2026 wejście w życie termin
System kaucyjny w Polsce - od kiedy, 2025, 2026, wejście w życie, przesunięcie terminu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dnia 1 października 2025 r. w Polsce wchodzi w życie system kaucyjny. Rzecznik MŚP przedstawia szereg obaw i wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowych przepisów. Jest pomysł przesunięcia terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego albo odstąpienia od nakładania kar na jego początkowym etapie.

rozwiń >

Od 1 października 2025 r. system kaucyjny

Istotne przeszkody dla przedsiębiorców, związane z planowanym na 1 października 2025 r. wejściem w życie systemu kaucyjnego, to przedmiot wystąpienia Rzecznika MŚP do Premiera Donalda Tuska oraz Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Jak przestrzega Minister Agnieszka Majewska, sygnały od przedsiębiorców wskazują, że przepisy wprowadzające system kaucyjny mogą być nieprecyzyjne, brak też wielu procedur, przez co duża część przedsiębiorców może nie być gotowa do uczestnictwa w systemie. Ma to też związek ze specyfiką branży handlu detalicznego, gdzie obok wielkich sieci działają niezależne placówki handlowe o ograniczonych zasobach finansowych i organizacyjnych. To właśnie jednostki z sektora MŚP natrafią na największe trudności z uczestnictwem w systemie kaucyjnym.

REKLAMA

Obawy MŚP - system kaucyjny

Jak pisze Rzecznik, wiele uwag i obaw przedsiębiorców budzi logistyka i obieg opakowań w systemie. Nie ustalono ciągle treści umów między dziesiątkami tysięcy jednostek handlowych a siedmioma operatorami systemu kaucyjnego. Nie wiadomo, jak w praktyce przebiegać ma zbiórka opakowań. Istnieje poważne zagrożenie, że do 1 października nie uda się zawrzeć umów między wszystkimi podmiotami. Mylący może być także przekaz medialny MKiŚ informujący, że do systemu nie muszą przystępować sklepy o powierzchni nie większej niż 200 m2 – podczas gdy w rzeczywistości są one zobligowane do prowadzenia zbiórki opakowań szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz do pobierania kaucji za opakowania PET i puszki metalowe, co oznacza, że również małe jednostki handlowe muszą zawrzeć umowy z operatorami systemu i być przygotowane do jego uruchomienia.

Niskie opłaty za zbiórkę w systemie kaucyjnym

Jak sygnalizują przedsiębiorcy, proponowane przez operatorów kwoty opłat za prowadzenie zbiórki w systemie kaucyjnym są niskie i w przypadku małych sklepów realnie nie pokryją one nawet połowy kosztów funkcjonowania systemu. Ustawa nie określa sposobu odbioru opakowań ani jego częstotliwości. O ile logistyka tego procesu w dużych miastach nie powinna nastręczać trudności, to inaczej wygląda sytuacja w mniejszych miejscowościach, gdzie rzadsze odbiory skutkować będą koniecznością wygospodarowania dodatkowej przestrzeni magazynowej.

Termin wejścia systemu kaucyjnego

Mniejsze placówki handlowe także będą zmuszone do poniesienia dodatkowych nakładów oraz wdrożenia istotnych zmian i procedur organizacyjnych. Co gorsza, system rozpocznie działalność z początkiem IV kwartału, kiedy sklepy odnotowują najintensywniejszy wzrost sprzedaży, co spotęguje trudności organizacyjne.

System kaucyjny przyczynia się do uprzywilejowania dużych podmiotów

Jak wielokrotnie w poprzednich wystąpieniach zwracał uwagę Rzecznik MŚP, konstrukcja systemu kaucyjnego może przyczyniać się do uprzywilejowania największych podmiotów handlu, dysponujących odpowiednimi zasobami finansowymi i organizacyjnymi. „Dysproporcja ta – pisze Agnieszka Majewska – może prowadzić do dalszego odpływu klientów do największych sieci handlowych i mieć negatywne konsekwencje dla gospodarki kraju”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

System kaucyjny a ROP

Minister Majewska zwraca też uwagę na właściwe skorelowanie systemu kaucyjnego z rozwiązaniami koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, tymczasem prace legislacyjne nad ROP są dalekie od finalizacji. Jak przestrzega Rzecznik MŚP, „uprzednie rozpoczęcie funkcjonowania systemu kaucyjnego może mieć daleko idące skutki na wielkość strumienia odpadów podlegających recyklingowi na dotychczasowych zasadach i w konsekwencji przyczynić się do wzrostu kosztów odbioru odpadów od posiadaczy nieruchomości”.

System kaucyjny - przesunięcie terminu wejścia w życie

Minister Majewska sugeruje rozważenie możliwości nieznacznego przesunięcia terminu wejścia w życie systemu. Gdyby zaś rząd uznał to za niewskazane, Rzecznik MŚP postuluje odstąpienie od nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców w początkowym okresie funkcjonowania systemu i zastąpienia ich pouczeniami. Takie podejście pogłębiłoby zaufanie przedsiębiorców do państwa w sytuacji istotnej zmiany zasad obrotu gospodarczego.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Zobacz również:
Powiązane
System kaucyjny od 1 października: Czy Polacy są gotowi na chaos i frustrację?
System kaucyjny od 1 października: Czy Polacy są gotowi na chaos i frustrację?
Reforma odpadowa nabiera tempa: System kaucyjny i ROP mają zrewolucjonizować sposób gospodarowania odpadami w Polsce
Reforma odpadowa nabiera tempa: System kaucyjny i ROP mają zrewolucjonizować sposób gospodarowania odpadami w Polsce
Kody kreskowe a system kaucyjny w 2025 roku
Kody kreskowe a system kaucyjny w 2025 roku
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1 października 2025 r. w Polsce wchodzi system kaucyjny. Jest pomysł przesunięcia terminu lub odstąpienia od kar
11 sie 2025

Dnia 1 października 2025 r. w Polsce wchodzi w życie system kaucyjny. Rzecznik MŚP przedstawia szereg obaw i wątpliwości dotyczących funkcjonowania nowych przepisów. Jest pomysł przesunięcia terminu wejścia w życie systemu kaucyjnego albo odstąpienia od nakładania kar na jego początkowym etapie.
Paragony grozy a wakacje 2025 na półmetku: więcej rezerwacji, dłuższe pobyty i stabilne ceny
08 sie 2025

Wakacje 2025 na półmetku: więcej rezerwacji, dłuższe pobyty i stabilne ceny. Mimo pojawiających się w mediach “paragonów grozy”, sierpniowy wypoczynek wciąż można zaplanować w korzystnej cenie, zwłaszcza rezerwując nocleg bezpośrednio.
Nawet 150 tys. zł dofinansowania! Dla kogo i od kiedy można składać wnioski?
11 sie 2025

Zakładasz własny biznes, ale brakuje Ci środków na start? Nie musisz od razu brać drogiego kredytu. W Polsce jest kilka źródeł finansowania, które mogą pomóc w uruchomieniu działalności – od dotacji i tanich pożyczek, po prywatnych inwestorów i crowdfunding. Wybór zależy m.in. od tego, czy jesteś bezrobotny, mieszkasz na wsi, czy może planujesz innowacyjny startup.
W pół roku otwarto ponad 149 tys. jednoosobowych firm. Do tego wznowiono przeszło 102 tys. [DANE Z CEIDG]
08 sie 2025

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), w pierwszej połowie 2025 roku do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wpłynęło 149,1 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków było 150,7 tys. Co to oznacza?

REKLAMA

Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029: uwagi Rzecznika MŚP
06 sie 2025

Rzecznik MŚP ma uwagi do rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029. Zwraca uwagę na zasadę proporcjonalności, obligatoryjne oszacowanie kosztów dla gospodarki narodowej, ocenę wpływu na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także obowiązek szerokich konsultacji.
Działalność nierejestrowana 2025 - limit. Do jakiej kwoty można prowadzić działalność bez rejestracji? Jak obliczyć przychód w działalności nierejestrowanej?
07 sie 2025

Działalność nierejestrowana to sposób na legalne dorabianie bez obowiązku zakładania firmy. W 2025 roku możesz sprzedawać swoje produkty lub usługi bez wpisu do CEIDG, o ile spełniasz określone warunki. Ile wynosi limit przychodów i co jeszcze trzeba wiedzieć?
Biznes w formie spółki cywilnej
05 sie 2025

Spółka cywilna cieszy się wśród przedsiębiorców dużą popularnością z uwagi na niskie koszty prowadzenia oraz mniejsze, aniżeli w przypadku spółek handlowych formalności związane z prowadzeniem biznesu, co daje jej wspólnikom dużą elastyczność. Spółka cywilna to dobre rozwiązanie szczególnie dla przedsiębiorców nawiązujących współpracę projektową lub realizujących wspólne przedsięwzięcie w oderwaniu od już prowadzonych działalności gospodarczych.

REKLAMA

Dotacje dla firm z sektora cyberbezpieczeństwa – nawet 60 tys. euro dla MŚP
04 sie 2025

Małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora cyberbezpieczeństwa mogą otrzymać nawet 60 tys. euro na rozwój innowacyjnych usług i produktów. Nabór wniosków w ramach europejskiego projektu trwa od 1 sierpnia do 2 października 2025 r. To szansa na ekspansję technologiczną i międzynarodową współpracę.
Rząd szuka ekspertów do zespołu wspierającego sektor ICT – ruszył nabór
04 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło nabór do Zespołu ds. Wsparcia Polskiego Sektora ICT. Celem nowej inicjatywy jest umocnienie pozycji rodzimych firm na globalnych rynkach i zwiększenie ich konkurencyjności w obszarze nowych technologii.

REKLAMA