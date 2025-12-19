REKLAMA

Fakty i mity dotyczące ESG. Dlaczego raportowanie to nie „kolejny obowiązek dla biznesu" [Gość Infor.pl]

Fakty i mity dotyczące ESG. Dlaczego raportowanie to nie „kolejny obowiązek dla biznesu” [Gość Infor.pl]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 grudnia 2025, 19:20
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
ESG znów wraca w mediach. Dla jednych to konieczność, dla innych modne hasło albo zbędny balast regulacyjny. Tymczasem rzeczywistość jest prostsza i bardziej pragmatyczna. Biznes będzie raportował kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Dziś albo za chwilę. Pytanie nie brzmi „czy”, tylko „jak się do tego przygotować”.

O tym, czym naprawdę jest raportowanie ESG, jakie mity wokół niego narosły i co może z niego wynieść firma, opowiada Paweł Ogrodnik, dyrektor Biura Finansów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Mit pierwszy: ESG to nowe obowiązki i nowe zakazy

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że ESG narzuca firmom nowe, dodatkowe działania. Tymczasem istota raportowania jest inna. Chodzi o transparentne pokazanie tego, jak przedsiębiorstwo już dziś funkcjonuje.

Raport nie ma zmuszać spółek do bycia „bardziej ekologicznymi” czy „bardziej społecznymi” niż są. Ma opisywać realne procesy, polityki i decyzje. To raport z rzeczywistości, a nie lista nowych zobowiązań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oczywiście wdrożenie raportowania wymaga wysiłku. Ktoś musi zebrać dane, przygotować dokument, często z pomocą doradców zewnętrznych. Dochodzi też obowiązek atestacji raportu przez biegłego rewidenta. To generuje koszty, głównie organizacyjne i pracownicze. Ale nie jest to rewolucja w sposobie prowadzenia biznesu.

Analiza, która porządkuje firmę

Jednym z kluczowych elementów raportowania ESG jest tzw. analiza podwójnej istotności. To moment, w którym spółka identyfikuje obszary naprawdę dla niej ważne – zarówno z punktu widzenia wpływu firmy na otoczenie, jak i wpływu otoczenia na firmę.

Mówimy tu o środowisku, kwestiach społecznych i ładzie korporacyjnym. Przy czym „społeczne” to nie tylko pracownicy, ale też dostawcy, społeczności lokalne czy osoby pośrednio dotknięte działalnością firmy. ESG obejmuje znacznie więcej, niż często się wydaje.

Dla wielu firm taki proces okazuje się wartościowy sam w sobie. Pozwala spojrzeć na organizację całościowo, zauważyć luki, powielone procedury albo obszary wymagające aktualizacji.

Ład korporacyjny to nie tylko prawo

W obszarze „G”, czyli governance, nacisk kładziony jest głównie na wewnętrzne regulacje przedsiębiorstwa. Przestrzeganie prawa traktowane jest jako oczywistość. Raportowanie ESG idzie krok dalej i pyta, jak firma sama reguluje swoje działania i czy faktycznie stosuje przyjęte zasady.

W PWPW takich regulacji jest bardzo dużo. Paradoksalnie raportowanie ESG może pomóc je uporządkować, a nie rozbudować. Czasem chodzi nie o uproszczenie, ale o zmianę akcentów. Coraz większe znaczenie mają bowiem relacje z partnerami biznesowymi: dostawcami i klientami.

Firmy są zachęcane do tego, by brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za to, z kim współpracują. Stąd m.in. aktualizacje kodeksów etyki i większy nacisk na standardy obowiązujące w całym łańcuchu dostaw.

Mit drugi: to zupełnie nowy temat

Wielu przedsiębiorców uważa ESG za coś świeżego i narzuconego z zewnątrz. Tymczasem wiele firm działa w tym duchu od lat, nawet jeśli nie nazywało tego ESG.

Darowizny, sponsoring, fundacje korporacyjne, dialog z pracownikami, reprezentacja pracowników w organach spółki – to wszystko elementy, które dziś wpisują się w raportowanie zrównoważonego rozwoju. Różnica polega na tym, że teraz trzeba je opisać w sposób uporządkowany i porównywalny.

Kiedy zacząć? Najlepiej teraz

PWPW przygotowuje swój pierwszy raport ESG za 2025 rok, mimo że formalny obowiązek pojawi się później. Powód jest prosty. Europejskie standardy zrównoważonego rozwoju są wymagające i niełatwe w interpretacji. To dokumenty pełne odwołań i zależności, których nie da się „przerobić” w kilka tygodni.

Dlatego odkładanie prac na ostatnią chwilę może się źle skończyć. Lepiej uczyć się na własnych doświadczeniach, śledzić raporty firm, które już je opublikowały, i budować kompetencje wewnątrz organizacji. Doradcy zewnętrzni mogą pomóc, ale nie powinni zastępować zespołu firmy.

Kto powinien koordynować ESG w firmie?

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wiele zależy od struktury organizacji. Ustawodawca wskazuje jednak pewną podpowiedź: oświadczenie o zrównoważonym rozwoju jest częścią sprawozdania z działalności, które tradycyjnie przygotowują dyrektorzy finansowi.

To dlatego w wielu firmach właśnie CFO pełni rolę koordynatora ESG. Nie oznacza to, że odpowiada za wszystkie treści. Wręcz przeciwnie. ESG wymaga pracy zespołowej, z udziałem HR, marketingu, ochrony środowiska, zakupów czy relacji z klientami.

Korzyści, o których rzadziej się mówi

Raport ESG to nie tylko odpowiedź na wymogi regulacyjne czy oczekiwania klientów. To także coraz ważniejszy element relacji z instytucjami finansowymi. W Unii Europejskiej rozwija się tzw. zielone finansowanie, a firmy działające w duchu ESG mają większe szanse na tańszy kapitał.

Dla wielu przedsiębiorstw to realny argument biznesowy. Raportowanie pomaga nie tylko opisać firmę, ale też lepiej przygotować ją na zmieniające się otoczenie rynkowe.

Na koniec warto zapamiętać jedno: ESG to raport z tego, co firma robi. Nie zbiór nowych zakazów, nie ideologia, nie marketing. Dobrze przygotowany raport może stać się narzędziem porządkującym, a nie kolejnym obciążeniem.

Źródło: INFOR
Moja firma
ESG znów wraca w mediach. Dla jednych to konieczność, dla innych modne hasło albo zbędny balast regulacyjny. Tymczasem rzeczywistość jest prostsza i bardziej pragmatyczna. Biznes będzie raportował kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Dziś albo za chwilę. Pytanie nie brzmi „czy”, tylko „jak się do tego przygotować”.
Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych w 2026 r. UFG będzie zbierał od firm więcej danych
16 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - poinformowała 15 grudnia 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy zezwalają ubezpieczycielom zbierać więcej danych o przedsiębiorcach.
Aktualizacja kodów PKD w przepisach o akcyzie. Prezydent podpisał ustawę
16 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest dostosowanie przepisów do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustawa ma charakter techniczny i jest neutralna dla przedsiębiorców.
Zamknięcie 2025 r. i przygotowanie na 2026 r. - co muszą zrobić firmy [checklista] Obowiązki finansowo-księgowe
16 gru 2025

Końcówka roku obrotowego dla wielu firm oznacza czas intensywnych przeglądów finansów, porządkowania dokumentacji i podejmowania kluczowych decyzji podatkowych. To jednak również moment, w którym przedsiębiorcy wypracowują strategie na kolejne miesiące, analizują swoje modele biznesowe i zastanawiają się, jak zbudować przewagę konkurencyjną w nadchodzącym roku. W obliczu cyfryzacji, obowiązków związanych z KSeF i rosnącej presji kosztowej, końcowe tygodnie roku stają się kluczowe nie tylko dla poprawnego zamknięcia finansów, lecz także dla przyszłej kondycji i stabilności firmy - pisze Jacek Goliszewski, prezes BCC (Business Centre Club).

Przedsiębiorcy nie będą musieli dołączać wydruków z KRS i zaświadczeń o wpisie do CEIDG do wniosków składanych do urzędów [projekt ustawy]
16 gru 2025

Przedsiębiorcy nie będą musieli już dołączać oświadczeń lub wypisów, dotyczących wpisu do CEiDG lub rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosków składanych do urzędów – wynika z opublikowanego 12 grudnia 2025 r. projektu ustawy.
Masz swoją tożsamość cyfrową. Pytanie brzmi: czy potrafisz ją chronić? [Gość Infor.pl]
12 gru 2025

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon lub komputer. Logujemy się do banku, zamawiamy jedzenie, podpisujemy umowy, składamy wnioski w urzędach. To wygodne. Ale ta wygoda ma swoją cenę – musimy umieć potwierdzić, że jesteśmy tymi, za których się podajemy. I musimy robić to bezpiecznie.
Przedsiębiorca był pewien, że wygrał z urzędem. Wystarczyło milczenie organu administracyjnego. Ale ten wyrok NSA zmienił zasady - Prawo przedsiębiorców nie działa
10 gru 2025

Spółka złożyła wniosek o interpretację indywidualną i czekała na odpowiedź. Gdy organ nie wydał decyzji w ustawowym terminie 30 dni, przedsiębiorca uznał, że sprawa załatwiła się sama – na jego korzyść. Wystąpił o zaświadczenie potwierdzające milczące załatwienie sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny wydał jednak wyrok, który może zaskoczyć wielu przedsiębiorców liczących na bezczynność urzędników.
Robią to od lat, nie wiedząc, że ma to nazwę. Nowe badanie odsłania prawdę o polskich firmach
10 gru 2025

Niemal 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje znajomość pojęcia ESG. Jednocześnie znaczna część z nich od lat realizuje działania wpisujące się w zrównoważony rozwój – często nie zdając sobie z tego sprawy. Najnowsze badanie Instytutu Keralla Research pokazuje, jak wygląda rzeczywistość polskiego sektora MŚP w kontekście odpowiedzialnego zarządzania.

Większość cyberataków zaczyna się od pracownika. Oto 6 dobrych praktyk dla pracowników i pracodawców
12 gru 2025

Ponad połowa cyberataków spowodowana jest błędami pracowników. Przekazujemy 6 dobrych praktyk dla pracownika i pracodawcy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Każda organizacja powinna się z nimi zapoznać.
Rolnictwo precyzyjne jako element rolnictwa 4.0 - co to jest i od czego zacząć?
11 gru 2025

Rolnictwo precyzyjne elementem rolnictwa 4.0 - co to jest i jak zacząć? Wejście w świat rolnictwa precyzyjnego nie musi być gwałtowną rewolucją na zasadzie „wszystko albo nic”. Co wynika z najnowszego raportu John Deere?
