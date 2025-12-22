REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Biznes » 80% instytucji stawia na cyfrowe aktywa. W 2026 r. w FinTechu wygra zaufanie, nie algorytm

80% instytucji stawia na cyfrowe aktywa. W 2026 r. w FinTechu wygra zaufanie, nie algorytm

22 grudnia 2025, 11:43
Damian Juszczyk
Damian Juszczyk
Senior Strategic Communications & Public Affairs Consultant. Ekspert od zarządzania reputacją i marek osobistych liderów w sektorach FinTech, WealthTech i Web3.
80% instytucji stawia na cyfrowe aktywa. W 2026 r. w FinTechu wygra zaufanie, nie algorytm
80% instytucji stawia na cyfrowe aktywa. W 2026 r. w FinTechu wygra zaufanie, nie algorytm
Grudzień 2025 roku to dla polskiego sektora nowoczesnych finansów moment „sprawdzam”. Podczas gdy blisko 80% globalnych instytucji (raport TRM Labs) wdrożyło już strategie krypto, rynek mierzy się z rygorami MiCA i KAS. W tym krajobrazie technologia staje się towarem. Prawdziwym wyzwaniem nie jest już kod, lecz asymetria zaufania. Albo lider przejmie stery nad narracją, albo zrobią to za niego regulatorzy i kryzysy wizerunkowe.

Compliance jako nowy silnik PR

Ostatnie miesiące pokazały, że compliance przestał być kosztem operacyjnym, a stał się najsilniejszym argumentem sprzedażowym. Decyzja XTB o certyfikacji pod MiCA w cypryjskiej jurysdykcji to lekcja strategii: w 2026 roku biznes wybiera bezpieczeństwo zamiast legislacyjnej niepewności.

Rada ekspercka: Nie chowaj licencji w stopce strony. W dobie potencjalnego „czyszczenia rynku” przez KNF i KAS, Twój status regulacyjny to Twój główny komunikat marketingowy i atut. Liderzy, którzy potrafią przełożyć język regulacji na obietnicę bezpieczeństwa, przejmują dziś udziały w rynku od podmiotów pozostających w defensywie.

Zarządzanie narracją: Pułapka milczenia

Największym błędem liderów FinTech jest „chowanie głowy w piasek” podczas zmian legislacyjnych czy kontroli skarbowych. W świecie Web3 milczenie lidera nie jest interpretowane jako dyskrecja, lecz jako brak kontroli lub przyznanie się do winy.

Skuteczny lider 2026 musi zarządzać zaufaniem poprzez:

  • Komunikację radykalnie transparentną: Tłumaczenie procesów KYC/AML nie jako zła koniecznego, ale jako autorskiego systemu ochrony kapitału klienta
  • Fizyczną obecność w punktach styku: Wiarygodność buduje się off-chain. Twoja obecność na kluczowych szczytach biznesowych i bezpośredni dialog to najsilniejsza tarcza antykryzysowa
  • Aktywne Public Affairs: Budowa marki eksperta, który merytorycznie punktuje luki w przepisach. To buduje autorytet większy niż najdroższa kampania reklamowa.

Wizerunek lidera: Ryzyko „bez ubezpieczenia”

Rok 2025 udowodnił, że nieprzemyślany dobór ambasadorów czy „partnerstwa z influencerami” mogą zniszczyć zaufanie budowane latami w jeden wieczór. Marka osobista lidera staje się dla inwestora instytucjonalnego jedynym stałym punktem odniesienia w zmiennym ekosystemie.

Kluczowa rada: W 2026 roku Twoja firma jest oceniana przez pryzmat Twojej spójności. Jeśli infrastruktura bezpieczeństwa (w tym certyfikowany zespół compliance) nie idzie w parze z Twoim etycznym i merytorycznym przywództwem, rynek wystawi Ci rachunek w postaci odpływu kapitału.

Prognoza 2026: Fintechowy hub czy peryferia?

Polska stoi przed szansą zostania hubem FinTech regionu CEE, ale warunkiem jest profesjonalizacja komunikacji strategicznej. Jeśli liderzy nie postawią na budowę silnych marek osobistych, kapitał odpłynie tam, gdzie zaufanie jest systemowo zarządzane, a nie tylko deklarowane. W 2026 roku licencja to dopiero początek rozmowy – kontrakt domyka Twoja wiarygodność.

oprac. Kinga Olszacka
