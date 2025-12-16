Zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych w 2026 r. UFG będzie zbierał od firm więcej danych
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - poinformowała 15 grudnia 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP. Przepisy zezwalają ubezpieczycielom zbierać więcej danych o przedsiębiorcach.
UFG będzie zbierał od osób prowadzących działalność gospodarczą więcej danych
Ustawa zakłada, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zbierał od osób prowadzących działalność gospodarczą więcej danych. UFG uzyska dostęp zarówno do numeru REGON, jak i numeru PESEL osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które to dane następnie będą wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń do dokonywania oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Pozwoli to przy ocenie ryzyka brać pod uwagę zarówno zdarzenia, do których doszło przy prowadzeniu pojazdu firmowego, jak i te, do których doszło przy prowadzeniu auta prywatnego.
Obecnie UFG prowadzi rejestr umów ubezpieczenia zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub nazwę firmy, jej adres i numer REGON.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Podstawa prawna: ustawa z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
