REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]

Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 listopada 2025, 14:18
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Jak Polska produkuje waluty świata
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.

Z Polski do ponad trzydziestu krajów

Eksport banknotów to dziś jedna z najdynamiczniej rosnących części działalności PWPW. Firma działa na rynkach zagranicznych od ponad dwudziestu lat, a w ostatnich pięciu latach sprzedaż znacznie przyspieszyła. Największą popularnością polskie banknoty cieszą się w Ameryce Łacińskiej. Solami płaci się w Peru, quetzalami w Gwatemali.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnio do grona klientów wróciła także Gruzja

W liczbach wygląda to jeszcze mocniej. W ciągu pięciu lat wartość eksportu banknotów wzrosła ponad pięciokrotnie. Cały eksport PWPW odpowiada już za ponad 15 procent przychodów firmy.

REKLAMA

Dlaczego rządy zamawiają pieniądze w Polsce Zaufanie, jakość i własna technologia. To trzy filary, które Rafalska wskazuje jako przewagi firmy. Produkcja banknotów czy dokumentów tożsamości to obszar wymagający najwyższej wiarygodności. Państwa powierzają te zadania tylko partnerom, którzy gwarantują bezpieczeństwo i stabilność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PWPW nie tylko produkuje banknoty, ale także tworzy papier z wodnymi znakami, opracowuje własne farby, lakiery i zabezpieczenia. Firma ma też mocny zespół projektantów i inżynierów, którzy odpowiadają za cały proces — od projektu graficznego, przez zabezpieczenia, po finalną dystrybucję.

Papier czy polimer? Co decyduje o wyborze Przez lata podstawowym kryterium była trwałość w trudnych warunkach klimatycznych. Polimer lepiej znosi wilgotność i wysokie temperatury, dlatego sprawdza się w krajach tropikalnych, szczególnie w niskich nominałach, które często trafiają do kieszeni zamiast do portfela. Dziś decyzje mają także charakter polityczny i wizerunkowy. Obie technologie są trwałe. Co ważne, nawet papierowe banknoty PWPW mają wysoką odporność dzięki specjalnym lakierom produkowanym na miejscu.

Banknot jako symbol tożsamości

Każdy banknot to nie tylko środek płatniczy, ale też wizytówka kraju.

Znajdują się na nim narodowe symbole, charakterystyczne postaci i motywy. PWPW projektuje je dla wielu klientów. Przykładem może być efektowny banknot kolekcjonerski dla Dżibuti albo promocyjny banknot Łąka, w którym firma pokazała ekologiczne podejście i papier z dodatkiem włókien konopnych.

Szczególnym wyróżnikiem PWPW jest możliwość umieszczania nitki zabezpieczającej w dokładnie tym samym miejscu każdego banknotu. W tej technologii działa tylko kilka firm na świecie.

Paszporty, dowody i dokumenty nowej generacji Banknoty to tylko część działalności. PWPW produkuje także paszporty i dowody osobiste, w tym nowoczesne dokumenty biometryczne z chipem i rozbudowanymi systemami IT do ich obsługi.

Firma odpowiada na przykład za pierwszy na świecie dowód osobisty zgodny z najnowszymi wytycznymi ICAO, wdrożony w Islandii. Projekt trafił tam po międzynarodowym przetargu. Zdjęcie zajmuje większą część dokumentu, co poprawia rozpoznawalność właściciela. Wytwórnia wygrała także kolejny przetarg i będzie produkować te dokumenty przez kolejne lata.

PWPW dostarczała również paszporty dla Bangladeszu i papier dla Banku Centralnego Maroka. Litwie dostarcza znaki akcyzowe oraz paszporty biometryczne.

Jak zdobywa się międzynarodowe kontrakty Decydują jakość, cena, renoma i rzetelność poprzednich realizacji. PWPW bierze udział w globalnych przetargach, prezentuje próbki swoich produktów na targach i konferencjach, a zadowoleni klienci często wracają z kolejnymi zamówieniami.

Polski produkt, światowa rozpoznawalność Trudno wyobrazić sobie bardziej strategiczny produkt niż pieniądz czy dokument tożsamości. Tym bardziej imponuje, że tak wiele państw wybiera polskiego partnera. W portfelach mieszkańców Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy krążą dziś banknoty z Warszawy, a w dłoniach obywateli różnych krajów znajdują się paszporty i dowody zaprojektowane i wyprodukowane przez PWPW.

To dowód, że polska technologia i polskie wzornictwo potrafią nie tylko odpowiadać na globalne standardy, ale też je współtworzyć.

Powiązane
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
Czy Twoje dziecko albo wnuk jest na tej liście? Jak rządowy projekt budzi poważne wątpliwości w świetle prawa do prywatności i RODO. Miliony danych będą przetwarzane bezpodstawnie?
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]
28 lis 2025

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.
Firma Dobrze Widziana 2025 i Medal Solidarności Społecznej – poznaliśmy tegorocznych laureatów
28 lis 2025

W czwartek, 27 listopada 2025 r. w Warsaw Presidential Hotel odbył się finał XVI edycji konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs ten ma na celu promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR oraz ESG. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej.
Główny Inspektorat Sanitarny: kontrola produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych [Podsumowanie]
27 lis 2025

Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolską kontrolę produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych stosowanych m.in. w konserwacji drewna oraz materiałów budowlanych. Oto podsumowanie akcji.
Dłuższy termin na oświadczenie o korzystaniu z zamrożonej ceny prądu. Firmy z sektora MŚP będą miały czas do 30 czerwca 2026 r.
26 lis 2025

Rząd przyjął w środę [red. 26 listopada 2025 r.] projekt ustawy o przedłużeniu firmom z sektora MŚP do 30 czerwca 2026 r. czasu na złożenie swoim sprzedawcom energii elektrycznej, oświadczeń o korzystaniu z zamrożonych cen prądu w II połowie 2024 r.

REKLAMA

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji. Dofinansowanie ponad 144,5 mln zł
25 lis 2025

6 nowych konkursów w programie FERS, m.in. równe traktowanie na rynku pracy i cyfryzacja edukacji - Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego podjął decyzje. Na projekty wpisujące się w ramy konkursowe przeznaczone zostanie dofinansowanie ponad 144,5 mln zł.
Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. UE zaostrza przepisy. Mniej chemikaliów w składzie i cyfrowy paszport
26 lis 2025

Zabawki są najczęstszą kategorią produktów zgłaszanych jako niebezpieczne. W UE zaostrza się przepisy o bezpieczeństwie zabawek. Lista zakazanych w zabawkach chemikaliów się wydłuża. Dodatkowo Parlament Europejski wprowadza cyfrowy paszport ułatwiający kontrolę spełniania norm bezpieczeństwa przez zabawkę.
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat
25 lis 2025

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

REKLAMA

Opłata mocowa i kogeneracyjna wystrzelą w 2026. Firmy zapłacą najwięcej od dekady
21 lis 2025

W 2026 roku rachunki za prąd zmienią się bardziej, niż większość odbiorców się spodziewa. To nie cena kWh odpowiada za podwyżki, lecz gwałtowny wzrost opłaty mocowej i kogeneracyjnej, które trafią na każdą fakturę od stycznia. Firmy zapłacą nawet o 55 proc. więcej, ale koszt odczują także gospodarstwa domowe. Sprawdzamy, dlaczego ceny rosną i kto zapłaci najwięcej.
URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t
20 lis 2025

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA