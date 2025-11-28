Polskie banknoty w portfelach świata. Jak PWPW buduje swoją pozycję na globalnym rynku Gwatemala, Peru, Paragwaj [Gość Infor.pl]

Dla większości z nas to kraje widziane raczej na wakacyjnych zdjęciach niż w kontekście polskiego przemysłu. A jednak właśnie tam obywatele płacą banknotami wyprodukowanymi w > Polsce. I nie chodzi o druk, ale o pełną produkcję. O to, jak powstają > te banknoty i dlaczego świat tak chętnie zamawia je w Warszawie, > opowiadała Grażyna Rafalska, dyrektor Biura Sprzedaży Polskiej > Wytwórni Papierów Wartościowych.

Z Polski do ponad trzydziestu krajów

Eksport banknotów to dziś jedna z najdynamiczniej rosnących części działalności PWPW. Firma działa na rynkach zagranicznych od ponad dwudziestu lat, a w ostatnich pięciu latach sprzedaż znacznie przyspieszyła. Największą popularnością polskie banknoty cieszą się w Ameryce Łacińskiej. Solami płaci się w Peru, quetzalami w Gwatemali.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnio do grona klientów wróciła także Gruzja

W liczbach wygląda to jeszcze mocniej. W ciągu pięciu lat wartość eksportu banknotów wzrosła ponad pięciokrotnie. Cały eksport PWPW odpowiada już za ponad 15 procent przychodów firmy.

REKLAMA

Dlaczego rządy zamawiają pieniądze w Polsce Zaufanie, jakość i własna technologia. To trzy filary, które Rafalska wskazuje jako przewagi firmy. Produkcja banknotów czy dokumentów tożsamości to obszar wymagający najwyższej wiarygodności. Państwa powierzają te zadania tylko partnerom, którzy gwarantują bezpieczeństwo i stabilność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PWPW nie tylko produkuje banknoty, ale także tworzy papier z wodnymi znakami, opracowuje własne farby, lakiery i zabezpieczenia. Firma ma też mocny zespół projektantów i inżynierów, którzy odpowiadają za cały proces — od projektu graficznego, przez zabezpieczenia, po finalną dystrybucję.

Papier czy polimer? Co decyduje o wyborze Przez lata podstawowym kryterium była trwałość w trudnych warunkach klimatycznych. Polimer lepiej znosi wilgotność i wysokie temperatury, dlatego sprawdza się w krajach tropikalnych, szczególnie w niskich nominałach, które często trafiają do kieszeni zamiast do portfela. Dziś decyzje mają także charakter polityczny i wizerunkowy. Obie technologie są trwałe. Co ważne, nawet papierowe banknoty PWPW mają wysoką odporność dzięki specjalnym lakierom produkowanym na miejscu.

Banknot jako symbol tożsamości

Każdy banknot to nie tylko środek płatniczy, ale też wizytówka kraju.

Znajdują się na nim narodowe symbole, charakterystyczne postaci i motywy. PWPW projektuje je dla wielu klientów. Przykładem może być efektowny banknot kolekcjonerski dla Dżibuti albo promocyjny banknot Łąka, w którym firma pokazała ekologiczne podejście i papier z dodatkiem włókien konopnych.

Szczególnym wyróżnikiem PWPW jest możliwość umieszczania nitki zabezpieczającej w dokładnie tym samym miejscu każdego banknotu. W tej technologii działa tylko kilka firm na świecie.

Paszporty, dowody i dokumenty nowej generacji Banknoty to tylko część działalności. PWPW produkuje także paszporty i dowody osobiste, w tym nowoczesne dokumenty biometryczne z chipem i rozbudowanymi systemami IT do ich obsługi.

Firma odpowiada na przykład za pierwszy na świecie dowód osobisty zgodny z najnowszymi wytycznymi ICAO, wdrożony w Islandii. Projekt trafił tam po międzynarodowym przetargu. Zdjęcie zajmuje większą część dokumentu, co poprawia rozpoznawalność właściciela. Wytwórnia wygrała także kolejny przetarg i będzie produkować te dokumenty przez kolejne lata.

PWPW dostarczała również paszporty dla Bangladeszu i papier dla Banku Centralnego Maroka. Litwie dostarcza znaki akcyzowe oraz paszporty biometryczne.

Jak zdobywa się międzynarodowe kontrakty Decydują jakość, cena, renoma i rzetelność poprzednich realizacji. PWPW bierze udział w globalnych przetargach, prezentuje próbki swoich produktów na targach i konferencjach, a zadowoleni klienci często wracają z kolejnymi zamówieniami.

Polski produkt, światowa rozpoznawalność Trudno wyobrazić sobie bardziej strategiczny produkt niż pieniądz czy dokument tożsamości. Tym bardziej imponuje, że tak wiele państw wybiera polskiego partnera. W portfelach mieszkańców Ameryki Łacińskiej, Afryki i Europy krążą dziś banknoty z Warszawy, a w dłoniach obywateli różnych krajów znajdują się paszporty i dowody zaprojektowane i wyprodukowane przez PWPW.

To dowód, że polska technologia i polskie wzornictwo potrafią nie tylko odpowiadać na globalne standardy, ale też je współtworzyć.